Samuele Giannini , giovane pilota casertano sbanca Sarno

Di Rosaria Karol

Oggi 19 Settembre 2021, presso il circuito internazionale di Sarno si è svolta la penultima gara del campionato regionale acisport (campania). Samuele Giannini, giovane pilota casertano, ha partecipato con il suo EvoKart alla competizione ottenendo ottimi risultati a partire dalle prove di venerdì e sabato concludendo la gara con un meritatissimo secondo posto e mantenendo la prima posizione nella classifica generale del campionato. La giornata di oggi è iniziata con una magnifica pole nelle qualifiche delle 10:30. Nella partenza in semifinale parte primo e non si scoraggia affatto nel momento in cui perde una posizione che recupera nell’ultima curva dell’ultimo giro, concludendo così la gara con la sua DAB, che lo accompagna fin dall’inizio in tutti i suoi traguardi. In finale perde una posizione e si qualifica secondo concludendo così la competizione che come ogni volta insegna molto al giovane pilota. Samuele ringrazia i suoi sponsor, il team DiPoto EvoKart e tutti coloro che lo seguono e che credono in lui