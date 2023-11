In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, domani 25 novembre 2023 alle ore 10,00, al Salone Borbonico, il comune di San Nicola la strada invita la cittadinanza alla partecipazione dell’evento di premiazione del concorso al cortometraggio “L’AMORE NON FA MALE…MAI” – né colpi che feriscono, né parole che offendono.

Organizzato in collaborazione con il Liceo Scientifico Statele A. Diaz.

Introdurrà Carmela Raucci, presidente di Commissione, nel corso degli interventi di:

Carmela Ferrante -Consigliere comunale delegata alle Pari Opportunità;

Antonella D’Andrea- Psicologa – Psicoterapeuta;

La proiezione dei cortometraggi avverrà con:

Lucia Esposito- Presidente giuria;

Modererà :

Stefania Rotondo- Vice Presidente Commissione;

E l’attrice Piera Russo in qualità di giurata;