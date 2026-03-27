Scrivo ergo sum. Presentazione di “Legami” la nuova antologia

SABATO 28 MARZO SARÀ PRESENTATA A POMIGLIANO D’ARCO LA NUOVA ANTOLOGIA “LEGÀMI” PER LA II EDIZIONE DEL PROGETTO “SCRIVO ERGO SUM”

16 studenti autori dei racconti dell’Antologia, 45 autori del blog letterario dedicato al progetto, oltre 350 studenti partecipanti a 10 incontri e masterclass con editori e autori nazionali e 4 “Letteratour” nella città di Napoli

Sarà presentata ad Itaca Colonia Creativa in Via Giosuè Carducci, 7, a Pomigliano d’Arco, sabato 28 marzo, alle ore 18.00, l’Antologia “Legàmi”per la II edizione del progetto “Scrivo ergo sum”, nell’ambito del bando “Per chi Crea” (edizione 2024 – Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, Settore “libro e lettura”), finanziato con il contributo della SIAE e del Ministero della Cultura e attuato dal Liceo Matilde Serao di Pomigliano d’Arco, in collaborazione con l’associazione Luna di Seta, con presidente Massimo Piccolo e l’associazione I Colori della Poesia, con presidente Annamaria Pianese.

Nel corso dell’evento, raccontato dall’autore e regista Massimo Piccolo, che ha tenuto le masterclass di scrittura e ha curato lo sviluppo e l’editing dei racconti dell’Antologia, interverranno la professoressa Luisa Patrizia Milo, dirigente scolastica del Liceo Serao, la professoressa Roberta D’Ovidio, coordinatrice del progetto, e lo scrittore Francesco Spiedo, fondatore della colonia creativa Itaca.

L’Antologia Legàmi, la seconda dopo “La memoria degli oggetti”, pubblicata nel 2024, curata nella “carne” della scrittura dall’editor Massimo Piccolo, contiene 15 racconti inediti degli studenti (di età compresa tra i 16 e i 18 anni) del Liceo Matilde Serao più uno di una studentessa del Liceo Piero Calamandrei ed è un vero e proprio libro, pubblicato con codice SBN Amazon e acquistabile nelle librerie. Non una semplice successione di testi, ma un piccolo viaggio.

Senza che fosse stato imposto come tema, molti dei racconti ruotano attorno alla stessa idea: le relazioni. Famiglie, amicizie, incontri inattesi, separazioni, promesse, memorie che restano. Legami che sostengono. Legami che stringono. Legami che salvano. Legami che fanno male.

«“Legami” è il risultato di un percorso in cui la scrittura ha smesso di essere esercizio per diventare esperienza condivisa, spazio di ascolto e costruzione di senso – dichiara la Professoressa Roberta D’Ovidio, coordinatrice del progetto –reso possibile anche grazie alla sinergia con l’Associazione Luna di Seta e l’Associazione I Colori della Poesia. In queste pagine si compie il passaggio più autentico: da parole scritte a relazioni che prendono forma e restano»

«“Scrivo Ergo Sum” si inserisce nella profonda vocazione educativa del Liceo Matilde Serao – dichiara la Dirigente Scolastica Prof.ssa Luisa Patrizia Milo – da sempre impegnato in percorsi di scrittura ed espressività che formano pensiero critico e consapevolezza. Questa Antologia ne è testimonianza viva: una comunità che, attraverso la parola, continua a costruire cultura e legami».

Il laboratorio ha posto al centro l’ascolto; con l’associazione I Colori della Poesia, gli studenti hanno partecipato a masterclass e incontri con editori e scrittori del panorama narrativo nazionale, oltre ai “Letteratour” guidati da Agnese Palumbo e Felicia Paragliola.