SANTA MARIA A VICO – Chiusura esercizi commerciali per il pomeriggio del 25, intera giornata del 26 aprile e 1° maggio

SANTA MARIA A VICO – A seguito dell’emanazione dell’ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 37 del 22/04/20 (http://www.regione.campania.it/regione/it/news/primo-piano/covid-19-ordinanza-su-ristorazione-librerie-e-festivit); e al fine di uniformare le disposizioni per gli operatori economici sull’intero territorio regionale, è stata revocata l’ordinanza sindacale n. 25 del 20/04/20 ed è stato disposto l’obbligo di chiusura di tutti gli esercizi commerciali per il pomeriggio del 25 Aprile, per l’intera giornata del 26 Aprile e del 1 Maggio (eccezion fatta per le farmacie, edicole e distributori di carburante).

Il link della nuova ordinanza: https://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it/2020/04/ordinanza-sindacale-n-27-2020-nuovo-dettaglio-chiusure/