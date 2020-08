Roccamonfina/Aumentano i positivi,tamponi in auto

Roccamonfina-Continuano ad aumentare i contagi, con i 3 di oggi si è giunti a quota 23. Il sindaco Carlo Montefusco ha imposto i tamponi anche in auto. Inoltre il primo cittadino, insieme all’aiuto dell’ASL cercherà di rendere sempre più capillare il controllo del numero dei positivi. L’area dove le auto dovranno sostare per effettuare i tamponi è stata individuata nell’area mercato della cittadina, così facendo anche gli operatori sanitari saranno tutelati.

Queste le parole del sindaco di Roccamonfina:

“Le persone verranno convocate telefonicamente con un sms il giorno precedente oppure riceveranno un messaggio di posta elettronica con le indicazioni e l’orario per il tampone – fa sapere Montefusco – Non è possibile presentarsi direttamente senza essere stati convocati. È obbligatorio presentarsi in automobile e preferibilmente da soli”.“