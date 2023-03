Scontri a Napoli, ecco le misure cautelari

C’è anche un ultrà di Gricignano d’Aversa tra gli otto arrestati – 5 campani e 3 tedeschi – per gli scontri avvenuti a Napoli nella giornata di mercoledì, in occasione degli ottavi di finale di Champions League tra gli azzurri e l’Eintracht Francoforte. Si tratta del 46enne N.V.

Le accuse nei confronti dei tifosi violenti sono a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e danneggiamento. Il pubblico ministero di turno Stella Castaldo ha disposto il loro arresto eseguito in mattinata dalla polizia. Tutti i campani, assistiti dall’avvocato Emilio Coppola, dovranno comparire dinanzi al giudice per l’udienza di convalida fissata per la giornata di sabato. Il 46enne, riconducibile al gruppo Lions della curva A, avrebbe lanciato un fumogeno e pietre contro la polizia, ribaltando e danneggiando bidoni della spazzatura.

Tutto – è nato dopo il divieto per i tifosi della squadra della Bundesliga, residenti a Francoforte, di poter assistere al match di Champions League che ha poi sancito il passaggio degli azzurri ai quarti di finale della competizione per la prima volta nella storia. Si sono invece ugualmente presentati a Napoli in diverse centinaia, dando vita ad un corteo sulle strade della città sino a raggiungere piazza del Gesù. Qui sono entrati in contatto con gli ultras del Napoli, nonostante la presenza della polizia. Pesanti tensioni e scontri si sono verificati nella piazza dalle 16.30 del 15 marzo, dove è stata anche data alle fiamme una vettura della polizia. Ingenti danni anche alle attività commerciali del centro storico. Totalmente devastati i cinque bus Anm che trasportavano i tedeschi. Uno degli autisti è anche stato costretto a ricorrere alle cure mediche in ospedale per una ferita ad un occhio.