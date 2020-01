San Giorgio a Cremano e le strane assenze per malattie

San Giorgio a Cremano – Sembra proprio vero il detto che le feste portino anche molti malanni. Qualche dubbio però potrebbe far sorgere l’unisona malattia di 25 dipendenti nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio appena trascorso.

Il caso riguarda l’azienda che si occupa delle attività di raccolta di rifiuti nella città partenopea, la BUTTOL srl. Per fronte alle cosidette necessità di decoro ambientale l’azienda è stata costretta ad organizzare delle squadre aggiuntive che andassero a sostituire i colleghi assenti per cause da loro non dipendenti, la malattia appunto.

Gli operatori “straordinari” mettendo in moto tutta la loro buona volontà ha provveduto a ripulire con solerzia l’intero territorio comunale cosi come si evince da un vero e proprio servizio fotografico che successivamente è stato inviato all’amministrazione comunale.

Apprendiamo anche la dirigenza aziendale ha Espresso una viva e ferma condanna nei confronti di questi atteggiamenti “insoliti” al punto di decidere le dovute azioni nei confronti di quei dipendenti che hanno disertato il turno di Lavoro, denunciando alle autorità competenti eventuali dichiarazioni mendaci.