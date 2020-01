S.Nicola la Strada – Al via potatura alberi presenti sul territorio cittadino da parte della Antonucci Garden

SAN NICOLA LA STRADA – Mattinata dal “barbiere” per gli alberi presenti alla Rotonda di San Nicola la Strada sotto l’attento sguardo del Sottufficiale all’Ambiente Giovanni Ferrante.



Venerdì, 17 gennaio 2020, la ditta ANTONUCCI GARDEN di Casagiove, che ha vinto regolare gara, con le proprie maestranze e le “gabbie elevatrici” ha dato un bel taglio “giovanile” agli alberi della Rotonda (basta dare un’occhiata alle foto allegate). L’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco del Partito Democratico Vito Marotta, sta facendo provvedere alla potatura degli alberi di basso e medio fusto presenti sul territorio cittadino.



Subito dopo la potatura degli alberi posti sui due lati, est ed ovest, della Rotonda, lunedì 20 dicembre 2020, si sposteranno in Via XX Settembre, l’arteria stradale che dalla Rotonda arriva sino al Palazzo comunale in Piazza Municipio, nel centro storico cittadino. Nel corso della potatura gli operatori della ditta hanno transennato tutta l’area interessata alla potatura, e Giovanni Ferrante ha fatto in modo che le autovetture in transito non creassero pericoli per i pedoni.