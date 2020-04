Rissa in un supermercato di Casoria (NA) perché senza mascherine, altre denunce

NAPOLI – Altre due persone sono state denunciate dai carabinieri nell’ambito delle indagini sulla rissa scoppiata in un supermercato di Casoria, nel Napoletano, perché in due tentavano di non rispettare la fila alla cassa e non indossavano mascherine.

I Carabinieri hanno acquisito il filmato circolato sul web e in chat che riprendeva quanto avvenuto e le immagini del sistema di video sorveglianza del centro commerciale, identificando anche gli altri due ‘protagonisti’ del video che ora devono rispondere di rissa aggravata in concorso.

Si tratta di un 44enne e un 43enne, entrambi gia’ noti alle forze dell’ordine. Gli altri due già denunciati sono stati identificati a poche ore di distanza dall’accaduto e devono rispondere anche del possesso di coltelli.