Saviano – Carabinieri arrestano 52enne per tentato omicidio

SAVIANO – E’ incensurato ed ha 52 anni l’uomo arrestato per tentato omicidio dai Carabinieri della stazione di Saviano e della sezione radiomobile di Nola. Durante una banale discussione, il 52enne ha impugnato un coltello da cucina e ha ferito il fratello al fianco sinistro e alla tempia.

Ha continuato a colpirlo ma la lama del coltello si è piegata e non ha inferto ferite mortali.



Allertati da un familiare, i Carabinieri hanno raggiunto e bloccato il 52enne che è poi stato tradotto al carcere di Poggioreale. La vittima è ricoverata all’ospedale di Nola in osservazione ma non è in pericolo di vita.