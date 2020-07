Ritornano i bollettini: 2 i casi di coronavirus a San Felice a Cancello

Ci risiamo. Ritornano i bollettini e gli annunci. La gente dimentica in fretta e non deve, non in questo caso. Il virus c’è ancora e può essere ancora molto pericoloso.

Stamattina il secondo caso nella sua città lo ha comunicato ufficialmente il sindaco Giovanni Ferrara:

“Comunico alla cittadinanza di un secondo caso di COVID-19 nel nostro comune. Si tratta di una persona residente in una frazione del Comune di San Felice a Cancello, con sintomi lievi, di cui già era stata predisposta la quarantena obbligatoria da alcuni giorni.

Inoltre, sono stati effettuati sul territorio altri due tamponi con esito negativo. Ricordo che è obbligatorio utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza, di rispettare il distanziamento sociale ed evitare luoghi affollati.”

LA VITTORIA CONTRO IL CORONAVIRUS È ANCORA LONTANA, NON ABBASSIAMO LA GUARDIA.

Il consiglio va seguito vivamente se non vogliamo ritrovarci con nuove restrizioni. Il rispetto delle regole di distanziamento e l’uso della mascherina restano fondamentali.