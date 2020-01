Colpo alla cassa continua del supermercato, novemila euro il bottino. Guardia giurata presa in ostaggio

Alle ore 8.45 di questa mattina, una banda di rapinatori a volto coperto ha assaltato la cassa continua del supermercato Sole 365 in via G. Bosco a Santa Maria Capua Vetere. Nel momento in cui la guardia giurata, scesa dal furgone blindato portavalori, si apprestava a ritirare l’incasso dalla cassa continua, è stato raggiunto da uno della banda, aggredito, e sotto minaccia di arma da fuoco gli è stato intimato di consegnare la sacca contenente i circa novemila euro dell’incasso della giornata di ieri. Il malvivente si è poi dato alla fuga con gli altri componenti del commando. Il collega della guardia giurata che era rimasto all’interno del blindato non si è accorto di quanto stesse succedendo. Pronto l’intervento delle pattuglie del Commissariato della Polizia di Stato sammaritano che hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza del supermercato e degli altri locali commerciali presenti in zona.