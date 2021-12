“Scatti Marginali”, dal 2 dicembre la nuova mostra di Alessandro Punzo a Caserta

Nuova mostra in programma a cura del Museo di Arte Contemporanea Città di Caserta – Mac3.

Domani, giovedì 2 dicembre, verrà infatti inaugurata alle ore 18 Scatti Marginali dell’artista Alessandro Punzo.

Un allestimento che, attraverso venticinque fotografie, ci proietta nei volti e nei gesti di professioni dimenticate, viaggiando tra India, Nepal e Madagascar.

L’esposizione sarà visitabile presso le sale espositive del Teatro Comunale C.Parravano, in attesa della disponibilità del Mac3, dal 2 dicembre al 30 gennaio tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.

Prevista la presenza al vernissage del neoassessore alla cultura Enzo Battarra.

“Questa mostra” – dice – “rappresenta per noi la vera essenza dell’arte visuale: quella di assolvere a una funzione sociale. È il modo di rendere evidente una realtà che, nonostante la lontananza fisica, incide quotidianamente nella nostra esistenza. Un piccolo passo per rendere visibile ciò che spesso è, in realtà, invisibile”.