Scampia, esplode una bombola/ appartamento in fiamme

Scampia. Una forte esplosione ha scosso i quartieri a nord di Napoli.

Sembra che il boato sia stato provocato dallo scoppio di una bombola di gas

Un appartamento è andato in fiamme e in strada, impauriti dall’esplosione, ci sono diversi residenti del quartiere

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, impegnati a spegnere l’incendio e i carabinieri della locale Compagnia per i rilievi del caso.

Il commento di Francesco Saverio Borrelli

“Come comunicato dal’Ansa, sembra che quasi certamente l’esplosione avvenuta in un appartamento di piazza Liberà nel Rione Monterosa, a #Sampia, sia dovuta quasi certamente ad una bombola di gas.

Ci sono stati danni alla casa ma non ci sono stati feriti. I Vigili del Fuoco stanno mettendo in sicurezza la palazzina”

