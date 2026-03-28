Scartelle e Guarattelle il nuovo libro d’artista di Antonio Nocera con i racconti inediti di Maurizio de Giovanni e Diego De Silva

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Mercoledì 1 aprile alle ore 17.30, negli spazi della Fondazione Banco di Napoli – Palazzo Ricca (Via dei Tribunali, 213 – Napoli), si terrà la presentazione di “Scartelle e Guarattelle”, il nuovo libro d’artista di Antonio Nocera. Un lavoro che attraversa l’immaginario napoletano tra segni, simboli e visioni, arricchito da due racconti inediti di Maurizio de Giovanni e Diego De Silva che dialogano con le opere, ampliandone il senso e aprendo nuove traiettorie narrative.

L’incontro, introdotto da Orazio Abbamonte, presidente della Fondazione Banco di Napoli e Ciro Castaldo, direttore generale Fondazione Banco di Napoli, sarà moderato da don Gianni Citro, curatore della mostra del Maestro Nocera, “Mondi in Movimento. Pinocchio incontra Pulcinella”, esposta fino al 20 giugno a Palazzo Ricca. All’evento di presentazione parteciperà anche l’attore Giovanni Ludeno, vincitore nel 2024 ai Nastri d’Argento come Miglior Attore non Protagonista per “Le indagini di Lolita Lobosco” – che leggerà alcuni brani tratti dai racconti di “Scartelle e Guarattelle”.

Questo prezioso volume, racchiuso in un originale cofanetto, è stampato su carta naturale di puro cotone 100% della Magnani di Pescia editions da 130g. in edizione pregiata a tiratura limitata in 600 esemplari, di cui 575 in numeri arabi, più 25 esemplari numerati in numeri romani. Ogni cofanetto contiene un volume di 96 pagine con 36 illustrazioni originali del Maestro Antonio Nocera, la coppia Pulcinella e lo Scartellato, sculture/gioiello in argento 925 e smalto, tre incisioni ritoccate a mano, firmate e numerate dall’autore. Ad arricchire il volume, due racconti inediti firmati da Maurizio de Giovanni e Diego De Silva, che dialogano con l’universo visivo di Nocera, ampliandone le suggestioni e offrendo ulteriori chiavi di lettura. La parola scritta si intreccia così con l’immagine, costruendo un percorso che attraversa linguaggi diversi ma complementari.

In “Scartelle e Guarattelle” l’opera artistica non si limita a rappresentare, ma evoca e interroga un sistema simbolico che continua a vivere nel quotidiano, trasformandosi e adattandosi nel tempo. Il libro si inserisce in una riflessione più ampia sul rapporto tra tradizione e contemporaneità, tra ciò che viene tramandato e ciò che continua a generare senso. La presentazione di quest’opera rappresenta un momento d’incontro tra arte e letteratura, in un luogo simbolico della città di Napoli, custode della sua memoria storica e culturale. Un appuntamento che si propone di restituire al pubblico non solo un’opera, ma un’esperienza capace di mettere in relazione visione artistica, racconto e identità collettiva.

Antonio Nocera si è formato a Napoli nelle discipline della pittura, scenografia e scultura. La sua poetica, segnata dal dialogo tra tradizione e contemporaneità, intreccia mito, sacro e fiaba, trovando nelle figure archetipiche di Pulcinella e Pinocchio metafore universali, divenendone l’interprete più rappresentativo di tali soggetti. Dagli anni ottanta si afferma a livello internazionale con la realizzazione di diverse mostre. Collabora con le più grandi istituzioni culturali, tra cui il Parlamento Europeo, l’Unesco, l’Onu, l’Unicef, la Zecca dello Stato, la Fondazione Collodi oltre che con la Presidenza della Repubblica Italiana ed il Vaticano, realizzando Opere per Papa Giovanni Paolo II e Papa Francesco. Negli ultimi vent’anni realizza eventi in diverse sedi, tra le più prestigiose del panorama artistico internazionale, tra cui si evidenziano i Mercati di Traiano a Roma, il Grimaldi Forum di Monaco, due edizioni della Biennale di Venezia (2011-2013), l’EXPO Milano 2015, la Reggia di Monza ed il Belvedere di San Leucio.

Maurizio de Giovanni è nato a Napoli, dove vive e lavora ed è un grande tifoso della squadra della sua città. Ha pubblicato quattro serie di genere giallo: quella con protagonista il commissario Ricciardi, quella dei Bastardi di Pizzofalcone, quella dedicata a Sara Morozzi e quella con protagonista Mina Settembre, da cui sono tratte fiction tv. I suoi romanzi sono tradotti in inglese, francese, tedesco, spagnolo, catalano e giapponese. L’Università degli Studi di Napoli Federico II gli ha conferito la Laurea honoris causa in ﬁlologia moderna e ha ricevuto il Nastro d’Argento speciale per la scrittura. Scrive anche per il teatro, facendo adattamenti e realizzando testi originali. Ha ricevuto l’ onorificenza di Commendatore dell’ordine al merito della Repubblica Italiana e il Premio alla carriera Doranera 2024.

Diego De Silva è nato a Napoli nel ‘64. Scrittore e sceneggiatore, è autore dei romanzi che hanno per protagonista l’avvocato d’insuccesso Vincenzo Malinconico, a cui è anche dedicata una serie televisiva della Rai, questa di grande successo. Fra i suoi libri, tutti pubblicati da Einaudi e tradotti in diverse lingue, ricordiamo: “Certi bambini” (Premio Selezione Campiello – da cui il film omonimo); “Non avevo capito niente” (finalista Premio Strega e Premio Napoli); “Terapia di coppia per amanti” (da cui il film omonimo); “I titoli di coda di una vita insieme” (Premio Viareggio).