S. Nicola la Strada – Il sindaco Marotta e la conferenza stampa di fine anno 2019

SAN NICOLA LA STRADA – Lunedì, 30 dicembre 2019, con inizio alle ore 11:30, presso l’Aula consiliare del Comune di San Nicola la Strada, il Sindaco Vito MAROTTA ha tenuto la quinta conferenza di fine anno. Come consuetudine, la conferenza stampa è convocata dal Sindaco in carica oltre che per il tradizionale scambio di auguri anche per tracciare un bilancio delle attività svolte nei dodici mesi della sua consiliatura relativa all’anno 2019 e prospettare gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale si prefigge per il nuovo anno 2020 anche se il prossimo mese di maggio la Città tornerà alle urne per eleggere oppure confermare il Sindaco uscente.



È stata, dunque, una occasione per uno scambio di auguri per un migliore anno nuovo, con l’animo proteso alle promesse del futuro ma con il cuore rivolto a chi nel presente dispera. Alla conferenza stampa erano presenti: l’Assessore ai LL.PP., nonché Vice Sindaco, Antonio MEGARO, l’Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, Maria NATALE, l’Assessore all’Ambiente ed ai Servizi Sociali, Lucio BERNARDO, i Consiglieri comunali: Eligia SANTUCCI DI MICCO, con delega al Commercio e Attività Produttive, Franco FEOLA, con delega allo Sport, Alessia TISCIONE con delega alle Politiche Comunitarie, Giovanni MOTTA, Sofia LOFFREDO. Era invece assente l’Assessore al Bilancio, Tributi, Innovazioni Tecnologiche, Enza PERNA, peraltro già assente nelle conferenze stampa del 2017, del 2018 e del 2019. Era, altresì assente, anche il delegato alla Protezione Civile Mattia TRIPALDELLA.



Erano altresì presenti numerose testate giornalistiche: Corriere di San Nicola, Radio Caserta Nuova e Sabato Non Solo Sport, CasertaFocus, Caserta News, BELVEDERE NEWS. Prima di iniziare il suo intervento, il primo cittadino ha voluto dare la parola al dr. Nicola SANTAGATA, microbiologo, che ha presentato i risultati di 9 mesi del Progetto pilota: “Imito la natura” su iniziativa di un gruppo di associazioni di volontariato di San Nicola la Strada (ALTERUM, ASD ATLETICA SANNICOLESE, ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO THE ANGELS, AZIONE CATTOLICA CHIESA SANTA MARIA DEGLI ANGELI, CICLISTICA ASD SANNICOLESE, COMITATO CITTADINO SAN NICOLA LA STRADA CITTA’ PARTECIPATA, CORRIERE DI SAN NICOLA LA STRADA, IL GIRASOLE, LA BARCA DI TESEO, NOSTRA SIGNORA DI LOURDES, SABATO NON SOLO SPORT) ed è stato sviluppato in collaborazione con la dirigenza didattica dell’Istituto Comprensivo Capol. D.D., con il patrocinio del Comune di San Nicola.



In termini economici, è stata sottratta quasi una tonnellata di umido al trasporto e conferimento in impianti di compostaggio fuori regione (Lombardia, Veneto, Puglia – in quanto la regione Campania non possiede impianti sufficienti per il proprio fabbisogno) per un importo risparmiato di circa 150 euro. In apertura della conferenza, il Sindaco Vito Marotta ha elogiato l’operato di tutta l’Amministrazione (Presidente del Consiglio, le Commissioni consiliari, Giunta, il Comitato per l’Ambiente e Territorio).



Ha proseguito ringraziando tutti i suoi collaboratori, lo staff, i dipendenti comunali, l’intero Comando della Polizia Municipale e tutti i Volontari del Nucleo Comunale della Protezione civile sempre presenti in qualsiasi manifestazione e/o emergenze, nonché tutte le Associazioni presenti sul territorio sempre pronte a dare il loro prezioso contributo per una San Nicola la Strada protesa a riprendersi che il posto che merita in ambito provinciale e regionale. Marotta poi ha citato gli obiettivi raggiunti e le cose da fare.



Settembre è stato il mese cruciale per la ripartenza dei corsi alla Civica Accademia Musicale Toscanini di via Leone e soprattutto ha fatto registrare l’apertura della piscina comunale dedicata alla memoria di Lino Santamaria. Il sindaco sannicolese nel suo intervento ha ribadito che la partenza di queste strutture segna un metodo da utilizzare anche in futuro per altre strutture o affidamenti, preoccupandosi non solo di dar loro avviso, ma creando un criterio che assicuri trasparenza, economicità e legalità nella gestione, evitando morosità, abbandono e scarsa manutenzione.



Nel corso del 2019, altri tre importanti argomenti hanno trovato la loro soluzione. Per il civico cimitero, sono state realizzate opere di potenziamento, manutenzione e adeguamento dell’impianto elettrico esistente, estendendo la rete elettrica anche alle zone di nuova realizzazione ancora incomplete. A queste sono collegate altre migliorie, nell’ambito di un progetto di finanza, che inizieranno dal prossimo gennaio e che prevedono, fra l’altro, la mappatura del cimitero, l’impianto di videosorveglianza, il ripristino dei frontalini degli immobili cimiteriali, i lavori di sistemazione edile e idraulica dei servizi igienici, la manutenzione del verde e tanto altro. Un altro successo è il dissequestro e la restituzione all’avente diritto, ovvero alla Città di San Nicola la Strada, dell’area al centro della ex zona 167, avvenuta lo scorso 16 dicembre da parte della magistratura del Tribunale di Napoli.



La restituzione fa seguito alla bonifica del terreno effettuata a cura dell’amministrazione comunale, che fu sequestrato perché furono trovati sversati rifiuti speciali non pericolosi. Proseguendo nel cammino di lotta ad incentivare la raccolta differenziata, lo scorso 6 giugno il consiglio comunale ha approvato, all’unanimità dei presenti, il regolamento per gli incentivi per coloro che conferiscono i rifiuti differenziati presso il centro di raccolta della nostra Città. Il regolamento prevede il riconoscimento di ecopunti, per i vari tipi di rifiuti conferiti, che saranno poi conteggiati ai fini della Tari del 2020, tale incentivo si aggiunge a quello già attivato nel 2019, ovvero la diminuzione del 10 per cento della Tari, rispetto al 2018, per tutte le famiglie sannicolesi, con un esempio una famiglia di 4 persone che vive in una abitazione di 100 metri quadrati, ha pagato 55 euro in meno.



Due importanti finanziamenti ottenuti, quello relativo alla videosorveglianza dal Ministero dell’Interno, di circa 75 mila euro che consentirà di implementare quanto già operativo con otto nuove postazioni di videosorveglianza che sono state previste in via Torricelli, prolungamento via Grotta, Via Appia, via Le Taglie, viale Carlo III – Rotonda, via Appia Lato Maddaloni, via Acquaviva-via Manzoni. Poi c’è un altro finanziamento della Regione Campania per l’aggiornamento del piano comunale di emergenza. E due altri finanziamenti per il POC, eventi di promozione turistica, attivati per la Festa del pane canestrato lo scorso giugno e la “lummenera” agli inizi del mese di dicembre.

Oltre al contributo della Camera di Commercio, volto ad incentivare i consumi nel periodo natalizio, durante il quale sono state programmate numerose iniziative con spettacoli e altro. A proposito di spettacoli va segnalato lo svolgimento, per il quarto anno consecutivo, della rassegna teatrale, gratuita, organizzata insieme con la Pro Loco di San Nicola la Strada, ai quali va il mio ringraziamento, in particolare ai soci, non più giovanissimi, ma sempre in prima fila a lavorare per la città.

Nel 2020, per due opere che sono già state appaltate, ci sarà la ristrutturazione e gestione dei campi da tennis e la realizzazione del manto erboso in sintetico ed opere di migliorie al campo di calcio Amato con opere e migliorie.

Nel 202 si svolgerà la gara per concedere in gestione l’impianto di pubblica illuminazione. E’ in corso di completamento la redazione del progetto di fattibilità per gli interventi di efficientamento energetico e la installazione di lampade a led degli impianti. Ma c’è anche tanto altro che attiene alla ordinaria amministrazione, tra manutenzione di strade, verde, prevenzione allagamenti e tanto altro nonostante i pensionamenti del personale che ci hanno privati del contributo di funzionari preparati e scrupolosi nel lavoro”.