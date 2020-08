Immobile vince la scarpa d’oro 2020. L’ attacente della Lazio ha realizzato per ora 35 goal in stagione e stasera potrebbe provare a raggiungere Higuain, che ne ha segnati 36. Immobile in questa stagione è anche il re dei bomber con 70 punti, l’ultimo italiano a realizzare lo stesso risultato fu Totti nel 2006/2007