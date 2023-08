Santa Maria Capua Vetere. Due consiglieri comunali presentano mozione a favore delle famiglie povere

Santa Maria Capua Vetere. Un impegno concreto del sindaco e della giunta comunale per la lotta alla povertà. È quanto chiede il gruppo “Alleanza per la città – M5S – Verdi” di Santa Maria Capua Vetere con una mozione della quale i consiglieri Raffaele Aveta e Italo Crisileo chiedono l’approvazione urgente.

«La mozione – spiega il capogruppo Aveta – impegna l’amministrazione comunale a fornire la propria testimonianza, quale presidio territoriale più vicino ai cittadini, sulle drammatiche conseguenze della scelta del governo Meloni di eliminare il reddito di cittadinanza, scelta che, oltre a mettere in ginocchio le strutture dell’assistenza sociale del Comune, rischia di riportare molti sammaritani nel baratro dell’indigenza».

In tale prospettiva, continua Crisileo, «chiediamo al sindaco e alla giunta di attivarsi in tutti i modi possibili, anche attraverso il coinvolgimento dell’Anci, per chiedere al governo e al parlamento di rivedere il proprio orientamento in merito al reddito di cittadinanza, ripristinandone l’erogazione o, almeno, differendone immediatamente la sospensione».

«Si tratta – conclude Aveta – di una misura fondamentale per la lotta alla povertà e per garantire un supporto economico a famiglie che non avrebbero altre fonti di sostentamento e che, dall’oggi al domani, si sono ritrovate sotto la soglia di povertà»