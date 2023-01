Saldi invernali in Campania.Tutte le date

Le fatidiche feste stanno oramai volgendo al termine. Per coloro che hanno fatto già i regali e/o volessero in qualche modo, fare altri acquisti e compere vi è comunque ancora tempo .

Ebbene sì, anche quest’anno, come ogni anno, si rinnova il tradizionale appuntamento con i Saldi Invernali che partiranno in tutta Italia, e quindi anche in Campania, la prima settimana del mese di Gennaio.

In particolare, a Napoli, partiranno giovedì 5 Gennaio 2023, alla vigilia dell’Epifania. Dall’elenco sono escluse la Sicilia e la Basilicata, regioni in cui i saldi partiranno qualche giorno prima, ovvero il 2 Gennaio.

In particolare, quest’anno si preannunciano offerte come in pre-pandemia e quindi con stime maggiori rispetto al passato, di conseguenza ci si aspetta una maggiore risposta anche dai cittadini. Come annunciato da Palazzo Santa Lucia a Napoli, i saldi avranno una durata di ben sessanta giorni e quindi il termine ultimo per acquistare articoli a prezzi scontati sarà il 2 Aprile 2023.

Ma i saldi ci saranno un po’ in tutta l’ Italia, ecco alcune date anche per quanto concerne le altre Regioni italiane

Abruzzo – 5 gennaio 2023 (per 60 giorni) con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno.

Basilicata – Dal 2 gennaio al 2 marzo 2023 con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi.

Calabria – Dal 5 gennaio al 6 marzo 2023 con divieto di effettuare promozioni nei 15 giorni prima dell’inizio dei saldi.

CAMPANIA – Dal 5 gennaio 2023 (per 60 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi.

Emilia Romagna – Dal 5 gennaio 2023 (per 60 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi.

Friuli Venezia Giulia – Dal 5 gennaio al 31 marzo 2023 con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno.

Lazio – Dal 5 gennaio 2023 (per 6 settimane) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi.

Liguria – Dal 5 gennaio al 18 febbraio 2023 (per 45 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 40 giorni prima dell’inizio dei saldi.

Lombardia – Dal 5 gennaio al 5 marzo 2023 con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi.

Marche – Dal 5 gennaio all’1 marzo 2023 con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi.

Molise – Dal 5 gennaio 2023 (per 60 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima e 30 dopo l’inizio dei saldi.

Piemonte – Dal 5 gennaio 2023 (per 8 settimane) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima l’inizio dei saldi.