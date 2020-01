S.Nicola la Strada – Intervento Esercito per i rifiuti in Via Torricelli e sul prolungamento di Via Grotta

SAN NICOLA LA STRADA – Venerdì, 10 gennaio 2020, avevamo pubblicato un articolo sui rifiuti in Città e sul fatto che alle ore 12:00 molti rifiuti non erano ancora stati prelevati. Avevamo intitolato l’articolo: “Il venerdì nero dei rifiuti in città”, ma non avevamo idea che fosse in corso un’operazione interforze in due fra le zone del territorio sannicolese sempre prese d’assalto da cittadini incivili che sversano di tutto: il primo sul prolungamento di Via Grotta (quello che corre alle spalle del Cimitero comunale), ed il secondo in via Torricelli. Dunque, mai titolo fu più “azzeccato”.



Questa due zone non vengono monitorate con un sistema fisso di video sorveglianza per cui gli sversatori abusivi la fanno sempre franca. Si possono contare sulle dite di una mano le multe elevate grazie alla video sorveglianza questo perché l’attuale Amministrazione comunale ha tenuto un atteggiamento troppo buonista nei confronti della cittadinanza, forse per non passare per “i cattivi” ed inimicarsi così i sannicolesi. Quello che hanno trovato ieri in questi due siti i militari dell’Esercito ha dell’incredibile: materassi, ferraglia, pneumatici, materiale edile, legno, vecchi mobili che, nel caso del prolungamento di Via Grotta sono stati trovati anche per strada.

E ad accompagnare la pattuglia dell’Esercito c’era anche un esterrefatto e sbalordito Giovanni Ferrante, il sottufficiale della Polizia Municipale delegato all’Ambiente dall’Amministrazione del Sindaco Vito Marotta. Eppure, la Costituzione Italiana ha previsto anche questo tipo di situazioni. Infatti, all’Art. 32 sancisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, …….. “Il diritto alla salute comporta anche il diritto alla salubrità dell’ambiente poiché la prevenzione di varie patologie impone di eliminare le cause dell’inquinamento ambientale”.



Chi si libera dei residui domestici, in maniera incivile (“sacchetto selvaggio”), si rende responsabile, oltre a quanto previsto dalle leggi e quindi dal sistema sanzionatorio vigente, moralmente e civilmente di attentato alla salute pubblica, ma anche i vertici comunali sono obbligati a tutelare la salute dei cittadini che amministrano.