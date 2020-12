S. Maria CV: ordinanza del sindaco di chiusura scuole

SANTA MARIA CAPUA VETERE. Continuano le emissioni delle ordinanze da parte dei Sindaci di vari comune del casertano, tutto questo nel mentre il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca firma l’ordinanza per aprire le lezioni in presenza anche per gli alunni della seconda elementare, sono tantissimi i sindaci della provincia di Caserta che decidono di tenere chiusi gli istituti fino all’anno prossimo.

Questa decisione è stata presa anche dal primo cittadino Antonio Mirra, sindaco della città sammaritana che, con ordinanza numero 173, ha chiuso tutte le scuole cittadine fino al 22 dicembre. Nella migliore delle ipotesi si tornerà a scuola solamente il 7 gennaio dell’anno prossimo.