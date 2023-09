Sanità pubblica e gratuita a Mondragone Nell’ambito dell’iniziativa della Regione Campania, “Mi Voglio Bene”, programma che sostiene la prevenzione offrendo un’assistenza diagnostica tempestiva, specializzata e gratuita a donne e uomini residenti e domiciliati nelle cinque province campane, il 21 settembre in Piazza G. Falcone, dalle 09, 00 alle 16,00, si effettueranno gratuitamente gli accertamenti di Pap-Test, screening del Melanoma e della prostata, mammografia e altri. Si rendono anche disponibili gratuitamente altri tre tipi di screening che consentono la prevenzione del carcinoma alla mammella, al colon-retto, al collo dell’utero. Non occorre prenotazione, ma solo il possesso della tessera sanitaria. Ottima iniziativa anche in risposta alla privatizzazione della sanità pubblica attualmente in atto.