S.M.Capua Vetere – Open Day dell’istituto “Raffaele Uccella”

SANTA MARIA CAPUA VETERE – La tematica scelta per vivere questo Open Day dell’Istituto “Raffaele Uccella” è il “Circo” e come in un circo “ogni bambino è uno spettacolo. L’Open Day si svolgerà, domenica 12 gennaio 2020, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, in via Lussemburgo n.1 a Santa Maria Capua Vetere. L’istituto, guidato dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Silvana VALLETTA, si presenterà al pubblico, soprattutto genitori interessati a iscrivere i propri figli al prossimo A.S. 2020/2021, con i suoi laboratori (scientifico, informatico, artistico, linguistico e musicale).



Inoltre saranno attive tutte le LIM (Lavagne Interattive Multimediali) in ciascuna aula con i docenti che illustreranno i propri programmi didattici. In auditorium invece ci saranno i professori di strumento musicale (Pianoforte, chitarra, percussioni e clarinetto) che insieme ai ragazzi si esibiranno nell’orchestra dell’istituto. Per l’occasione hanno dato adesione alla partecipazione dell’evento il WWF Caserta (con cui l’istituto ha stipulato nel 2015 un protocollo d’intesa per attività di educazione ambientale attraverso le Classi-Panda Club) e l’UNICEF Caserta con il gruppo referente interno all’istituto.



L’Open Day è sicuramente la parte, positiva, di un processo culturale e sociale che vuole che genitori e studenti abbiano la possibilità di partecipare in modo attivo ad un percorso che giustamente appartiene solo a loro, alle loro inclinazioni, convinzioni, passioni. Senza dubbio, l‘Open Day delle scuole è uno strumento che serve a chiarirsi le idee e, perché no, anche a mettersi in discussione.

La libertà di scegliere tra le diverse offerte formative è un bene e non ci deve irrigidire se le scuole si vestono di marketing in questo periodo, si mettono il trucco per farsi belle e cercano di attrarci.