Screening oncologici in tour: le tappe del mese di maggio per una campagna di prevenzione che prosegue gratuita e senza prenotazione

Scopri la tappa più vicina per partecipare al tour e non perdere il prossimo appuntamento con la salute.

Anche nel mese di maggio sarà possibile accedere agli screening oncologici tra quelli proposti dalla campagna di prevenzione gratuita e senza prenotazione promossa dall’ASL Caserta.

Dalle ore 9.00 alle ore 16.00 a bordo di un poliambulatorio mobile attrezzato potrai eseguire:

– Pap-test/Hpv-test, donne dai 25 ai 64 anni;

– Visita senologica dai 25 ai 69 anni e 11 mesi;

-Esecuzione mammografia per donne dai 50 ai 69 anni e 11 mesi (le 3 tappe asteriscate richiedono la prenotazione);

– Screening del melanoma: Fino alle ore 13 e max 30 visite;

– Consegna kit per il colon retto: uomini e donne dai 50 ai 70 anni;

– Screening del CA della prostata con prelievo ematico: dai 50 ai 70 anni. Fino alle ore 13.