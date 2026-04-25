Sacrario, presente Aveta per l’ottantesimo anniversario della Liberazione

Il Sagrario militare di Mignano Monte Lungo è uno luogo simbolo dell’Italia liberata dal nazifascismo. Là riposano centinaia di giovani soldati italiani. Nella giornata dell’ottantesimo anniversario del 25 Aprile 2026, presenti: Raffaele Aveta, consigliere regionale e presidente della Commissione Agricoltura; il primo cittadino di Mignano Montelungo, Andrea De Luca, il vicesindaco Antonio Verdone, l’ex sindaco De Luca, il direttore del Sagrario Daniele Galardo e autorità militari. Dopo la deposizione della Corona d’Alloro la visita al museo del Sacrario militare.