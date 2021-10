San Nicola la strada: presentazione libro

Pubblicità elettorale

S. Nicola la strada. Presentazione di un libro che avverrà all’interno dell’ associazione Alterum.

Ecco più nel dettaglio qualche info in più: evento stato organizzato dal quotidiano News & Social assieme all’editore Giusppe Vozza in collaborazione con le associazioni CasertAzione e Raido Adventure. Dialogheranno con l’autore il direttore editoriale Giuseppe Vozza, il presidente di CasertAzione Francesco Guida, Giuliano Carpentino di Raido Adventure, Valeria Tramontano e Pasquale Carotenuto ed il tutto sarà moderato da Giovanna Tramontano.

L’autore apprezzato musicista e compositore di dischi si è cimentato in questa sua prima opera, facendoci rivivere tutta la bellezza di terre ancora incontaminate attraverso gli occhi di un popolo, quali gli indiani, che rispetta il creato nella sua forma più pura. Viene descritta la parte finale della grande epopea dei pellerossa d’America e delle loro vicissitudini, costretti a cedere parte delle loro terre all’uomo bianco, che con sotterfugi ed accordi, non sempre rispettati, li costringono a ritirarsi nelle riduttive riserve. Predominanti nel racconto le figure di Stark (giornalista che per una serie di eventi si trova a raccontare l’atto finale della grande alleanza ) e di Ombra Silenziosa (grande mentore del popolo indiano detentore della saggezza, nonchè designato dal Grande Spirito per la tanto agognata pace tra i pellirosse e gli uomini bianchi) che pur essendo molto differenti, sono accomunati dall’amore e dal rispetto per le persone e per la madre terra.