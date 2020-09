Sant’Arpino/4 nuovi casi, il messaggio del sindaco

Sant’Arpino– Il sindaco G.Dell’Aversana ha comunicato “la presenza di altri quattro tamponi positivi al covid”. Si tratta di 4 persone che stanno bene e sono in quarantena a stretto contatto con il loro medico di base!

“Altri QUATTRO POSITIVI Covid.

Poco fa, mi è stato comunicato dall’ASL CE la presenza di ALTRI quattro ( 4) tamponi positivi al covid nel comune di Sant’Arpino.

Ho subito preso contatto con le persone interessate che stanno bene senza grandi sintomi e mi hanno confermato la loro permanenza in quarantena chiusi in casa ed a stretto contatto con il loro medico di base.

A questo punto nel nostro comune abbiamo dunque in totale SEI casi positivi covid.

Ai due dell’altro ieri si aggiungono i quattro di oggi per un totale di sei (6) contagiati . Devo dire che tutti stanno bene e molti sono i tamponi giornalieri fatti dall’ASL su richiesta dei medici. Teniamo alta la guardia e facciamo attenzione nel rispettare le norme anti covid. In qualità di sindaco , a tutela della salute pubblica, vi terrò sempre informati di eventuali evoluzioni nel rispetto della privacy e per una trasparente informazione . Tanto vi dovevo !”