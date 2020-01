S.Nicola la Strada – I Vigili urbani sannicolesi celebrano una Santa Messa in onore di San Sebastiano

SAN NICOLA LA STRADA – Il 20 gennaio, giorno dedicato a San Sebastiano, solenni festeggiamenti religiosi rinsaldano ogni anno il forte legame di fede tra il popolo dei Caschi bianchi ed il loro Santo Patrono. Una grande festa per ricordare l’impegno dei Vigili Urbani che quotidianamente lavorano accanto ai cittadini.



In occasione della festività di San Sebastiano, da sempre riconosciuto Santo Protettore dei caschi bianchi, nel pomeriggio di lunedì, 20 gennaio 2020, con inizio alle ore 18:30, i Vigili Urbani appartenenti alla Polizia Municipale di San Nicola la Strada hanno organizzato una solenne cerimonia religiosa che sarà officiata da don Franco CATRAME, parroco della Chiesa Santa Maria degli Angeli, in Piazza Parrocchia. Una Santa Messa, molto sentita, è stata celebrata da don Franco Catrame che ha ricordato la figura di Sebastiano, condannato a morte da Diocleziano per aver recato confortato in carcere alcuni cristiani convertiti.



Durante l’omelia il Parroco ha ricordato quanto importante e impegnativo sia il lavoro dei Vigili Urbani che non solo vegliano sulla città ma sono pronti a intervenire in caso di difficoltà. Don Franco ha ricordato i suoi tempi da bambini quando tutti i ragazzi (e gli adulti) guardavano con profondo rispetto tutti coloro che indossavano una divisa “…… ma erano altri tempi e sicuramente un diverso metodo di insegnamento da parte dei genitori….”



Ha sottolineato il prelato sottolineando come nel corso della sua vita ha viaggiato in molte Nazioni ed in alcune di queste, specialmente quelle del Nord Europa, ha guardato con soddisfazione come per strada non ci fosse nemmeno un vigile, annotando perché “…. tutti i cittadini rispettano pedissequamente tutte le regole e le norme del Codice della Strada. La loro correttezza faceva si che non ci fosse bisogno di avere vigili in strada. Voi seguite la strada della legalità e tutti noi dobbiamo fare in modo che anche il resto della collettività le segua ma per farlo abbiamo bisogno di “…. Dare l’esempio, perché è con l’esempio che si educano soprattutto i giovani”.



Al termine della funzione religiosa, il Sindaco Vito Marotta è intervenuto lodando tutto il Corpo della Polizia Municipale sannicolese per il loro quotidiano impegno, nonostante l’esiguo numero di addetti, e sottolineando come non si sono mai tirati indietro ogni qual volta è stato richiesto un impegno oltre l’ordinarietà “…. e per questo Vi ringrazio….”. Alla cerimonia religiosa parteciperanno tutti gli appartenenti al Corpo (esclusi, naturalmente quelli di servizio) comandato dal Tenente Colonnello Luigi SALERNO MELE, il Sindaco Vito MAROTTA, il Presidente del consiglio comunale Fabio SCHIAVO, tutta la giunta municipale, i consiglieri comunali sia di maggioranza che di minoranza, il Comandante della locale stazione dei Carabinieri, Rocco PERRONE, con una rappresentanza dell’Arma, l’ex Comandante del Corpo Franco CORONA, l’ex Sindaco Pasquale DELLI PAOLI e la già Senatrice Lucia ESPOSITO.



San Sebastiano nacque nel 263 a.c. a Narbonne, in Francia, da padre francese e madre milanese e si trasferì a Roma nel 270. Di fede cristiana, allora osteggiata e combattuta con ferocia dall’Impero Romano, pur essendo un ufficiale imperiale, si dedicò con carità ai bisognosi e si distinse per il soccorso agli ammalati, diffondendo il Cristianesimo e riuscendo a convertire numerosi pagani. Accusato di aver aiutato alcuni martiri cristiani rinchiusi nelle prigioni romane, nonché per la sua pubblica professione di fede, venne condannato dall’imperatore Diocleziano al martirio mediante il supplizio delle frecce.



Infatti fu condotto dai suoi ex commilitoni in un campo, fu legato ad un palo e colpito da numerose frecce. Fu creduto morto e, quindi, abbandonato nel campo, ma, secondo quanto dice la tradizione, fu, invece, amorevolmente curato e riuscì a guarire. Cercando il martirio, ritornò da Diocleziano per rimproverarlo e questi ordinò di flagellarlo a morte, per poi gettarne il corpo nella Cloaca Maxima. La salma venne recuperata da mani pietose e sepolta nelle catacombe.

Pochi anni dopo l’imperatore Costantino, resosi conto che il Cristianesimo era inarrestabile, preferì, con l’editto del 310, mettere fine alle crudeli persecuzioni, anzi proclamò il Cristianesimo religione ufficiale dell’Impero Romano. Il culto per San Sebastiano ebbe subito grande diffusione, tanto da farlo proclamare terzo patrono di Roma, dopo gli apostoli Pietro e Paolo. Durante la peste del 680, le sue reliquie vennero portate in processione per la città, ed è alla sua intercessione che fu attribuita la fine della terribile epidemia.

Il suo nome venne da allora invocato in simili calamità, contribuendo a diffonderne il culto. Il 12 Maggio 1957 venne organizzato, a Roma, il Raduno Nazionale dei Vigili Urbani, ricevuti dal Papa Pio XII che, in quella occasione proclamò il Martire cristiano San Sebastiano, con queste parole: “per essere stato custode di tutti i preposti all’ordine pubblico che in Italia sono chiamati Vigili Urbani”. Da allora, San Sebastiano è il Patrono degli Agenti di Polizia Locale e dei loro comandanti, ufficiali e sottufficiali.