Sant’Antimo – Proseguono le indagini della Procura: Castiglione al ballottaggio votò per Aurelio Russo

SANT’ANTIMO (Francesco De Lucia) – Proseguono le indagini della Procura: Castiglione al ballottaggio votò per Aurelio Russo. Non chiacchiere o illazioni, ma l’atto finale di quella che fu una campagna elettorale a dir poco monitorata dal Ros attraverso video riprese e intercettazioni telefoniche.

Tanto che ad immortalare l’evento dei festeggiamenti per la vittoria di Russo, anche la foto che ritrae quattro o cinque arrestati tra cui Salvatore Castiglione che alza la mano in segno di vittoria dell’ex sindaco. Nell’operazione anticamorra sono stati sequestrati beni per 80 milioni.

Nell’inchiesta sia agli indagati che agli arrestati, vengono contestati i reati di associazione mafiosa, concorso esterno, corruzione elettorale, estorsione e turbata libertà degli incanti, tentato omicidio, porto e detenzione di armi da fuoco e di esplosivo, danneggiamento, trasferimento fraudolento di valori, favoreggiamento personale, rivelazione di segreti d’ufficio.

A riportare la notizia dell’appoggio di Castiglione ad Aurelio Russo fu anche il giornale on-line Internapoli il 15 giugno del 2017 https://internapoli.it/68496-elezioni-santantimo-al-ballottaggio-castiglione-appoggera-russo-chiariello-tenta-laccordo-con-italia/.