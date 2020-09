San Marcellino/ aumento dei contagi, spostata la data di apertura delle scuole

San Marcellino- Il sindaco Anacleto Colombiano, considerato l’aumento del numero dei contagi e della mole di lavoro dell’ASL (vista la gran mole di tamponi da analizzare) ha deciso di posticipare l’apertura delle scuole al prossimo 5 ottobre.

IL MESSAGGIO DEL SINDACO

”Ho deciso di spostare l’apertura dell’anno scolastico al prossimo 5 ottobre. Me lo impone la situazione di emergenza che stiamo vivendo. Me lo impone l’aumento vertiginoso dei contagi cui stiamo assistendo in queste settimane

L’incolumità e la salute dei nostri studenti e di tutti i cittadini vengono al primo posto e non possiamo permetterci ulteriori passi falsi. A spingermi verso questa soluzione anche il fatto che l’Asl si trova al momento sotto pressione vista la gran mole di tamponi da analizzare: l’apertura delle scuole nell’immediato avrebbe potuto compromettere una situazione già critica.

Adesso però sta a tutti noi essere responsabili, vi prego evitiamo assembramenti di ogni sorta, indossiamo SEMPRE la mascherina e rispettiamo le norme igienico-sanitario. Altrimenti sarò costretto a limitare gli orari di apertura degli esercizi commerciali e dei luoghi di ritrovo. Bisogna tutelare se stessi e proteggere gli altri. Amiamo la nostra San Marcellino, amiamoci!”