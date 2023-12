SACRO SUD prosegue con Enzo Avitabile il 15 dicembre a San Domenico Maggiore e la cantante portoghese Cristina Branco il 16 dicembre a Donna Regina Vecchia. Due concerti esclusivi per la IV edizione della rassegna prodotta da Black Tarantella e finanziata dal Comune di Napoli

La quarta edizione di Sacro Sud, il festival ideato e diretto da Enzo Avitabile prosegue questo week end con due nuovi appuntamenti a Napoli. Dopo la serata inaugurale che ha visto protagonisti alla Basilica di San Giacomo degli Spagnoli la giovane cantante e pianista Frida Bollani Magoni e l’Operaquartet di Louis Sclavis, Luigi Cinque, Anais Drago e Paolo Damiani la rassegna musicale presenta i concerti di Enzo Avitabile e Cristina Branco. Entrambi gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, con prenotazione su Eventbrite.

Venerdì 15 dicembre la seconda serata della rassegna organizzata da Black Tarantella e finanziata dal Comune di Napoli, nell’ambito del progetto Napoli Città della Musica, vedrà protagonista lo stesso Avitabile nel primo dei due concerti speciali realizzati per questa edizione. Alle 20.30 alla Basilica di San Domenico Maggiore (Piazza S. Domenico Maggiore), il cantautore e compositore partenopeo presenta “Devozioni”, un progetto inedito realizzato per questa occasione che riunisce insieme grandi nomi della world music come il siciliano Alfio Antico (tamburo a cornice), il sardo Luigi Lai (launeddas) e il pakistano Ashraf Sharif Khan (sitar). A completare la formazione ci saranno due storici collaboratori di Enzo Avitabile, Emidio Ausiello (percussioni) e Gianluigi Di Fenza (chitarra).

Sabato 16 dicembre alle 20.30 la Chiesa di Santa Maria Donnaregina Vecchia (Largo Donnaregina, 1) accoglie, invece, il raffinato concerto di Cristina Branco, una delle più importanti artiste portoghesi degli ultimi decenni, che ha di recente pubblicato “Mae”, disco che la riporta alle radici più profonde del Fado. Dal debutto nel 1997 con “Cristina Branco in Holland“, l’artista lusitana ha pubblicato 17 album in carriera e tenuto concerti in tutto il mondo. Adesso arriva in Italia per due live esclusivi (oltre a Napoli si esibirà anche a Roma) per presentare il suo ultimo progetto discografico. ‘Mãe’ è un viaggio di ritorno a casa. La verità è che non mi sono mai immersa tanto nel fado tradizionale come in questa occasione, dichiara la cantante portoghese.

La IV edizione di Sacro Sud proseguirà poi con altri due concerti in programma alla Chiesa di Santa Maria Donnaregina Vecchia. Il 19 dicembre toccherà al duo formato dal compositore iraniano Kayhan Kalhor (vincitore del Grammy Award e del Womex Artist Award) con il musicista turco Erdal Erzincan. Il 21 dicembre, invece, sarà la volta del trombettista e compositore tedesco Markus Stockhausen insieme al musicista iraniano Alireza Mortazavi, uno dei più interessanti e rinomati compositori del Medio Oriente. La rassegna si concluderà il 6 gennaio a Ponticelli (Chiesa di San Francesco e Santa Chiara) con “Napoli & l’Africa”, un altro progetto inedito di Enzo Avitabile con la partecipazione straordinaria del griot maliano e polistrumentista Baba Sissoko.