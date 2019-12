Sant’Antimo – Operazione Terra dei Fuochi: la polizia sequestra una autofficina

SANT’ANTIMO – Settimana di lavoro intensa per la Polizia Locale di Sant’Antimo diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli .La tutela della salute dei cittadini tra le priorità, avviate numerose attività di controllo e monitoraggio del territorio finalizzate a reprimere e contrastare vari fenomeni tra cui la problematica che affligge le zone di Napoli Nord la cosiddetta TERRA DEI FUOCHI.



Dopo i vari sequestri eseguiti nei scorsi giorni, gli Agenti della Polizia Locale diretti personalmente dal Comandante Piricelli nell’effettuare specifici controlli nelle zone a ridosso del Comune precisamente su Corso Italia hanno constatato che una autofficina operante sul territorio era aperta da svariati anni ed operava in dispregio alle normative vigenti in materia ambientale, priva di ogni sorta di autorizzazione anche amministrativa. Elevati i verbali di rito.

Sono in corso anche approfondimenti sotto il profilo urbanistico per verificare se vi sono titoli autorizzativi. L’attività è stata posta sotto sequestro di Polizia Giudiziaria, il proprietario è denunciato all’Autorità Giudiziaria. Intensificati i controlli nell’ambito del settore legato alle attività commerciali. Inoltre sono stati elevati numerosi verbali per infrazioni al Codice della Strada. Il monitoraggio del territorio finalizzato a prevenire e reprimere gli abusi continua anche in altri settori.