San Felice a Cancello. Siamo ecosistema, per un sistema a rifiuti zero

Siamo ecosistema. Sistema circolare

San Felice a Cancello (Ce). L’11 gennaio 2020 alle 17.30, nella scuola media di San Felice a Cancello (Caserta) si terrà la conferenza Siamo ecosistema. Sistema circolare, il terzo appuntamento nel cartellone di Verso Rifiuti Zero, progetto interamente dedicato al tema della tutela dell’ambiente e della salute.

Molte le personalità intervenute finora: Lucio Richetti, Responsabile Zero Waste Campania; Rachele Mercogliano, esperta di compostiere; Valentino Ferrara e Roberto Cuzzilla responsabili settore ambiente del Comune di Santa Maria a Vico (Caserta); Vilma Moronese, presidente Commissione ambiente al Senato; Vincenzo Viglione, segretario alla Commissione ambiente alla regione Campania; Francesca Brizzi, conduttrice di compostiera. Altri nomi importanti sono nel programma di Verso Rifiuti Zero: a febbraio, Rossano Ercolini, coordinatore del centro di ricerca Rifiuti Zero di Capannori (Lucca) e premio Goldman per l’ambiente; e a marzo, Paul Connett, tra i fondatori della strategia Rifiuti Zero.

La Conferenza

Sarà il prof. Luca Fiorani, docente di Didattica della Fisica presso l’Università Lumsa di Roma, docente di Fisica del clima presso l’università di Roma Tre, presidente di EcoOne, e ricercatore dell’Enea e del Cern di Ginevra, ad informare il pubblico di San Felice a Cancello sui grandi temi ambientali, in modo particolare sui cambiamenti climatici e le conseguenze a livello naturale ed umano che stanno apportando, e sui provvedimenti che i governi possono adottare per contrastarli e ridurne al minimo gli effetti.

Organizzatori

Associazione Fatti per Volare

Associazione San Felice a Cancello in MoVimento

Zero Waste

Patrocino

Comune di San Felice a Cancello