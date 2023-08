Sabato 26 agosto “Alba alla Reggia di Caserta ”: il Parco Reale aprirà alle 5.30 del mattino

L’ Istituto del Ministero della Cultura, per promuovere il proprio patrimonio e favorire la permanenza dei visitatori sul territorio nel periodo di maggiore affluenza turistica in città, propone “Alba alla Reggia di Caserta”, iniziativa del piano di valorizzazione finalizzata a promuovere nuove esperienze e suggestioni del Complesso vanvitelliano.

Il Museo, proponendo la visita all’alba del Parco Reale per il 26 agosto, a partire dalle ore 5.30 del mattino, invita il pubblico ad ascoltare la natura al risveglio.

I visitatori potranno percorrere a piedi, nella quiete e frescura delle prime ore del mattino, il Parco Reale e il Giardino Inglese contemplandone con calma, tra i suoni della natura che si desta, l’incomparabile bellezza.

L’ Istituto del MiC intende offrire al suo pubblico un principio di giornata dedicato alla lentezza.

L’esperienza sarà punteggiata dalle esibizioni di Progetto Sonora: alle 7.00 alla Castelluccia si ripercorreranno le origini del Parco Reale e del Bosco vecchio; alle 8.00 nel Giardino Inglese si narrerà la storia di questo meraviglioso angolo del Museo verde.

Due suggestivi racconti, inframezzati da musiche del XVIII secolo, per un’esperienza tra natura, storia e musica.

Alle 6.00 aprirà la caffetteria del Museo nel Cannocchiale e alle 7.00 la terrazza posta in prossimità della Fontana di Diana e Atteone per i visitatori che vorranno gustare una ghiotta colazione.

Gli Appartamenti reali apriranno come di consueto alle 8.30.

I visitatori potranno acquistare il biglietto “Alba alla Reggia di Caserta” su TicketOne oppure in sede.

Sarà possibile scegliere il biglietto “Solo Parco” al costo di 10 euro, oppure il biglietto “Intero Parco+Appartamenti” a 15 euro (l’accesso agli Appartamenti reali non sarà possibile prima delle 8.30).

Ridotti e gratuità come per legge.

La partecipazione all’iniziativa rientra nell’abbonamento ReggiaCard 2023.

Nel costo del biglietto non è inclusa la colazione.

Si informa che fino alle 8.30 sarà aperto il solo ingresso di piazza Carlo di Borbone (chiuso quello di corso Giannone) e che fino a tale orario non sarà possibile accedere con le biciclette e non saranno attivi i servizi navetta, golf cart e noleggio bici.