San Felice a Cancello – 62enne arrestato dai Carabinieri per inquinamento ambientale

SAN FELICE A CANCELLO (CE) – I Carabinieri della Stazione di Cancello, in San Felice a Cancello (CE) – fraz. Cancello, nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno deferito, in stato di libertà, per inquinamento ambientale, un sessantaduenne ed una sessantaseienne di San Felice a Cancello.

I due sono ritenti responsabili di aver abusivamente adibito un’area dell’estensione di circa 130 mq, ricadente nella parte retrostante della loro proprietà, a discarica e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi tra cui calcinacci, mattoni, materiale di risulta della lavorazione edile e di cantiere.



L’area interessata è stata sottoposta a sequestro penale.