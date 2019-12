San Marcellino – Regionali 2020, Caterina Sagliano pronta a scendere in campo

SAN MARCELLINO – Caterina SAGLIANO detta Katia, 22 anni, residente a San Marcellino, laureanda in lettere moderne e con esperienza nel settore del sociale e del volontariato, ha offerto la sua disponibilità alla candidatura nella lista che il consigliere regionale Luigi Bosco sta preparando in vista della prossima tornata elettorale.



Figlia d’arte, il padre Angelo, consigliere comunale tra i più votati con quasi 1000 preferenze nell’ultima tornata amministrativa a San Marcellino, Katia è da sempre un’appassionata di politica ed ha intenzione di canalizzare questa passione nel parlare al mondo dei giovani come lei, che oggi non vedono fino in fondo rappresentate e soddisfatte le proprie istanze, che sono tutt’altro che banali.