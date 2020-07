San Prisco- Momenti di forte preoccupazione quelli che si sono consumati nella mattinata di oggi 17 Luglio, a San Prisco, dove in Via Stellato si è verificato un incendio nel cantiere di una palazzina in costruzione.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti. I vigili del fuoco sono immediatamente arrivati sul posto e hanno domato l’incendio.