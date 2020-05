Sant’Antimo – Revocato l’incarico al Comandante dei vigili Antonio Piricelli

SANT’ANTIMO (Gennaro Salvetti) – Scioglimento per mafia: revocato l’incarico al Comandante dei vigili Antonio Piricelli. Il vice Prefetto di Casavatore Anna Nigro, lo distacca temporaneamente presso il comune di Cesa. Comune già oggetto di monitoraggio da parte della Prefettura di Caserta e una serie di indagini tuttora in corso.

Già imputato in vari processi per voto di scambio, abuso e omissione in atti d’ufficio, e motivo determinante anche dello scioglimento del Comune di Casavatore nel 2017 tanto da determinarne addirittura la revoca della mansione: il sindaco di Cesa Enzo Guida lo ha voluto al suo capezzale. Nonostante a Sant’Antimo sia ritenuto anche qui motivo e vulnus che ha poi portato poi allo scioglimento per camorra del municipio.

Era nell’aria, anche se il comandante Antonio Piricelli sperava in un improbabile rinnovo dell’incarico, come anche chi lo aveva sostenuto fino all’ultimo. Leggendo la relazione infatti, si apprende di vari tentativi dell’ex Sindaco di “tenerselo buono” con decreti vari e incarichi.

A convincere i commissari per l’allontanamento del comandante non sono state però solo alcune leggerezze poste in essere nei controlli, tra cui quelli antimafia per ditte vicine alla criminalità, ma anche quanto riportato nella relazione di scioglimento del Prefetto c’è ha portato il Presidente della Repubblica all’audizione del decreto di scioglimento. Uno degli atti attenzionati dagli inquirenti, posto in essere dal Sindaco Aurelio Russo, è l’attribuzione di incarico della carica di comandante della polizia municipale benché avesse ottenuto dal comune di Casavatore il nulla osta al trasferimento per mansioni amministrative e non come comandante.

Un incarico a cui non è seguita la qualifica di pubblica sicurezza del Prefetto visto, si legge dalla relazione, che il funzionario è coinvolto in diversi procedimenti penali per reati vari tra cui il “reato di scambio”, “abuso d’ufficio” e altri al vaglio della direzione distrettuale antimafia . Gli ispettori lo indicano come colui che avrebbe continuato anche a Sant’Antimo l’atteggiamento di “tolleranza” di vari comportamenti di colleganza tra politica e camorra, di aver omesso controlli approfonditi contro soggetti particolari e organizzato un convegno invitando soggetti vicini a ditte interdette per mafia.

La Commissione da così un chiaro segnale di bonifica della macchina comunale e non si escludono sorprese visto che ci sarebbero alcuni dipendenti collegati da vincoli di parentela con persone vicine a famiglie criminali, tra cui detenuti per reato di associazione. Il Comando dovrebbe essere retto da un luogotenente che ha da sempre connotato la sua attività con professionalità.

G.S.