Sabato, 25 gennaio 2020, alle ore 16:00 a Caserta il Premio Buone Notizie a Monda, Ammirati e Romagnoli

CASERTA – Un’ora di “buona comunicazione”, di confronto e di conoscenza a tutto tondo del mondo dell’informazione, da quella cartacea a quella on line. È quella vissuta dai ragazzi dei Licei di Caserta venerdì mattina, 24 gennaio 2020, con i Direttori Federico MONGA, de “Il Mattino”; Enzo D’ERRICO, del “Corriere del Mezzogiorno”; Ottavio RAGONE, capo della redazione napoletana de “La Repubblica”; Marco DEMARCO, Direttore Editoriale de “Il Riformista” e Angelo CERULO, capo della redazione campana dell’ “Ansa”.

L’iniziativa, promossa nelle scuole di Caserta dal “Premio Buone Notizie Young”, la sezione del Buone Notizie dedicata agli studenti, ha coinvolto il Liceo Classico Giannone diretto da Marina CAMPANILE; il Liceo Manzoni, diretto da Adele VAIRO; il Liceo Diaz, diretto da Gino SUPPA; il Liceo Salesiano diretto da don Gino MARTUCCI; e l’istituto Terra di Lavoro, diretto da Emilia NOCERINO. In ogni Liceo i 5 Direttori sono stati accompagnati da un giornalista: i colleghi Franco TONTOLI, Luigi FERRAIUOLO, Lucio BERNARDO, Michele DE SIMONE e Antonella MONACO. E da un “Amico del Premio Buone Notizie”: Gianluigi TRAETTINO, Gianpaolo IASELLI, Giuseppe LUBERTO, Carmine MARRONCELLI e Gaetano PASCARELLA.



Una delle esigenze più forti venute fuori dal dialogo con gli studenti è stata quella di un’ora obbligatoria di lettura settimanale di quotidiani e periodici nelle scuole. Sono stati gli stessi allievi dei vari licei a proporla indipendentemente l’uno dall’altro e il Premio Buone Notizie ha deciso di farla propria e rilanciarla a livello nazionale, anche con un appello ai mass media e al Miur nei prossimi giorni. Un altro esempio molto apprezzato dagli studenti è stato quello che non si affida la riparazione del proprio scooter a uno sconosciuto che si offre di farlo gratis. Nessuno dei ragazzi a cui è stata posta la questione ha accettato nei vari Licei.

Allora perché l’informazione dovrebbe essere fatta da sconosciuti senza competenze o gratuitamente. Un tema su cui è tornato il Vescovo di Caserta, monsignor Giovanni D’Alise, che ha ricordato che la democrazia impone giornalisti seri e di grande professionalità per raccontare ciò che accade nella società, ma bisogna anche contemperare la voglia di protagonismo dei cittadini che voglio far sentire la loro voce. E’ qui il discrimine tra il vero professionista, a cui si chiede accuratezza; e chi parla da cittadino giornalista.

«L’obiettivo, partendo da un breve speech dei Direttori sulle ultime novità sui media e la buona informazione, è stato costruire un dialogo con gli studenti dei licei – spiegano Michele De Simone e Luigi Ferraiuolo, animatori del Premio Buone Notizie – Fare la differenza rispetto ai social, su quello che i giovani si attendono dai mass media o vorrebbero leggere sui giornali». Si tratta della prima volta per un’iniziativa del genere, non solo a Caserta, ma in Italia: un incontro in contemporanea tra più licei di una città con grandi giornalisti. L’iniziativa precede il «Premio Buone Notizie» che si terrà domani, sabato 25 gennaio, a Caserta nella Biblioteca del Seminario, in piazza Duomo.

I vincitori dell’edizione 2020 sono Andrea Monda, direttore de «L’Osservatore Romano»; Maria Pia Ammirati, direttore delle «Teche Rai», il cuore dell’azienda televisiva nazionale, che nel 2019 ha compito 65 anni di attività; e Gabriele Romagnoli, editorialista de «La Repubblica» e curatore de «La prima cosa bella», la rubrica di Buone Notizie del quotidiano diretto da Carlo Verdelli. La «Buona Notizia dell’anno» è invece l’economista Stefano Zamagni, padre del Terzo settore in Italia.

Il prestigioso riconoscimento, giunto alla dodicesima edizione, è l’unico in Italia a premiare le «buone notizie», cioè non solo l’informazione corretta e completa, ma anche quella pronta a fare un passo in più raccontando la normalità positiva della società. La consegna del riconoscimento, una scultura in bronzo, fusa appositamente dall’artista Battista Marello, avverrà sabato 25 gennaio alle 16 nella Biblioteca del Seminario di Caserta (in piazza Duomo a Caserta). Nella mattinata del 25, invece, alle 13, ci sarà la tradizionale messa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, nella cappella del Seminario di Caserta, celebrata dal vescovo monsignor Giovanni D’Alise e la premiazione di un senatore del giornalismo casertano, il collega Carlo Giannoni, colonna della stampa sportiva.



Il «Premio Buone Notizie – Civitas Casertana», è organizzato dall’Ucsi di Caserta insieme con l’Assostampa, l’Ufficio Diocesano delle Comunicazioni Sociali di Caserta e il «Corriere Buone Notizie» del «Corriere della Sera» e gode della partnership di Confindustria Caserta, presieduta da Gian luigi Traettino; del Consorzio di tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, oltre che del sostegno dello Studio Legale Iaselli, di Gianpaolo e Renato Iaselli; del Gruppo Mgt di Giuseppe Luberto; della Reale Mutua Assicurazioni-Agenzia Generale di Caserta di Giovanni Discepolo, del Centro sportivo Open della famiglia Pascarella, ed «Esagono» di Giovanni Bo. Le manifestazioni saranno presiedute dal Vescovo di Caserta, monsignor Giovanni D’Alise.

Il premio gode del patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti nazionale e della Campania; della Fisc, Federazione italiana settimanali cattolici italiani; del Sindacato dei giornalisti campani; con media partner «Il Mattino», «Famiglia Cristiana», «Tutto il bello che c’è-Tg2 Rai», «Tv2000» e «Inblu2000» Radio. «L’obiettivo del premio – spiega Michele De Simone presidente del Premio Buone Notizie – è quello di promuovere il valore dell’informazione corretta ed equilibrata. Siamo inoltre onorati di premiare la Buona Notizia dell’anno in collaborazione con il Corriere Buone Notizie del Corriere della Sera e di aver avviato una sezione per le scuole».

«Il nome Buone notizie – sottolinea Luigi Ferraiuolo, segretario generale del Premio – è nato dall’empito di voler promuovere i comunicatori e le persone che fanno buona informazione raccontando anche i lati positivi della quotidianità e costruire risposte ai problemi».