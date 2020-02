Scoppia un incendio e muore nella sua abitazione a Mondragone

MONDRAGONE – Scoppia un incendio nei pressi di via degli Oleandri, nei pressi di Baia Domizia. A perdere la vita è C.D.F. 82enne. La vittima è stata trovata nella sua camera da letto.

Stando alle ricostruzioni dei vigili del fuoco di Mondragone, le fiamme si sono propagate proprio dal luogo in cui è stata trovata la vittima. I fumi lo hanno intossicato e ha perso i sensi: non c’è stato più nulla da fare per l’82enne.