San Nicola la Strada: inaugurazione de ‘La Reggia a fumetti’

San Nicola la strada – Vi sarà l’inaugurazione de ‘La REggia A fumetti’ da una serie di storie ispirate a coloro che hanno visitato il complesso vanvitelliano della Reggia di Caserta.

Con l’ausilio di un mix di esperienze tra MIC ed Ales SPa nasce un nuovo progetto che si fonda su osservazioni domande ed anche alcune curiosità sul monumento della Reggia di Caserta.

Il principale monumento casertano, inteso come sistema costituito da un gran numero di elementi e non solo alcuni mutevoli altri immutabili. Lo scopo della rubrica è far conoscere il museo traendo spunto, con ironia anche da false credenze, con alcuni visitatori di fantasia, medium con una serie di disegni fondati sulla partecipazione attiva di chi li interpreta, ReggiaAfumetti, avrà un personaggio ispirato a Ferdinando di Borbone, ossia Menino, i fumetti saranno collezionabili.

Da storie liberamente ispirate ai visitatori del Museo nasce una nuova rubrica social della Reggia di Caserta. Grazie alla condivisione di idee ed esperienze reali. Il Complesso vanvitelliano, inteso , composto di una ricchezza stratificata ma anche vivente e pulsante, dà spesso adito a considerazioni e quesiti anche bizzarri.

Gli episodi saranno anche sul sito Reggiadi caserta.cultura.gov.it//reggiaafumetti.

L’inaugurazione si avrà nella giornata del 24 ottobre alle ore 19.30, presso la via Santa Croce 62/64 di S. Nicola la Strada.