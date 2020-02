San Leucio: la sezione del PSI presenta il testo di Ugo Intini “Un socialista all’ONU”

Caserta-Sabato 15 Febbraio presso la sala Principino del complesso monumentale del Belvedere di San Leucio,via Vaccheria 11, ore 16, la sezione casertana del PSI presenta il testo Ugo Intini, “Un socialista all’ONU”, edito da Ponte Sisto. A moderare il Direttore di Belvederenews, la professoressa Giovanna Paolino

“Un libro fatto per esigenze di verità e di informazione, ha affermato Ugo Intini, e indirizzato a tutti i Trump del mondo. L’Autore ha sottolineato il rapporto speciale tra i socialisti italiani e quello portoghesi e come il lavoro di Guterres abbia sempre mirato a una Europa unita in grado di costruire ponti e non divisioni”.

Il programma prevede i Saluti di Raffaele Piazza, assessore del Comune di Caserta



Interverranno:

Gianluca Iannucci-Cons. Com. PSI Caserta

Guido Alizieri – Fgs Caserta e consigliere Forum Giovani comune di Caserta

On.Ugo Intini – Ex Portavoce nazionale PSI e Direttore dell’Avanti

CONCLUDE:

On. Enzo Maraio -Segretario Naz.PSI