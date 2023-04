Ritornano nel Liceo don Gnocchi le attività del progetto ERASMUS+, che da anni in maniera benemerita consentono la circolazione di studenti di tutta Europa e in maniera concreto alimentano il vincolo di fratellanza tra i popoli.

Nei primi cinque giorni di maggio studenti della scuola turca di Darica, di Pitesti in Romania, di Lisbona per il Portogallo e Košice in rappresentanza della Slovacchia (per un totale di 36 partecipanti) saranno a Maddaloni, ospiti degli studenti e dei docenti del Liceo Don Gnocchi. “Salt over gold: myth or truth?” è il titolo della attività che coinvolgerà gli ospiti internazionali, ovvero il “Sale” nella sua importanza materiale e nello stesso tempo culturale.

I benefici del Sale, le sue molteplici forme di impiego anche economico (si pensi al Salario ovvero al pagamento degli operai e dei soldati che anticamente avveniva con quantitativi di sale) saranno oggetto di approfondimento teorico, ma anche e soprattutto pratico con le lezioni di cucina tenute dagli chef della Scuola Dolce e Salato di Maddaloni.

“I nostri ospiti alterneranno esperienze culturali a Maddaloni con uscite sul territorio – ci dice la professoressa Anna Salerno, tra le organizzatrici dell’attività Erasmus – ad esempio saremo in trasferta a Margherita di Savoia, in visita alle famose saline, ma anche alle spiagge dove vive il fenicottero rosa: una specie che appunto deve le caratteristiche del suo fenotipo alla salinità delle acque dell’habitat”.

Tornati al Don Gnocchi i giovani europei insieme ai loro compagni italiani si eserciteranno nei laboratori della scuola a creare “gioielli di sale