S.Nicola la Strada – Piazza di spaccio Rotonda, CC arrestano in flagranza pusher somalo

SAN NICOLA LA STRADA – Nonostante gli fosse stato proibito di dimorare nella provincia di Caserta, ha pensato bene di fregarsene del divieto ed è tornato a spacciare alla Rotonda di San Nicola la Strada. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.M.) della Compagnia di Marcianise (CE), nel corso di un servizio di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, in San Nicola la Strada (CE), hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di H. S., somalo, cl. 1996, in Italia senza fissa dimora, in atto sottoposto alla misura del divieto di dimora nella provincia di Caserta.



L’uomo è stato sorpreso dai militari dell’Arma, poco distante dalla locale Villa Comunale della Rotonda, mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente ad un occasionale acquirente. Alla vista dei Carabinieri ha subito cercato di sottrarsi al controllo strattonando e spingendo i militari, ma è stato subito bloccato ed identificato.



La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire 2 dosi di Hashish del peso complessivo di gr. 3 circa, nonché la somma contante di 30 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.



All’Arma dei Carabinieri che, grazie alle sue donne ed uomini, rende il territorio sannicolese più sicuro, ci sentiamo in dovere di rivolgere un sentito ringraziamento. Siamo convinti che con il loro diuturno lavoro, i Carabinieri proseguiranno con efficacia nell’operazione di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, sottoponendo a controlli sempre più serrati, tutta la Rotonda di San Nicola la Strada che è diventata una vera e propria piazza di spaccio alla stregua di quella di Scampia a Napoli.