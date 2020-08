Sanità Campania, Rivellini (FdI): “La malasanità delle “fritture di Pesce” di De Luca sembra infinita!”

“Oggi i Sindacati denunciano, con il documento allegato, l’ennesimo sopruso del cabarettista che si atteggia a dittatore, Vincenzo De Luca. In piena campagna elettorale invece di programmare regolari bandi per assumere infermieri e assistenti sociali, l’Asl ha approvato una delibera per conferire incarichi a tempo determinato, prima delle elezioni regionali e naturalmente senza concorso, ben 160 infermieri e 3 assistenti sociali. I sindacati hanno richiesto l’immediato ritiro della delibera e spero che, in regime di autotutela, ciò avvenga al più presto”. Queste le parole di Enzo Rivellini, candidato alle elezioni regionali in Campania per Fratelli d’Italia