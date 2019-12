S.N.L.S. – Il Concerto di Natale degli alunni musicisti e del coro di voci bianche della scuola “Mazzini”

SAN NICOLA LA STRADA – Una piccola grande orchestra è quella del plesso Mazzini dell’I.C. Capol DD di San Nicola la Strada, guidato dalla dirigente Patrizia MEROLA: circa 40 ragazze e ragazzi, impegnati nello studio di quattro strumenti, pianoforte, chitarra, violino e clarinetto, e 24 giovanissime voci bianche che compongono il coro, con i solisti Davide Mercogliano e Silvia Cava.



Sono loro, i giovani e promettenti elementi dell’Orchestra Mazzini, che si esibiranno in un suggestivo Concerto di Natale mercoledì 18 dicembre 2019, con inizio alle 19:00, negli spazi della Chiesa del Buon Pastore, a Caserta. Guidati dai professori Lorenzo DE LUCIA, Patrizia CANNONIERO, Raffaele AMENDOLA, Vittorio SBORDONE e Rocco ROGGIA, i ragazzi del corso “G”, ad indirizzo musicale,



eseguiranno alcuni brani della nostra tradizione natalizia, come Tu Scendi dalle Stelle, Astro del Ciel e Gloria in Excelsis Deo, fino ai classici del gospel come When the Saints Go Marching in, e ancora Yesterday, Smile e Feliz Navidad, passando per uno dei canti natalizi in napoletano più amati, scritto da sant’Alfonso Maria de’ Liguori, “Quanno nascette Ninno”.