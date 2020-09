Santa Maria Capua Vetere/ Sanzionati due bar

Nel corso dell’ultimo fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere (CE) hanno effettuato numerosi controlli presso Bar e locali della movida notturna nei centri di Grazzanise (CE) e Santa Maria Capua Vetere.

I militari dell’Arma, nel corso dei particolari servizi, hanno sanzionato i titolari di due bar per la violazione delle norme riguardanti il distanziamento sociale e le altre disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto. In entrambe le circostanze i bar sono stati chiusi provvisoriamente per la durata di giorni 5.