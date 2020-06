Scuola. LA GRADUATORIA: in Campania finanziati 102 interventi per adeguamento antincendio

Aversa. “Il Ministero dell’istruzione ha pubblicato le graduatorie del bando per l’adeguamento alla normativa antincendio delle scuole. In Campania sono stati finanziati 102 interventi. Il nostro comune ha ottenuto fondi per le scuole di via Canduglia e via Salvo D’Acquisto”. Lo dichiara l’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco del comune di Aversa Benedetto Zoccola.

Con Decreto n. 90 del 15 aprile 2020 del Direttore generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione sono state pubblicate le graduatorie per il finanziamento di 1.405 interventi di adeguamento delle scuole alla normativa antincendio, per un totale di oltre 96,2 milioni stanziati.

Gli interventi sono stati selezionati sulla base dei criteri di vetustà degli edifici, numero di studenti presenti nell’edificio scolastico, livello previsto di adeguamento alla normativa antincendio che si intende conseguire con il contributo richiesto, eventuale quota di cofinanziamenti.

Il Decreto direttoriale e le graduatorie per Comuni e Province sono allegati alla presente notizia.

Di seguito, la tabella con gli stanziamenti regione per regione.

Regione

Numero posizioni in graduatoria comuni

Importo graduatoria comuni

Numero posizioni in graduatoria province

Importo graduatoria province

Abruzzo

34

2.176.878,70

9

900.000,00

Basilicata

18

1.240.000,00

6

542.300,00

Calabria

54

3.694.875,00

16

1.570.000,00

Campania

102

6.883.311,45

33

2.955.000,00

Emilia-Romagna

82

4.350.194,00

22

1.875.000,00

Friuli-Venezia Giulia

28

1.795.327,00

6

600.000,00

Lazio

88

5.612.525,45

24

2.397.000,00

Liguria

21

1.465.000,00

6

600.000,00

Lombardia

148

8.959.130,14

40

3.849.000,00

Marche

36

2.114.738,00

9

900.000,00

Molise

10

680.000,00

3

300.000,00

Piemonte

70

4.603.746,55

20

1.892.000,00

Puglia

67

4.508.929,04

19

1.900.000,00

Sardegna

39

2.339.004,00

11

993.500,00

Sicilia

93

6.312.500,00

32

2.668.400,00

Toscana

65

4.118.144,00

20

1.698.000,00

Umbria

30

1.490.675,92

8

610.000,00

Valle D’Aosta

3

176.600,00

Veneto

108

5.264.929,81

25

2.249.000,00

Totali

1.096

67.786.509

309

28.499.200,

1 Campania Salerno Comune di Cava De Tirreni J73B18000090004 30/01/2020 18:20:47 70.000,00 80.000,00 150.000,00 0650370923 CAVA DE’ TIRRENI CORSO G. Mazzini ,0 I Ciclo 75 75 53,33333 5 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1940 10 N 0 0 N 0 0 850 25

2 Campania Napoli Comune di Caivano J46B20007310001 20/03/2020 09:31:24 70.000,00 0,00 70.000,00 0630110006 CAIVANO VIA BELLINI ,SNC I Ciclo 75 75 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 1283 30

3 Campania Napoli Comune di Poggiomarino J39I20000010001 12/02/2020 11:17:56 70.000,00 0,00 70.000,00 0630551260 POGGIOMARINO Via G. Iervolino ,18 I Ciclo 70 70 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1961 10 N 0 0 N 0 0 717 25

4 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000780001 20/02/2020 12:16:26 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490065 NAPOLI VIA SAN SEVERINO ,27 I Ciclo 70 70 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1850 10 N 0 0 N 0 0 700 25

5 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000290001 21/02/2020 12:27:37 20.000,00 0,00 20.000,00 0630491413 NAPOLI Via Cupa dell`Arco ,53 I Ciclo 70 70 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1982 5 N 0 0 N 0 0 1982 30

6 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000250001 21/02/2020 13:14:59 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491403 NAPOLI Corso Secondigliano ,80 I Ciclo 70 70 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1935 10 N 0 0 N 0 0 820 25

7 Campania Avellino Comune di Montella I73H20000100001 26/02/2020 12:54:53 70.000,00 0,00 70.000,00 0640570005 MONTELLA VIA F. DE SANCTIS ,2 I Ciclo 70 70 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1965 10 N 0 0 N 0 0 711 25

8 Campania Caserta Comune di Maddaloni F16B20000770001 26/02/2020 14:30:54 69.935,98 0,00 69.935,98 0610480327 MADDALONI Via ROMA ,14 I Ciclo 80 70 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1942 10 S 10 0 N 0 0 943 25

9 Campania Napoli Comune di Villaricca J89H20000130001 26/02/2020 19:26:29 69.110,00 0,00 69.110,00 0630870010 VILLARICCA VIA DELLA LIBERTA` ,SNC I Ciclo 70 70 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1981 5 N 0 0 N 0 0 1083 30

10 Campania Salerno Comune di Agropoli I86B20000770001 14/02/2020 10:30:26 70.000,00 0,00 70.000,00 0650022066 AGROPOLI Via Taverne ,0 I Ciclo 68 68 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1976 8 N 0 0 N 0 0 850 25

11 Campania Napoli Comune di Frattamaggiore F72B20000000002 24/02/2020 10:26:51 70.000,00 0,00 70.000,00 0630320011 FRATTAMAGGIORE VIA II TRAVERSA VIA MAZZINI ,1 I Ciclo 68 68 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1977 8 N 0 0 N 0 0 794 25

12 Campania Salerno Comune di Eboli H26B20000640006 26/02/2020 12:41:59 70.000,00 8.478,02 78.478,02 0650501990 EBOLI Via Caduti di Bruxelles ,1 I Ciclo 66 66 10,80305 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1982 5 N 0 0 S 10 10 424 15

13 Campania Napoli Comune di Lettere J56B20000190001 05/02/2020 17:05:01 70.000,00 0,00 70.000,00 0630390611 LETTERE Corso V. Emanuele ,0 I Ciclo 75 65 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1964 10 S 10 0 S 10 10 237 10

14 Campania Napoli Comune di Napoli B65G20000060001 21/02/2020 13:13:46 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491813 NAPOLI Via Ettore Bellini ,77 I Ciclo 65 65 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1985 5 N 0 0 N 0 0 730 25

15 Campania Napoli Comune di Marano di Napoli G76B20000330001 25/02/2020 12:13:20 70.000,00 0,00 70.000,00 0630410002 MARANO DI NAPOLI VIA G. FALCONE ,103 I Ciclo 65 65 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1990 5 N 0 0 N 0 0 900 25

16 Campania Caserta Comune di Aversa I32G20000040001 25/02/2020 12:59:59 68.699,22 0,00 68.699,22 0610051895 AVERSA Via Canduglia ,1 I Ciclo 65 65 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1970 10 N 0 0 S 10 10 220 10

17 Campania Avellino Comune di Lioni H36B20000900001 25/02/2020 19:29:46 70.000,00 0,00 70.000,00 0640441869 LIONI Via Ronca ,snc I Ciclo 75 65 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1986 5 S 10 0 S 10 10 438 15

18 Campania Napoli Comune di Casamarciano F26B20000460001 26/02/2020 09:25:10 70.000,00 0,00 70.000,00 0630180001 CASAMARCIANO CORSO RAFFAELE MERCOGLIANO ,SNC I Ciclo 65 65 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 S 10 10 186 10

19 Campania Napoli Comune di Pompei J66B20005620001 27/02/2020 13:49:29 63.700,00 66.300,00 130.000,00 0630580003 POMPEI VIA COLLE SAN BARTOLOMEO ,3 I Ciclo 65 65 51 5 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1942 10 N 0 0 N 0 0 662 15

20 Campania Salerno Comune di Eboli H26B20000630006 26/02/2020 12:42:20 64.047,50 4.820,78 68.868,28 0650501993 EBOLI PIAZZA F.lli Cianco ,0 I Ciclo 64 64 7,000001 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1991 3 N 0 0 S 10 10 632 15

21 Campania Salerno Comune di Eboli H26B20000650006 26/02/2020 12:42:41 70.000,00 4.900,00 74.900,00 0650501995 EBOLI Via Vittorio Veneto ,42 I Ciclo 64 64 6,542056 1 Livello di priorità c) del D.I. 21 marzo 2018 18 1970 10 N 0 0 S 10 10 753 25

22 Campania Napoli Comune di Lettere J56B20000230001 05/02/2020 17:06:45 70.000,00 0,00 70.000,00 0630390615 LETTERE Corso V. Emanuele ,89 I Ciclo 73 63 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1975 8 S 10 0 S 10 10 172 10

23 Campania Salerno Comune di Siano F46B20000960001 14/02/2020 13:17:28 70.000,00 28.000,00 98.000,00 0651421374 SIANO Piazza Aldo Moro ,0 I Ciclo 73 63 28,57143 3 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 S 10 0 490 15

24 Campania Napoli Comune di Ischia I36B20001260005 18/03/2020 10:40:46 70.000,00 30.000,00 100.000,00 0630371704 ISCHIA Via Nuova Cartaromana ,17 I Ciclo 63 63 30 3 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 418 15

25 Campania Napoli Comune di Gragnano B19E20000110005 26/02/2020 12:25:44 70.000,00 54.230,00 124.230,00 0630351549 GRAGNANO Via Quarantola ,8 I Ciclo 62 62 43,6529 4 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1976 8 N 0 0 N 0 0 660 15

26 Campania Caserta Comune di Caserta D26B20000280001 05/02/2020 12:44:40 70.000,00 5.000,00 75.000,00 0610220035 CASERTA CORSO GIANNONE ,98 I Ciclo 61 61 6,666667 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1880 10 N 0 0 N 0 0 509 15

27 Campania Caserta Comune di Caserta D26B20000270001 05/02/2020 12:45:17 70.000,00 5.000,00 75.000,00 0610220034 CASERTA VIALE MEDAGLIE D`ORO ,27 I Ciclo 71 61 6,666667 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1965 10 N 0 0 S 10 0 641 15

28 Campania Caserta Comune di Caserta D26B20000260001 05/02/2020 12:45:50 70.000,00 5.000,00 75.000,00 0610220023 CASERTA CORSO GIANNONE (PLESSO A) ,5 I Ciclo 71 61 6,666667 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1937 10 N 0 0 S 10 0 653 15

29 Campania Caserta Comune di Piana di Monte Verna C96B20000640005 26/02/2020 11:21:27 65.800,00 4.200,00 70.000,00 0610560134 PIANA DI MONTE VERNA Via DEGLI EROI ,0 I Ciclo 61 61 6 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1969 10 N 0 0 N 0 0 400 15

30 Campania Napoli Comune di Gragnano B19E20000140005 26/02/2020 12:21:38 70.000,00 43.030,00 113.030,00 0630351552 GRAGNANO Via Vittorio Veneto ,18 I Ciclo 61 61 38,06954 3 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1978 8 N 0 0 N 0 0 400 15

31 Campania Caserta Comune di Parete J79H20000050001 26/02/2020 19:24:09 64.880,00 4.150,00 69.030,00 0610540286 PARETE Via Forno ,05 I Ciclo 61 61 6,011879 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 421 15

32 Campania Napoli Comune di Villaricca J89H20000110001 26/02/2020 19:25:21 68.836,00 0,00 68.836,00 0630870004 VILLARICCA VIA BOLOGNA ,57 I Ciclo 61 61 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 2009 1 N 0 0 N 0 0 744 25

33 Campania Benevento Comune di Campoli del Monte Taburno G56B20000100001 24/01/2020 12:11:01 70.000,00 0,00 70.000,00 0620140001 CAMPOLI DEL MONTE TABURNO PIAZZA LA MARMORA ,SNC I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1987 5 N 0 0 S 10 10 187 10

34 Campania Napoli Comune di Calvizzano B56B20000060001 27/01/2020 12:20:36 70.000,00 0,00 70.000,00 0630120003 CALVIZZANO VIA DIAZ ,S.N.C. I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1934 10 N 0 0 N 0 0 526 15

35 Campania Benevento Comune di Bucciano F16B20000270001 04/02/2020 10:41:18 70.000,00 0,00 70.000,00 0620100162 BUCCIANO Via Provinciale ,34 I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1986 5 N 0 0 S 10 10 193 10

36 Campania Napoli Comune di Lettere J56B20000200001 05/02/2020 17:06:05 70.000,00 0,00 70.000,00 0630390613 LETTERE Via Nuova Orsano ,0 I Ciclo 70 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1964 10 S 10 0 S 10 10 93 5

37 Campania Napoli Comune di Lettere J56B20000210001 05/02/2020 17:06:26 70.000,00 0,00 70.000,00 0630390614 LETTERE Via Nuova Orsano ,0 I Ciclo 70 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 S 10 0 S 10 10 54 5

38 Campania Napoli Comune di Trecase E36B20000090001 17/02/2020 15:58:12 70.000,00 0,00 70.000,00 0630910002 TRECASE VIA VESUVIO ,SNC I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1939 10 N 0 0 N 0 0 444 15

39 Campania Caserta Comune di Vairano Patenora E32H18000360002 18/02/2020 17:08:03 50.000,00 0,00 50.000,00 0610950547 VAIRANO PATENORA Via LUIGI CADORNA ,10 I Ciclo 70 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 S 10 0 N 0 0 509 15

40 Campania Napoli Comune di Casoria J76B20000320001 19/02/2020 09:10:35 70.000,00 0,00 70.000,00 0630230007 CASORIA VIA Suor M.C. Brando ,snc I Ciclo 60 60 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1967 10 N 0 0 N 0 0 650 15

41 Campania Napoli Comune di Casoria J76B20000490001 19/02/2020 09:18:58 70.000,00 0,00 70.000,00 0630230004 CASORIA VIA San Mauro ,12 I Ciclo 60 60 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1920 10 N 0 0 N 0 0 660 15

42 Campania Napoli Comune di Casoria J76B20000360001 19/02/2020 09:24:01 70.000,00 0,00 70.000,00 0630230015 CASORIA VIA Settembrini ,snc I Ciclo 60 60 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1967 10 N 0 0 N 0 0 400 15

43 Campania Napoli Comune di Casoria J76B20000330001 19/02/2020 09:25:18 70.000,00 0,00 70.000,00 0630230008 CASORIA VIA A. Moro ,9 I Ciclo 60 60 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1967 10 N 0 0 N 0 0 420 15

44 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000840001 20/02/2020 12:07:58 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491957 NAPOLI Piazza Montecalvario ,24 I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1900 10 N 0 0 N 0 0 530 15

45 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000810001 20/02/2020 12:10:39 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491763 NAPOLI Via Salvator Rosa ,118 I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1800 10 N 0 0 N 0 0 600 15

46 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000730001 20/02/2020 12:11:15 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491962 NAPOLI Vicolo Trone ,14/b I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1940 10 N 0 0 N 0 0 660 15

47 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000770001 20/02/2020 12:13:32 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490064 NAPOLI VIA LUCREZIA D` ALAGNO ,16 I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1900 10 N 0 0 N 0 0 680 15

48 Campania Salerno Comune di Sarno I62G20000070001 20/02/2020 18:08:52 70.000,00 0,00 70.000,00 0651351782 SARNO Via Roma ,0 I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1961 10 N 0 0 N 0 0 661 15

49 Campania Napoli Comune di Napoli B65G20000050001 21/02/2020 12:46:54 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491790 NAPOLI Piazza Nazionale ,88 I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1890 10 N 0 0 N 0 0 596 15

50 Campania Napoli Comune di Napoli B65G20000040001 21/02/2020 12:48:23 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491617 NAPOLI VIA SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI ,122 I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1800 10 N 0 0 N 0 0 563 15

51 Campania Napoli Comune di Napoli B65G20000130001 21/02/2020 13:00:08 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490403 NAPOLI VIA GORIZIA ,1/A I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1955 10 N 0 0 N 0 0 440 15

52 Campania Napoli Comune di Napoli B65G20000160001 21/02/2020 13:05:23 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491618 NAPOLI VIA ROBERTO CUOMO ,SNC I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1965 10 N 0 0 N 0 0 550 15

53 Campania Salerno Comune di Giffoni Valle Piana C86B20000400001 21/02/2020 13:08:54 70.000,00 0,00 70.000,00 0650561726 GIFFONI VALLE PIANA Piazza Giovanni XXIII ,SNC I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1930 10 N 0 0 N 0 0 453 15

54 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000300001 21/02/2020 13:38:31 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491414 NAPOLI VIALE L. Giusso ,SNC I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 450 15

55 Campania Napoli Comune di Sorrento E19E18000600004 24/02/2020 15:08:04 70.000,00 230.000,00 300.000,00 0630801796 SORRENTO Via Marziale ,18 I Ciclo 60 60 76,66667 5 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1981 5 N 0 0 N 0 0 550 15

56 Campania Napoli Comune di Sant’Anastasia G29E20000150001 24/02/2020 18:15:04 70.000,00 0,00 70.000,00 0630720004 SANT’ANASTASIA VIA UMBERTO I (IC1Plesso C.so UmbertoI) ,11 I Ciclo 60 60 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1961 10 N 0 0 N 0 0 430 15

57 Campania Salerno Comune di Salerno I56B20000480001 25/02/2020 15:37:32 70.000,00 0,00 70.000,00 0651160060 SALERNO VIA P. Vocca ,12 I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1955 10 N 0 0 N 0 0 596 15

58 Campania Napoli Comune di Brusciano I36B20000860001 25/02/2020 17:16:04 70.000,00 0,00 70.000,00 0630100004 BRUSCIANO PIAZZA XI SETTEMBRE ,S.N.C. I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1940 10 N 0 0 N 0 0 503 15

59 Campania Caserta Comune di San Cipriano D’ Aversa J96B20003550001 26/02/2020 11:19:13 70.000,00 0,00 70.000,00 0610740749 SAN CIPRIANO D’AVERSA Via Schipa ,14 I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1968 10 N 0 0 N 0 0 428 15

60 Campania Salerno Comune di Pagani I46B20000810001 26/02/2020 11:28:38 70.000,00 0,00 70.000,00 0650880013 PAGANI VIA TRENTO ,21 I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 470 15

61 Campania Napoli Comune di Somma Vesuviana D96B20000200001 26/02/2020 12:51:40 70.000,00 0,00 70.000,00 0630790014 SOMMA VESUVIANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE III ,SNC I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1954 10 N 0 0 N 0 0 503 15

62 Campania Napoli Comune di Somma Vesuviana D96B20000230001 26/02/2020 12:53:05 70.000,00 0,00 70.000,00 0630790004 SOMMA VESUVIANA VIA DON MINZONI ,12 I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 567 15

63 Campania Caserta Comune di Trentola Ducenta D26B20000370001 26/02/2020 14:21:50 69.164,00 0,00 69.164,00 0610940804 TRENTOLA DUCENTA Via Firenze ,24 I Ciclo 70 60 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1980 8 S 10 0 S 10 10 782 25

64 Campania Caserta Comune di Maddaloni F16B20000790001 26/02/2020 14:50:24 69.536,99 0,00 69.536,99 0610480385 MADDALONI Via VIVIANI ,2 I Ciclo 70 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1969 10 S 10 0 N 0 0 682 15

65 Campania Napoli Comune di Caivano J46B20007920001 20/03/2020 09:33:48 70.000,00 0,00 70.000,00 0630110013 CAIVANO VIA S. BARBARA ,121 I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1950 10 N 0 0 N 0 0 450 15

66 Campania Napoli Comune di Caivano J46B20007930001 20/03/2020 09:34:22 70.000,00 0,00 70.000,00 0630110014 CAIVANO VIA CARUSO ,SNC I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1950 10 N 0 0 N 0 0 400 15

67 Campania Caserta Comune di Santa Maria a Vico D86B20001010005 11/02/2020 12:44:08 65.800,00 4.200,00 70.000,00 0610820010 SANTA MARIA A VICO VIALE CARFORA ,snc I Ciclo 59 59 6 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1972 8 N 0 0 N 0 0 440 15

68 Campania Napoli Comune di Capri D76B20001630001 19/02/2020 07:30:32 70.000,00 50.000,00 120.000,00 0630140002 CAPRI VIA P. SERAFINO CIMINO ,SNC I Ciclo 59 59 41,66667 4 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 165 10

69 Campania Napoli Comune di Capri D76B20001640001 19/02/2020 07:35:14 70.000,00 50.000,00 120.000,00 0630140003 CAPRI PIAZZALE EUROPA ,12 I Ciclo 59 59 41,66667 4 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1967 10 N 0 0 N 0 0 156 10

70 Campania Napoli Comune di Roccarainola D46B20000310001 24/02/2020 10:10:43 65.800,00 4.200,00 70.000,00 0630651267 ROCCARAINOLA Via San Nicola ,0 I Ciclo 59 59 6 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1979 8 N 0 0 N 0 0 443 15

71 Campania Napoli Comune di Gragnano B19E20000100005 26/02/2020 12:29:25 70.000,00 8.951,76 78.951,76 0630351255 GRAGNANO Via Quarantola ,15 I Ciclo 59 59 11,33827 1 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1978 8 N 0 0 N 0 0 604 15

72 Campania Caserta Comune di Parete J79H20000040001 26/02/2020 19:14:19 65.435,00 4.200,00 69.635,00 0610540287 PARETE Via Cedrale ,3 I Ciclo 59 59 6,03145 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1978 8 N 0 0 N 0 0 460 15

73 Campania Napoli Comune di Lettere J56B20000220001 05/02/2020 17:05:37 70.000,00 0,00 70.000,00 0630390612 LETTERE Strada San Lorenzo ,0 I Ciclo 68 58 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1974 8 S 10 0 S 10 10 13 5

74 Campania Benevento Comune di Benevento J86B20001650001 20/02/2020 18:18:20 70.000,00 0,00 70.000,00 0620080201 BENEVENTO VIA NICOLA SALA ,11 I Ciclo 68 58 0 0 Livello di priorità a) e c) del D.I. 21 marzo 2018 23 1966 10 S 10 0 N 0 0 728 25

75 Campania Salerno Comune di Giffoni Valle Piana C86B20000390001 21/02/2020 13:08:29 70.000,00 0,00 70.000,00 0650560005 GIFFONI VALLE PIANA VIA D. BENEVENTANO ,8 I Ciclo 58 58 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1974 8 N 0 0 N 0 0 400 15

76 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000190001 21/02/2020 13:21:25 30.000,00 0,00 30.000,00 0630491382 NAPOLI Via Fosso del Lupo ,15 I Ciclo 58 58 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1972 8 N 0 0 N 0 0 400 15

77 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000200001 21/02/2020 13:25:04 30.000,00 0,00 30.000,00 0630491383 NAPOLI Via Fosso del Lupo ,15 I Ciclo 58 58 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1972 8 N 0 0 N 0 0 400 15

78 Campania Napoli Comune di Sorrento E16B20000430005 24/02/2020 15:09:31 70.000,00 145.000,00 215.000,00 0630801797 SORRENTO Via Bartolomeo Capasso ,9 I Ciclo 58 58 67,44186 5 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1975 8 N 0 0 N 0 0 350 10

79 Campania Caserta Comune di San Marcellino E36B20000470001 25/02/2020 10:37:00 69.686,00 0,00 69.686,00 0610771012 SAN MARCELLINO Via Starza ,SNC I Ciclo 58 58 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1978 8 N 0 0 N 0 0 422 15

80 Campania Napoli Comune di Marano di Napoli G76B20000220001 25/02/2020 11:23:49 70.000,00 0,00 70.000,00 0630410008 MARANO DI NAPOLI VIA TAGLIAMENTO ,8 I Ciclo 58 58 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1976 8 N 0 0 N 0 0 621 15

81 Campania Napoli Comune di Marano di Napoli G76B20000250001 25/02/2020 11:40:18 70.000,00 0,00 70.000,00 0630410015 MARANO DI NAPOLI VIA LABRIOLA ,SNC I Ciclo 58 58 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1980 8 N 0 0 N 0 0 621 15

82 Campania Napoli Comune di Marano di Napoli G76B20000300001 25/02/2020 12:03:26 70.000,00 0,00 70.000,00 0630410007 MARANO DI NAPOLI VIA ANTONIO RANUCCI ,SNC I Ciclo 58 58 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1976 8 N 0 0 N 0 0 443 15

83 Campania Caserta Comune di Aversa I32G20000080001 25/02/2020 12:37:54 69.906,69 0,00 69.906,69 0610051913 AVERSA Via Salvo d`Acquisto ,SNC I Ciclo 68 58 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1980 8 N 0 0 S 10 0 419 15

84 Campania Napoli Comune di Qualiano G16B20000760001 26/02/2020 12:23:20 70.000,00 0,00 70.000,00 0630620490 QUALIANO Via Giuseppe Di Vittorio ,70 I Ciclo 58 58 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1980 8 N 0 0 N 0 0 421 15

85 Campania Salerno Comune di Montecorvino Rovella G76B20000410001 26/02/2020 12:51:55 70.000,00 0,00 70.000,00 0650731805 MONTECORVINO ROVELLA Viale Della Repubblica ,40 I Ciclo 58 58 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1977 8 N 0 0 N 0 0 410 15

86 Campania Caserta Comune di Maddaloni F16B20000760001 26/02/2020 14:42:51 69.039,71 0,00 69.039,71 0610480584 MADDALONI Via FEUDO ,46 I Ciclo 68 58 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1976 8 S 10 0 N 0 0 498 15

87 Campania Caserta Comune di Maddaloni F16B20000810001 26/02/2020 15:49:51 69.877,36 0,00 69.877,36 0610480583 MADDALONI Via MATILDE SERAO ,SNC I Ciclo 68 58 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1976 8 S 10 0 N 0 0 618 15

88 Campania Napoli Comune di Villaricca J89H20000120001 26/02/2020 19:25:56 65.457,00 0,00 65.457,00 0630870007 VILLARICCA VIA G. SIANI ,6 I Ciclo 58 58 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1976 8 N 0 0 N 0 0 699 15

89 Campania Napoli Comune di Villaricca J89H20000150001 26/02/2020 19:28:07 70.000,00 0,00 70.000,00 0630870005 VILLARICCA VIA FERMI ,43 I Ciclo 58 58 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1976 8 N 0 0 N 0 0 482 15

90 Campania Salerno Comune di Sala Consilina J39I20000060005 27/02/2020 08:39:58 29.600,00 10.400,00 40.000,00 0651140512 SALA CONSILINA VIA GIACOMO MATTEOTTI ,SNC I Ciclo 58 58 26 3 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1945 10 N 0 0 N 0 0 272 10

91 Campania Caserta Comune di Castel Volturno F76B20001060005 27/02/2020 13:19:54 70.000,00 4.200,00 74.200,00 0610272083 CASTEL VOLTURNO Via Nuova Occidente ,6 I Ciclo 58 58 5,660377 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1976 8 N 0 0 N 0 0 467 15

92 Campania Napoli Comune di Cardito I96B20000770001 27/02/2020 13:24:47 70.000,00 0,00 70.000,00 0630162000 CARDITO Via Donadio ,SNC I Ciclo 58 58 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1975 8 N 0 0 N 0 0 460 15

93 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000540001 27/02/2020 12:01:40 70.000,00 0,00 70.000,00 0630492102 NAPOLI Via Paolo Tosti ,9 I Ciclo 57 57 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1970 10 N 0 0 N 0 0 1970 30

94 Campania Caserta Comune di Sparanise J66B20000110001 07/02/2020 09:23:15 70.000,00 12.600,00 82.600,00 0610890001 SPARANISE VIA ALCIDE DE GASPERI ,2 I Ciclo 56 56 15,25424 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 180 10

95 Campania Caserta Comune di Sparanise J66B20000120001 07/02/2020 09:23:32 70.000,00 12.600,00 82.600,00 0610891160 SPARANISE Via Corrado Graziadei ,SNC I Ciclo 56 56 15,25424 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 280 10

96 Campania Caserta Comune di Santa Maria a Vico D86B20000960005 11/02/2020 12:37:43 65.800,00 4.200,00 70.000,00 0610820006 SANTA MARIA A VICO VIA TRAVERSA FRUGGERI ,8 I Ciclo 56 56 6 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1969 10 N 0 0 N 0 0 204 10

97 Campania Avellino Comune di Avella J26B20000220001 12/02/2020 12:53:38 70.000,00 5.000,00 75.000,00 0640070531 AVELLA Via FRANCESCO DE SANCTIS ,17 I Ciclo 56 56 6,666667 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1969 10 N 0 0 N 0 0 308 10

98 Campania Benevento Comune di Benevento J86B20001590001 20/02/2020 18:29:07 70.000,00 0,00 70.000,00 0620080208 BENEVENTO VIA GIOVANNI PASCOLI ,2 I Ciclo 66 56 0 0 Livello di priorità a) e c) del D.I. 21 marzo 2018 23 1975 8 S 10 0 N 0 0 790 25

99 Campania Caserta Comune di Portico di Caserta C66B20000720005 25/02/2020 16:12:36 65.800,00 4.200,00 70.000,00 0610621664 PORTICO DI CASERTA Via Trento ,41 I Ciclo 56 56 6 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 273 10

100 Campania Caserta Comune di Portico di Caserta C66B20000730005 25/02/2020 16:14:00 65.800,00 4.200,00 70.000,00 0610621711 PORTICO DI CASERTA Via Rossini ,4 I Ciclo 56 56 6 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1968 10 N 0 0 N 0 0 227 10

101 Campania Caserta Comune di Portico di Caserta C66B20000750005 25/02/2020 16:16:55 65.800,00 4.200,00 70.000,00 0610621709 PORTICO DI CASERTA Via P. Di Piemonte ,76 I Ciclo 56 56 6 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1962 10 N 0 0 N 0 0 279 10

102 Campania Caserta Comune di Portico di Caserta C66B20000760005 25/02/2020 16:18:07 65.800,00 4.200,00 70.000,00 0610621710 PORTICO DI CASERTA Via P. Di Piemonte ,76 I Ciclo 56 56 6 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1962 10 N 0 0 N 0 0 279 10

INTERVENTI NON FINANZIATI

103 Campania Caserta Comune di Portico di Caserta C66B20000770005 25/02/2020 16:19:12 65.800,00 4.200,00 70.000,00 0610621708 PORTICO DI CASERTA Via P. Di Piemonte ,76 I Ciclo 56 56 6 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1962 10 N 0 0 N 0 0 279 10

104 Campania Napoli Comune di Gragnano B19E20000130005 26/02/2020 12:32:49 70.000,00 35.569,20 105.569,20 0630351560 GRAGNANO VIA CROCE ,10 I Ciclo 56 56 33,69278 3 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1979 8 N 0 0 N 0 0 338 10

105 Campania Napoli Comune di Gragnano B19E20000150005 26/02/2020 12:34:32 70.000,00 37.430,00 107.430,00 0630351554 GRAGNANO VIA Leopardi ,10 I Ciclo 56 56 34,84129 3 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1975 8 N 0 0 N 0 0 272 10

106 Campania Napoli Comune di Gragnano B19E20000160005 26/02/2020 12:36:25 70.000,00 26.230,00 96.230,00 0630351550 GRAGNANO Via Perillo ,51 I Ciclo 56 56 27,25761 3 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1977 8 N 0 0 N 0 0 306 10

107 Campania Salerno Comune di Sala Consilina J39I20000050005 27/02/2020 08:39:37 7.400,00 2.600,00 10.000,00 0651140004 SALA CONSILINA VIA SAN ROCCO ,S.N.C. I Ciclo 56 56 26 3 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1976 8 N 0 0 N 0 0 205 10

108 Campania Salerno Comune di Albanella D99I20000000001 25/01/2020 11:58:25 70.000,00 0,00 70.000,00 0650030798 ALBANELLA Via Guglielmo Marconi ,snc I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 198 10

109 Campania Benevento Comune di Cerreto Sannita F56B20000180001 27/01/2020 11:16:11 70.000,00 0,00 70.000,00 0620231397 CERRETO SANNITA Piazza Mazzacane ,SNC I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1962 10 N 0 0 N 0 0 334 10

110 Campania Salerno Comune di Angri G46B20000190001 28/01/2020 11:36:42 70.000,00 19.703,50 89.703,50 0650070009 ANGRI VIA STABIA ,1 I Ciclo 55 55 21,96514 2 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1995 3 N 0 0 N 0 0 528 15

111 Campania Benevento Comune di Sant’Agata de’Goti H76B20000150001 31/01/2020 11:46:24 70.000,00 0,00 70.000,00 0620700006 SANT’AGATA DE’ GOTI VIALE VITTORIO EMANUELE III ,SNC I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 322 10

112 Campania Benevento Comune di Sant’Agata de’Goti H76B20000170001 31/01/2020 11:50:35 70.000,00 0,00 70.000,00 0620700002 SANT’AGATA DE’ GOTI VIALE VITTORIO EMANUELE III ,SNC I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1933 10 N 0 0 N 0 0 328 10

113 Campania Napoli Comune di Scisciano B76B20000050001 04/02/2020 13:42:46 70.000,00 0,00 70.000,00 0630771293 SCISCIANO VIA Sabato Borzillo ,SNC I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 212 10

114 Campania Napoli Comune di Scisciano B76B20000030001 04/02/2020 13:43:35 70.000,00 0,00 70.000,00 0630771294 SCISCIANO Via San Giovanni dei Cavoli ,50 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 210 10

115 Campania Caserta Comune di Cellole J12G20000080001 06/02/2020 12:13:45 70.000,00 0,00 70.000,00 0611021568 CELLOLE VIA MORAVIA ,9 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1981 5 N 0 0 N 0 0 403 15

116 Campania Caserta Comune di Cellole J12G20000060001 06/02/2020 12:16:05 70.000,00 0,00 70.000,00 0611021570 CELLOLE VIA Leonardo ,6 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1962 10 N 0 0 N 0 0 202 10

117 Campania Caserta Comune di Cellole J12G20000070001 06/02/2020 12:18:10 70.000,00 0,00 70.000,00 0611021567 CELLOLE Via Umberto I ,0 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 295 10

118 Campania Napoli Comune di Crispano D56B20000230001 07/02/2020 12:19:03 70.000,00 0,00 70.000,00 0630300001 CRISPANO VIA PROVINCIALE ,1 I Ciclo 55 55 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1945 10 N 0 0 N 0 0 372 10

119 Campania Napoli Comune di Crispano D56B20000300001 07/02/2020 12:21:47 70.000,00 0,00 70.000,00 0630300003 CRISPANO PIAZZA I MAGGIO ,SNC I Ciclo 55 55 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 371 10

120 Campania Salerno Comune di Capaccio H46B20000700001 13/02/2020 12:34:53 70.000,00 0,00 70.000,00 0650250010 CAPACCIO PAESTUM VIA TORRE DI PAESTUM ,SNC I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1968 10 N 0 0 N 0 0 254 10

121 Campania Benevento Comune di Guardia Sanframondi E19E20000060001 13/02/2020 12:50:39 70.000,00 0,00 70.000,00 0620370623 GUARDIA SANFRAMONDI Via CAMPOPIANO ,4 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1946 10 N 0 0 N 0 0 197 10

122 Campania Avellino Comune di Altavilla Irpina F66B20000410001 13/02/2020 17:14:08 70.000,00 0,00 70.000,00 0640020830 ALTAVILLA IRPINA Via Immacolata ,SNC II Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1965 10 N 0 0 N 0 0 250 10

123 Campania Avellino Comune di Mugnano del Cardinale F66B20000420001 14/02/2020 12:39:04 70.000,00 0,00 70.000,00 0640650657 MUGNANO DEL CARDINALE Via Montevergine ,22 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1961 10 N 0 0 N 0 0 392 10

124 Campania Avellino Comune di Nusco G76B20000210001 17/02/2020 11:04:37 70.000,00 0,00 70.000,00 0640660002 NUSCO VIA FONTANELLE ,1 I Ciclo 55 55 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 165 10

125 Campania Napoli Comune di Casola di Napoli F66B20000440001 17/02/2020 14:40:43 70.000,00 0,00 70.000,00 0630220004 CASOLA DI NAPOLI VIA ROMA ,50 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1955 10 N 0 0 N 0 0 169 10

126 Campania Napoli Comune di Trecase E32G20000020001 17/02/2020 15:59:21 70.000,00 0,00 70.000,00 0630910003 TRECASE VIA SESTO STAIBANO ,SNC I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1966 10 N 0 0 N 0 0 152 10

127 Campania Napoli Comune di Pimonte H26B20000420001 18/02/2020 17:44:12 70.000,00 0,00 70.000,00 0630541372 PIMONTE Via Casa Cuomo Piazza ,24 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1961 10 N 0 0 N 0 0 281 10

128 Campania Napoli Comune di Casoria J76B20000600001 19/02/2020 09:11:38 70.000,00 0,00 70.000,00 0630230023 CASORIA VIA B. Croce ,snc I Ciclo 55 55 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1967 10 N 0 0 N 0 0 254 10

129 Campania Napoli Comune di Casoria J76B20000590001 19/02/2020 09:12:06 70.000,00 0,00 70.000,00 0630230024 CASORIA VIA B. Croce ,38 I Ciclo 55 55 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1967 10 N 0 0 N 0 0 326 10

130 Campania Napoli Comune di Casoria J76B20000470001 19/02/2020 09:19:26 70.000,00 0,00 70.000,00 0630230001 CASORIA VIA Pio XII ,126 I Ciclo 55 55 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1988 5 N 0 0 N 0 0 470 15

131 Campania Napoli Comune di Casoria J76B20000460001 19/02/2020 09:20:02 70.000,00 0,00 70.000,00 0630230014 CASORIA VIA Duca D`Aosta ,13 I Ciclo 55 55 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1988 5 N 0 0 N 0 0 620 15

132 Campania Napoli Comune di Casoria J76B20000420001 19/02/2020 09:22:21 70.000,00 0,00 70.000,00 0630230018 CASORIA VIA Nazionale delle Puglie ,snc I Ciclo 55 55 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1967 10 N 0 0 N 0 0 290 10

133 Campania Napoli Comune di Casoria J76B20000370001 19/02/2020 09:23:31 70.000,00 0,00 70.000,00 0630230016 CASORIA VIA Giotto ,19 I Ciclo 55 55 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1985 5 N 0 0 N 0 0 450 15

134 Campania Salerno Comune di Pellezzano C66B20000210001 19/02/2020 18:02:34 70.000,00 0,00 70.000,00 0650900007 PELLEZZANO VIA VITALE ,3 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1962 10 N 0 0 N 0 0 187 10

135 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000870001 20/02/2020 11:44:16 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490302 NAPOLI VICOLO TROISE al CORSO V. EMANUELE ,456 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1950 10 N 0 0 N 0 0 300 10

136 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000890001 20/02/2020 11:46:18 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490056 NAPOLI VIA GIRARDI ,90 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1940 10 N 0 0 N 0 0 250 10

137 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000900001 20/02/2020 11:46:55 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490057 NAPOLI VICOLO TARSIA ,1 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1700 10 N 0 0 N 0 0 380 10

138 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000960001 20/02/2020 11:53:07 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490063 NAPOLI PIAZZA SANT` ELIGIO ,106 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1400 10 N 0 0 N 0 0 370 10

139 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000940001 20/02/2020 11:55:17 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491963 NAPOLI Piazza Guglielmo Pepe ,7 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1750 10 N 0 0 N 0 0 255 10

140 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000950001 20/02/2020 11:55:56 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491965 NAPOLI Via Apullo ,16 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1940 10 N 0 0 N 0 0 150 10

141 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000760001 20/02/2020 12:09:26 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490069 NAPOLI VIA CICCONE ,19 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1850 10 N 0 0 N 0 0 200 10

142 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000820001 20/02/2020 12:14:10 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490062 NAPOLI SALITA PONTECORVO ,66 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 280 10

143 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000800001 20/02/2020 12:14:59 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491961 NAPOLI Via Matteo Renato Imbriani ,137 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1800 10 N 0 0 N 0 0 280 10

144 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000790001 20/02/2020 12:15:43 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491764 NAPOLI Vicolo San Giuseppe dei Nudi ,1 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1940 10 N 0 0 N 0 0 200 10

145 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000980001 20/02/2020 12:17:16 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491967 NAPOLI Via Carrozzieri a Monteoliveto ,13 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1700 10 N 0 0 N 0 0 330 10

146 Campania Benevento Comune di Benevento J86B20001610001 20/02/2020 18:26:34 70.000,00 0,00 70.000,00 0620080212 BENEVENTO VIA PIO IX ,33 I Ciclo 65 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1969 10 S 10 0 N 0 0 165 10

147 Campania Benevento Comune di Benevento J86B20001580001 20/02/2020 18:30:00 70.000,00 0,00 70.000,00 0620080213 BENEVENTO VIA SILVIO PELLICO ,28 I Ciclo 65 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 S 10 0 N 0 0 204 10

148 Campania Benevento Comune di Benevento J86B20001540001 20/02/2020 18:31:43 70.000,00 0,00 70.000,00 0620080203 BENEVENTO VIA COSIMO NUZZOLO ,3 I Ciclo 65 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 S 10 0 N 0 0 311 10

149 Campania Benevento Comune di Benevento J86B20001510001 20/02/2020 18:33:26 70.000,00 0,00 70.000,00 0620080204 BENEVENTO VIA E. MARMORALE ,SNC I Ciclo 65 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 S 10 0 N 0 0 289 10

150 Campania Benevento Comune di Benevento J86B20001500001 20/02/2020 18:39:49 70.000,00 0,00 70.000,00 0620080002 BENEVENTO PIAZZA RISORGIMENTO ,2 I Ciclo 65 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1935 10 S 10 0 N 0 0 231 10

151 Campania Napoli Comune di Napoli B65G20000010001 21/02/2020 12:16:34 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491613 NAPOLI VIA SETTEMBRINI ,84 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1800 10 N 0 0 N 0 0 171 10

152 Campania Napoli Comune di Napoli B65G20000000001 21/02/2020 12:18:06 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491953 NAPOLI Via S. Giovanni a Carbonara ,31 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1800 10 N 0 0 N 0 0 279 10

153 Campania Napoli Comune di Napoli B65G20000090001 21/02/2020 12:21:29 70.000,00 0,00 70.000,00 0630494003 NAPOLI VIA Marino Freccia ,11 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1965 10 N 0 0 N 0 0 249 10

154 Campania Napoli Comune di Napoli B65G20000080001 21/02/2020 12:22:40 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491952 NAPOLI Via Vesuvio ,snc I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1955 10 N 0 0 N 0 0 260 10

155 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000430001 21/02/2020 12:25:39 20.000,00 0,00 20.000,00 0630491402 NAPOLI Via Dello Stelvio ,1 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 304 10

156 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000420001 21/02/2020 12:30:24 20.000,00 0,00 20.000,00 0630491390 NAPOLI Via Dello Stelvio ,1 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 192 10

157 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000370001 21/02/2020 12:33:21 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491432 NAPOLI Via Giovanni Pascale ,36 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 300 10

158 Campania Napoli Comune di Napoli B65G20000020001 21/02/2020 12:45:23 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491955 NAPOLI Corso Garibaldi ,330 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1930 10 N 0 0 N 0 0 175 10

159 Campania Napoli Comune di Napoli B65G20000210001 21/02/2020 13:01:30 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491615 NAPOLI VIA NICOLA ROCCO ,55 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1965 10 N 0 0 N 0 0 350 10

160 Campania Napoli Comune di Napoli B65G20000070001 21/02/2020 13:02:41 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490139 NAPOLI PIAZZA CARLO III ,33 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1930 10 N 0 0 N 0 0 324 10

161 Campania Napoli Comune di Napoli B65G20000170001 21/02/2020 13:04:03 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491791 NAPOLI Via Casanova ,30 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1965 10 N 0 0 N 0 0 160 10

162 Campania Napoli Comune di Napoli B65G20000140001 21/02/2020 13:10:00 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490141 NAPOLI VIA NUOVA POGGIOREALE ,80 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1925 10 N 0 0 N 0 0 200 10

163 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000280001 21/02/2020 13:12:30 50.000,00 0,00 50.000,00 0630491412 NAPOLI Altro Traversa Quarta Cassano ,28 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 220 10

164 Campania Napoli Comune di Saviano J66B20001250001 21/02/2020 13:14:54 70.000,00 0,00 70.000,00 0630760481 SAVIANO Via FRESSURIELLO ,snc I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 164 10

165 Campania Napoli Comune di Napoli B65G20000180001 21/02/2020 13:16:52 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491800 NAPOLI Via G. A. Borrelli ,2 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1962 10 N 0 0 N 0 0 320 10

166 Campania Napoli Comune di Napoli B65G20000120001 21/02/2020 13:22:29 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490140 NAPOLI VIA PONTE DELLA MADDALENA ,1 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1985 5 N 0 0 N 0 0 400 15

167 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000230001 21/02/2020 13:23:50 40.000,00 0,00 40.000,00 0630491393 NAPOLI Via Dello Stelvio ,1 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 250 10

168 Campania Napoli Comune di Saviano J66B20001260001 21/02/2020 13:25:28 70.000,00 0,00 70.000,00 0630760477 SAVIANO Via FRESSURIELLO ,SNC I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 164 10

169 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000220001 21/02/2020 13:28:16 40.000,00 0,00 40.000,00 0630491392 NAPOLI Via Dello Stelvio ,1 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 250 10

170 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000260001 21/02/2020 13:30:07 50.000,00 0,00 50.000,00 0630491410 NAPOLI Via Tagliamonte ,113 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1985 5 N 0 0 N 0 0 470 15

171 Campania Benevento Comune di Torrecuso D46B20000400001 21/02/2020 13:30:45 70.000,00 0,00 70.000,00 0620760089 TORRECUSO Via F. Tedesco ,SNC I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1968 10 N 0 0 N 0 0 155 10

172 Campania Napoli Comune di Napoli B65G20000110001 21/02/2020 13:40:13 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491804 NAPOLI Altro Centro Direzionale ,Isola G9 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1985 5 N 0 0 N 0 0 420 15

173 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000270001 21/02/2020 13:42:41 40.000,00 0,00 40.000,00 0630491411 NAPOLI Via Tagliamonte ,106 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 355 10

174 Campania Napoli Comune di Napoli B65G20000030001 21/02/2020 13:47:02 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491616 NAPOLI PIAZZA CAVOUR ,25 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1955 10 N 0 0 N 0 0 276 10

175 Campania Napoli Comune di Sant’Anastasia G29I20000210001 24/02/2020 18:07:05 70.000,00 0,00 70.000,00 0630720009 SANT’ANASTASIA VIA G. VERDI (IC3 F.D`ASSISI- N. AMORE) ,72 I Ciclo 55 55 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1990 5 N 0 0 N 0 0 508 15

176 Campania Napoli Comune di Sant’Anastasia G29I20000270001 24/02/2020 18:24:51 50.000,00 0,00 50.000,00 0630720007 SANT’ANASTASIA VIA A. DE GASPERI(IC2 Plesso Boschetto) ,4 I Ciclo 55 55 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1985 5 N 0 0 N 0 0 419 15

177 Campania Napoli Comune di Sant’Anastasia G29E20000170001 24/02/2020 18:29:45 70.000,00 0,00 70.000,00 0630720002 SANT’ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA(IC1 T.M.De Rosa) ,44 I Ciclo 55 55 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1962 10 N 0 0 N 0 0 330 10

178 Campania Caserta Comune di Sant’Arpino B49I20000010001 24/02/2020 21:33:06 17.500,00 0,00 17.500,00 0610871758 SANT’ARPINO Via Gianno Rodari ,80 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 294 10

179 Campania Caserta Comune di Sant’Arpino B49I20000020001 24/02/2020 21:33:36 17.500,00 0,00 17.500,00 0610871759 SANT’ARPINO Via Gianni Rodari ,80 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 294 10

180 Campania Avellino Comune di Forino H26B20000580001 25/02/2020 10:12:53 70.000,00 0,00 70.000,00 0640340360 FORINO Via Guglielmo Marconi ,94 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1966 10 N 0 0 N 0 0 152 10

181 Campania Caserta Comune di San Marcellino E36B20000420001 25/02/2020 10:38:23 69.686,00 0,00 69.686,00 0610771008 SAN MARCELLINO Corso Italia ,234 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1950 10 N 0 0 N 0 0 316 10

182 Campania Napoli Comune di Marano di Napoli G76B20000260001 25/02/2020 11:43:46 70.000,00 0,00 70.000,00 0630410398 MARANO DI NAPOLI Via Barco ,1 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 183 10

183 Campania Napoli Comune di Marano di Napoli G76B20000270001 25/02/2020 11:49:26 70.000,00 0,00 70.000,00 0630410019 MARANO DI NAPOLI VIA MARANO – PIANURA ,SNC I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1964 10 N 0 0 N 0 0 253 10

184 Campania Napoli Comune di Marano di Napoli G76B20000290001 25/02/2020 11:59:30 70.000,00 0,00 70.000,00 0630410006 MARANO DI NAPOLI PIAZZA TRIESTE E TRENTO ,SNC I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1923 10 N 0 0 N 0 0 369 10

185 Campania Caserta Comune di Aversa I32G20000030001 25/02/2020 12:56:14 69.926,46 0,00 69.926,46 0610050898 AVERSA Via S. Di Giacomo ,6 I Ciclo 65 55 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1968 10 N 0 0 S 10 0 180 10

186 Campania Caserta Comune di Aversa I32G20000060001 25/02/2020 13:01:26 69.666,92 0,00 69.666,92 0610051897 AVERSA Via Ettore Corcioni ,42 I Ciclo 65 55 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1970 10 N 0 0 S 10 0 177 10

187 Campania Caserta Comune di Aversa I32G20000070001 25/02/2020 13:04:18 69.737,38 0,00 69.737,38 0610051912 AVERSA VIALE Kennedy ,133 I Ciclo 65 55 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1985 5 N 0 0 S 10 0 400 15

188 Campania Napoli Comune di Massa di Somma I46B20000640001 25/02/2020 16:38:39 70.000,00 0,00 70.000,00 0630920003 MASSA DI SOMMA VIA SANTA 1 ,9 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1988 5 N 0 0 N 0 0 415 15

189 Campania Napoli Comune di Brusciano I36B20000820001 25/02/2020 16:57:56 70.000,00 0,00 70.000,00 0630100001 BRUSCIANO VIA FALCONE ,S.N.C. I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1985 5 N 0 0 N 0 0 414 15

190 Campania Napoli Comune di Brusciano I36B20000850001 25/02/2020 17:08:25 70.000,00 0,00 70.000,00 0630100005 BRUSCIANO VIA VITTORIO VENETO ,S.N.C. I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1967 10 N 0 0 N 0 0 236 10

191 Campania Salerno Comune di Vietri Sul Mare F16B20000710001 25/02/2020 19:36:19 69.497,00 0,00 69.497,00 0651570005 VIETRI SUL MARE VIA MAZZINI ,SNC I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1950 10 N 0 0 N 0 0 157 10

192 Campania Caserta Comune di Caiazzo B76B20000600001 26/02/2020 11:30:06 70.000,00 0,00 70.000,00 0610091718 CAIAZZO Via Caduti sul lavoro ,1 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 155 10

193 Campania Napoli Comune di Qualiano G16B20000790001 26/02/2020 12:28:21 70.000,00 0,00 70.000,00 0630620489 QUALIANO Via Costantino ,13 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1985 5 N 0 0 N 0 0 650 15

194 Campania Napoli Comune di Somma Vesuviana D96B20000260001 26/02/2020 12:52:42 70.000,00 0,00 70.000,00 0630790003 SOMMA VESUVIANA VIA COSTANTINOPOLI ,88 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 281 10

195 Campania Napoli Comune di Somma Vesuviana D96B20000210001 26/02/2020 12:54:58 70.000,00 0,00 70.000,00 0630790012 SOMMA VESUVIANA VIA FERRANTE D`ARAGONA ,SNC I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 211 10

196 Campania Salerno Comune di Montecorvino Rovella G76B20000400001 26/02/2020 13:02:09 70.000,00 0,00 70.000,00 0650731815 MONTECORVINO ROVELLA Corso Umberto I ,119 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1935 10 N 0 0 N 0 0 300 10

197 Campania Napoli Comune di Somma Vesuviana D96B20000220001 26/02/2020 13:20:34 70.000,00 0,00 70.000,00 0630790006 SOMMA VESUVIANA VIA S. M. DEL POZZO ,81 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 332 10

198 Campania Caserta Comune di Capua G46B20001090001 26/02/2020 13:49:53 70.000,00 0,00 70.000,00 0610151341 CAPUA Piazza S. T. D`Aquino ,0 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1965 10 N 0 0 N 0 0 236 10

199 Campania Caserta Comune di Capua G46B20001020001 26/02/2020 13:52:15 100.000,00 0,00 100.000,00 0610151332 CAPUA Via Porta fluviale ,0 II Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 300 10

200 Campania Caserta Comune di Capua G46B20001010001 26/02/2020 13:54:30 70.000,00 0,00 70.000,00 0610151331 CAPUA Via Roma ,17 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1950 10 N 0 0 N 0 0 284 10

201 Campania Caserta Comune di Capua G46B20001100001 26/02/2020 13:57:36 70.000,00 0,00 70.000,00 0610151344 CAPUA Via Napoli ,0 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 152 10

202 Campania Caserta Comune di Maddaloni F16B20000730001 26/02/2020 14:58:13 69.691,68 0,00 69.691,68 0610480387 MADDALONI Via BRECCIAME ,46 I Ciclo 65 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1968 10 S 10 0 N 0 0 151 10

203 Campania Napoli Comune di Massa Lubrense E16B20000570001 26/02/2020 15:07:57 70.000,00 0,00 70.000,00 0630440005 MASSA LUBRENSE VIA ROMA ,27 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1890 10 N 0 0 N 0 0 214 10

204 Campania Caserta Comune di Maddaloni F16B20000720001 26/02/2020 15:11:34 68.871,70 0,00 68.871,70 0610480581 MADDALONI Via S. FRANCESO D`ASSISI ,188 I Ciclo 65 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1968 10 S 10 0 N 0 0 271 10

205 Campania Caserta Comune di Maddaloni F16B20000740001 26/02/2020 15:16:42 69.827,97 0,00 69.827,97 0610480578 MADDALONI Via CAMPOLONGO ,40 I Ciclo 65 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1966 10 S 10 0 N 0 0 284 10

206 Campania Caserta Comune di Maddaloni F16B20000800001 26/02/2020 15:54:46 67.849,78 0,00 67.849,78 0610480388 MADDALONI Via G. SENA ,3 I Ciclo 65 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1962 10 S 10 0 N 0 0 266 10

207 Campania Benevento Comune di Castelvenere B16B20000260001 26/02/2020 16:32:54 70.000,00 0,00 70.000,00 0620191273 CASTELVENERE Via Scavi ,1 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1969 10 N 0 0 N 0 0 241 10

208 Campania Benevento Comune di Apice B36B20001310001 26/02/2020 20:18:45 69.000,00 1.000,00 70.000,00 0620030001 APICE PIAZZA DELLA SAPIENZA E V.LE DELLA LIBERTA ,S.N.C. II Ciclo 55 55 1,428571 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 222 10

209 Campania Benevento Comune di Limatola F26B20000750001 26/02/2020 20:20:29 50.000,00 0,00 50.000,00 0620380001 LIMATOLA VIA KENNEDY ,12 I Ciclo 55 55 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1965 10 N 0 0 N 0 0 320 10

210 Campania Benevento Comune di Cusano Mutri D85E20000000003 27/02/2020 09:33:48 60.000,00 12.685,00 72.685,00 0620260693 CUSANO MUTRI Via Orticelli ,26 I Ciclo 55 55 17,45202 2 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1978 8 N 0 0 N 0 0 368 10

211 Campania Salerno Comune di Roccapiemonte J66B20002780001 27/02/2020 10:20:55 70.000,00 0,00 70.000,00 0651080005 ROCCAPIEMONTE VIA Gioacchino Salvati ,SNC I Ciclo 55 55 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1965 10 N 0 0 N 0 0 185 10

212 Campania Caserta Comune di Alife F96B20000630001 27/02/2020 11:05:46 69.370,94 0,00 69.370,94 0610020005 ALIFE VIA A. GRAMSCI ,SNC I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1961 10 N 0 0 N 0 0 202 10

213 Campania Salerno Comune di Baronissi C16B20001020001 27/02/2020 11:10:33 70.000,00 0,00 70.000,00 0650130590 BARONISSI Via Unit D`Italia ,12 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1969 10 N 0 0 N 0 0 187 10

214 Campania Salerno Comune di Palomonte G56B20000630001 27/02/2020 11:12:36 69.312,00 0,00 69.312,00 0650891067 PALOMONTE Corso Umberto I ,17 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 168 10

215 Campania Salerno Comune di Palomonte G56B20000620001 27/02/2020 11:18:24 67.080,00 0,00 67.080,00 0650891736 PALOMONTE Via Vito Lembo ,1 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 238 10

216 Campania Caserta Comune di Alife F96B20000650001 27/02/2020 11:41:52 69.682,66 0,00 69.682,66 0610020003 ALIFE VIA VOLTURNO ,SNC I Ciclo 65 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1961 10 S 10 0 N 0 0 163 10

217 Campania Napoli Comune di Giugliano In Campania G96B20000420001 27/02/2020 12:40:43 70.000,00 0,00 70.000,00 0630341557 GIUGLIANO IN CAMPANIA PIAZZA Gramsci ,7 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1945 10 N 0 0 N 0 0 370 10

218 Campania Napoli Comune di Giugliano In Campania G96B20000550001 27/02/2020 12:44:13 70.000,00 0,00 70.000,00 0630341558 GIUGLIANO IN CAMPANIA Piazza Gramsci ,7 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1945 10 N 0 0 N 0 0 371 10

219 Campania Napoli Comune di Agerola D56B20000860001 27/02/2020 12:44:34 70.000,00 0,00 70.000,00 0630030109 AGEROLA Via S. Maria ,22 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1950 10 N 0 0 N 0 0 256 10

220 Campania Caserta Comune di Cancello Ed Arnone E16B20000550001 27/02/2020 12:45:44 70.000,00 0,00 70.000,00 0610120003 CANCELLO ED ARNONE VIA SETTEMBRINI ,40 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 150 10

221 Campania Caserta Comune di Cancello Ed Arnone E16B20000560001 27/02/2020 12:58:40 70.000,00 0,00 70.000,00 0610120005 CANCELLO ED ARNONE VIA S. ROBERTO BELLARMINO ,SNC I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 250 10

222 Campania Napoli Comune di Agerola D52G20000070001 27/02/2020 13:02:07 70.000,00 0,00 70.000,00 0630030116 AGEROLA Via Case Lauritano ,1 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1950 10 N 0 0 N 0 0 153 10

223 Campania Napoli Comune di Agerola D52G20000080001 27/02/2020 13:08:05 70.000,00 0,00 70.000,00 0630030114 AGEROLA Via Casalone ,2 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1950 10 N 0 0 N 0 0 211 10

224 Campania Napoli Comune di Agerola D56B20000870001 27/02/2020 13:17:16 70.000,00 0,00 70.000,00 0630030113 AGEROLA Via A. Coppola ,0 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1950 10 N 0 0 N 0 0 154 10

225 Campania Caserta Comune di Falciano del Massico I96B20000600001 27/02/2020 13:22:15 70.000,00 0,00 70.000,00 0611011136 FALCIANO DEL MASSICO Via Ponticello ,5 I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 285 10

226 Campania Caserta Comune di Santa Maria la Fossa G16B20000920001 27/02/2020 13:41:31 70.000,00 0,00 70.000,00 0610840001 SANTA MARIA LA FOSSA CORSO UMBERTO I ,s.n.c. I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 150 10

227 Campania Napoli Comune di Caivano J46B20007890001 20/03/2020 09:32:49 70.000,00 0,00 70.000,00 0630110011 CAIVANO VIA CORSO UMBERTO ,SNC I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1962 10 N 0 0 N 0 0 164 10

228 Campania Napoli Comune di Caivano J46B20007900001 20/03/2020 09:34:46 70.000,00 0,00 70.000,00 0630110015 CAIVANO CORSO UMBERTO ,SNC I Ciclo 55 55 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1962 10 N 0 0 N 0 0 175 10

229 Campania Caserta Comune di Caserta D26B20000240001 05/02/2020 12:47:11 70.000,00 5.000,00 75.000,00 0610220004 CASERTA VIA CAPPIELLO ,26 I Ciclo 64 54 6,666667 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1978 8 N 0 0 S 10 0 399 10

230 Campania Caserta Comune di Caserta D26B20000230001 05/02/2020 12:47:38 70.000,00 5.000,00 75.000,00 0610220003 CASERTA VIA TRENTO ,14 I Ciclo 64 54 6,666667 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1975 8 N 0 0 S 10 0 192 10

231 Campania Caserta Comune di Caserta D26B20000220001 05/02/2020 12:48:06 70.000,00 5.000,00 75.000,00 0610220002 CASERTA VIA MONTALE (CORPO A) ,36 I Ciclo 64 54 6,666667 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1991 3 N 0 0 S 10 0 579 15

232 Campania Caserta Comune di Sparanise J66B20000100001 07/02/2020 09:22:54 70.000,00 12.600,00 82.600,00 0610891158 SPARANISE Via Giovanni Falcone ,2 I Ciclo 54 54 15,25424 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1980 8 N 0 0 N 0 0 170 10

233 Campania Caserta Comune di Santa Maria a Vico D86B20000970005 11/02/2020 12:39:45 65.800,00 4.200,00 70.000,00 0610820007 SANTA MARIA A VICO VIA TRAVERSA FRUGGERI ,8 I Ciclo 54 54 6 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1974 8 N 0 0 N 0 0 205 10

234 Campania Caserta Comune di Parete J79H20000030001 26/02/2020 19:22:14 60.840,00 4.000,00 64.840,00 0610540284 PARETE Via Cavour ,0 I Ciclo 54 54 6,169031 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1973 8 N 0 0 N 0 0 170 10

235 Campania Napoli Comune di Calvizzano B56B20000050001 27/01/2020 12:19:06 70.000,00 0,00 70.000,00 0630120001 CALVIZZANO VIA ALDO MORO ,3 I Ciclo 53 53 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1993 3 N 0 0 N 0 0 446 15

236 Campania Salerno Comune di Cava De Tirreni J74H16000380004 30/01/2020 18:19:52 70.000,00 30.000,00 100.000,00 0650371032 CAVA DE’ TIRRENI Via G. Siani ,0 I Ciclo 53 53 30 3 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1950 10 N 0 0 N 0 0 91 5

237 Campania Caserta Comune di Vairano Patenora E32H18000440002 18/02/2020 17:05:25 50.000,00 0,00 50.000,00 0610950545 VAIRANO PATENORA Via LUIGI CADORNA ,11 I Ciclo 63 53 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1972 8 S 10 0 N 0 0 265 10

238 Campania Napoli Comune di Pimonte H26B20000450001 18/02/2020 17:44:25 70.000,00 0,00 70.000,00 0630541371 PIMONTE Via Santo Spirito ,6 I Ciclo 53 53 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1979 8 N 0 0 N 0 0 218 10

239 Campania Salerno Comune di Bellizzi E26B20000280001 20/02/2020 13:08:01 70.000,00 0,00 70.000,00 0651580988 BELLIZZI Piazza A. De Curtis ,0 I Ciclo 53 53 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1975 8 N 0 0 N 0 0 376 10

240 Campania Benevento Comune di Benevento J86B20001560001 20/02/2020 18:30:50 70.000,00 0,00 70.000,00 0620080195 BENEVENTO Via Valfortore ,54-60 I Ciclo 63 53 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1975 8 S 10 0 N 0 0 211 10

241 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000380001 21/02/2020 12:37:00 40.000,00 0,00 40.000,00 0630491433 NAPOLI Via Giovanni Pascale ,34 I Ciclo 53 53 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1980 8 N 0 0 N 0 0 250 10

242 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000350001 21/02/2020 12:41:58 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491430 NAPOLI Viale Delle Galassie ,10 I Ciclo 53 53 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1998 3 N 0 0 N 0 0 580 15

243 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000360001 21/02/2020 12:43:04 40.000,00 0,00 40.000,00 0630491431 NAPOLI Piazza Alderisi ,190 I Ciclo 53 53 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1980 8 N 0 0 N 0 0 250 10

244 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000160001 21/02/2020 13:20:08 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491373 NAPOLI Via Cassano ,SNC I Ciclo 53 53 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1979 8 N 0 0 N 0 0 290 10

245 Campania Benevento Comune di Benevento J86B20002300001 24/02/2020 11:32:27 70.000,00 0,00 70.000,00 0620080199 BENEVENTO Via V. Gioberti ,17 I Ciclo 53 53 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1971 8 N 0 0 N 0 0 262 10

246 Campania Benevento Comune di Benevento J86B20002310001 24/02/2020 11:32:51 70.000,00 0,00 70.000,00 0620080207 BENEVENTO VIA MADONNA DELLA PIETA` ,SNC I Ciclo 53 53 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1978 8 N 0 0 N 0 0 154 10

247 Campania Benevento Comune di Moiano H46B20000910001 24/02/2020 18:15:43 70.000,00 0,00 70.000,00 0620400072 MOIANO Via Peraine ,snc I Ciclo 53 53 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1974 8 N 0 0 N 0 0 350 10

248 Campania Napoli Comune di Sant’Anastasia G29E20000160001 24/02/2020 18:17:30 70.000,00 0,00 70.000,00 0630720003 SANT’ANASTASIA PIAZZA Sodani (IC1 Plesso Sodani) ,4 I Ciclo 53 53 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1975 8 N 0 0 N 0 0 200 10

249 Campania Caserta Comune di San Marcellino E36B20000440001 25/02/2020 10:44:16 69.686,00 0,00 69.686,00 0610771006 SAN MARCELLINO Via Garibaldi ,snc I Ciclo 53 53 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1976 8 N 0 0 N 0 0 249 10

250 Campania Benevento Comune di San Giorgio La Molara I59I20000000001 25/02/2020 10:59:05 70.000,00 0,00 70.000,00 0620590001 SAN GIORGIO LA MOLARA VIA PIANO STALLONE ,SNC I Ciclo 53 53 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1975 8 N 0 0 N 0 0 184 10

251 Campania Napoli Comune di Marano di Napoli G76B20000310001 25/02/2020 12:06:20 70.000,00 0,00 70.000,00 0630410004 MARANO DI NAPOLI VIA G. PEPE ,1 I Ciclo 53 53 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1978 8 N 0 0 N 0 0 274 10

252 Campania Salerno Comune di Bracigliano B46B20000680001 25/02/2020 12:51:54 70.000,00 0,00 70.000,00 0650160005 BRACIGLIANO VIA Filzi ,SNC I Ciclo 53 53 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1980 8 N 0 0 N 0 0 160 10

253 Campania Napoli Comune di Sant’Antimo B32G20000170001 25/02/2020 12:53:37 70.000,00 0,00 70.000,00 0630731192 SANT’ANTIMO Via Svizzera ,13 I Ciclo 53 53 0 0 Livello di priorità c) del D.I. 21 marzo 2018 18 1983 5 N 0 0 N 0 0 1050 30

254 Campania Salerno Comune di Bracigliano B46B20000710001 25/02/2020 12:56:29 70.000,00 0,00 70.000,00 0650160001 BRACIGLIANO VIA NAZARIO SAURO ,SNC I Ciclo 53 53 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1979 8 N 0 0 N 0 0 155 10

255 Campania Salerno Comune di Bracigliano B46B20000720001 25/02/2020 12:57:56 70.000,00 0,00 70.000,00 0650160003 BRACIGLIANO VIA DIAZ ,SNC I Ciclo 53 53 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1975 8 N 0 0 N 0 0 154 10

256 Campania Napoli Comune di Brusciano I36B20000870001 25/02/2020 17:11:14 70.000,00 0,00 70.000,00 0630100006 BRUSCIANO VIA VITTORIO VENETO ,S.N.C. I Ciclo 53 53 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1978 8 N 0 0 N 0 0 245 10

257 Campania Salerno Comune di Santa Marina D76B20001920001 26/02/2020 11:13:56 70.000,00 0,00 70.000,00 0651270002 SANTA MARINA VIA GIOVANNI XXIII ,SNC I Ciclo 63 53 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1975 8 N 0 0 S 10 0 337 10

258 Campania Caserta Comune di San Cipriano D’ Aversa J96B20003540001 26/02/2020 11:19:35 70.000,00 0,00 70.000,00 0610740970 SAN CIPRIANO D’AVERSA Via Starza ,snc I Ciclo 53 53 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1980 8 N 0 0 N 0 0 330 10

259 Campania Napoli Comune di Qualiano G16B20000780001 26/02/2020 12:27:09 70.000,00 0,00 70.000,00 0630620471 QUALIANO Via Benedetto Croce ,1 I Ciclo 53 53 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1999 3 N 0 0 N 0 0 450 15

260 Campania Napoli Comune di Somma Vesuviana D96B20000280001 26/02/2020 12:50:40 70.000,00 0,00 70.000,00 0630790018 SOMMA VESUVIANA VIA ALDO MORO ,90 I Ciclo 53 53 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1975 8 N 0 0 N 0 0 203 10

261 Campania Caserta Comune di Capua G46B20001060001 26/02/2020 13:56:08 70.000,00 0,00 70.000,00 0610151336 CAPUA Via Martiri di Nassirya ,SNC I Ciclo 53 53 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1980 8 N 0 0 N 0 0 163 10

262 Campania Napoli Comune di Massa Lubrense E16B20000540001 26/02/2020 14:00:00 70.000,00 0,00 70.000,00 0630440006 MASSA LUBRENSE VIA COLOMBO ,2 I Ciclo 53 53 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1979 8 N 0 0 N 0 0 322 10

263 Campania Napoli Comune di Villaricca J89H20000100001 26/02/2020 19:24:40 68.170,00 0,00 68.170,00 0630870002 VILLARICCA VIA G. AMENDOLA ,15/C I Ciclo 53 53 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1976 8 N 0 0 N 0 0 398 10

264 Campania Napoli Comune di Villaricca J89H20000140001 26/02/2020 19:27:31 65.000,00 0,00 65.000,00 0630870006 VILLARICCA CORSO ITALIA ,SNC I Ciclo 53 53 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1978 8 N 0 0 N 0 0 285 10

265 Campania Salerno Comune di Sala Consilina J39I20000070005 27/02/2020 08:40:09 29.600,00 10.400,00 40.000,00 0651140009 SALA CONSILINA VIA VISCIGLIETE ,S.N.C. I Ciclo 53 53 26 3 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 83 5

266 Campania Salerno Comune di Sala Consilina J39I20000080005 27/02/2020 08:40:21 29.600,00 10.400,00 40.000,00 0651140005 SALA CONSILINA VIA SAGNANO ,S.N.C. I Ciclo 53 53 26 3 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 82 5

267 Campania Avellino Comune di Ariano Irpino B96B20000540001 27/02/2020 12:24:21 50.000,00 0,00 50.000,00 0640051318 ARIANO IRPINO Piazza Mazzini ,SNC I Ciclo 53 53 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1978 8 N 0 0 N 0 0 192 10

268 Campania Napoli Comune di Giugliano In Campania G96B20000460001 27/02/2020 13:08:27 70.000,00 0,00 70.000,00 0630341589 GIUGLIANO IN CAMPANIA Via Signorelli a Patria ,0 I Ciclo 53 53 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1993 3 N 0 0 N 0 0 400 15

269 Campania Napoli Comune di Giugliano In Campania G96B20000430001 27/02/2020 13:18:46 70.000,00 0,00 70.000,00 0630341588 GIUGLIANO IN CAMPANIA Via B. Longo ,0 I Ciclo 53 53 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1993 3 N 0 0 N 0 0 455 15

270 Campania Caserta Comune di Ailano E86B20000920001 27/02/2020 14:03:46 70.000,00 0,00 70.000,00 0610010002 AILANO VIA ROMA ,97 I Ciclo 53 53 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1975 8 N 0 0 N 0 0 170 10

271 Campania Napoli Comune di Pompei J66B20001980001 27/02/2020 14:10:57 70.000,00 0,00 70.000,00 0630581265 POMPEI Via S. Abbondio ,150 I Ciclo 53 53 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1991 3 N 0 0 N 0 0 585 15

272 Campania Napoli Comune di Frattaminore E86B20001120001 10/03/2020 16:39:00 50.000,00 0,00 50.000,00 0630330334 FRATTAMINORE Via Sacco e Vanzetti ,19 I Ciclo 53 53 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1993 3 N 0 0 N 0 0 450 15

273 Campania Napoli Comune di Caivano J46B20007270001 20/03/2020 09:30:39 70.000,00 0,00 70.000,00 0630110004 CAIVANO VIA NECROPOLI ,SNC I Ciclo 53 53 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1972 8 N 0 0 N 0 0 315 10

274 Campania Napoli Comune di Caivano J46B20007910001 20/03/2020 09:33:12 70.000,00 0,00 70.000,00 0630110012 CAIVANO VIA CAPUTO ,1 I Ciclo 53 53 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1999 3 N 0 0 N 0 0 650 15

275 Campania Napoli Comune di Capri D76B20001650001 19/02/2020 07:38:53 70.000,00 50.000,00 120.000,00 0630140001 CAPRI VIA TIBERIO ,SNC I Ciclo 52 52 41,66667 4 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1978 8 N 0 0 N 0 0 99 5

276 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000220001 20/02/2020 09:41:46 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490030 NAPOLI VIA S. MANNA ,25 I Ciclo 52 52 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1969 10 N 0 0 N 0 0 709 25

277 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000420001 20/02/2020 10:02:03 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490037 NAPOLI CORSO DUCA D`AOSTA ,78 I Ciclo 52 52 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1970 10 N 0 0 N 0 0 715 25

278 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001130001 24/02/2020 09:22:50 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491768 NAPOLI Piazza Sant` Eframo Vecchio ,130 I Ciclo 52 52 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1960 10 N 0 0 N 0 0 800 25

279 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001120001 24/02/2020 09:23:41 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491767 NAPOLI Piazza Sant` Eframo Vecchio ,130 I Ciclo 52 52 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1960 10 N 0 0 N 0 0 800 25

280 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001110001 24/02/2020 09:29:54 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491766 NAPOLI Via Sant` Eframo Vecchio ,130 I Ciclo 52 52 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1960 10 N 0 0 N 0 0 800 25

281 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001070001 24/02/2020 09:42:28 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491559 NAPOLI Via Bosco di Capodimonte ,75/B I Ciclo 52 52 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1970 10 N 0 0 N 0 0 901 25

282 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001990001 26/02/2020 09:19:25 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491645 NAPOLI Piazza Marcantonio Colonna ,15 I Ciclo 52 52 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1969 10 N 0 0 N 0 0 815 25

283 Campania Caserta Comune di Trentola Ducenta D26B20000350001 26/02/2020 14:23:32 69.164,00 0,00 69.164,00 0610940806 TRENTOLA DUCENTA Via Rossini ,0 I Ciclo 62 52 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1960 10 S 10 0 S 10 10 662 15

284 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000560001 27/02/2020 11:58:44 70.000,00 0,00 70.000,00 0630492100 NAPOLI Vicolo Acitillo ,90 I Ciclo 52 52 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1970 10 N 0 0 N 0 0 805 25

285 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000530001 27/02/2020 12:02:48 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491829 NAPOLI Via Domenico Fontana ,136 I Ciclo 52 52 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1970 10 N 0 0 N 0 0 805 25

286 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000520001 27/02/2020 12:03:50 70.000,00 0,00 70.000,00 0630492103 NAPOLI Via S. Giacomo dei Capri ,43 bis I Ciclo 52 52 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1970 10 N 0 0 N 0 0 804 25

287 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000590001 27/02/2020 12:06:05 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491832 NAPOLI Via Bernardo Cavallino ,54 I Ciclo 52 52 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1970 10 N 0 0 N 0 0 700 25

288 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000490001 27/02/2020 12:07:07 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491842 NAPOLI Altro Prefetto Umberto Improta ,12 I Ciclo 52 52 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1970 10 N 0 0 N 0 0 805 25

289 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000500001 27/02/2020 12:08:16 70.000,00 0,00 70.000,00 0630492101 NAPOLI Via S. Ignazio da Loyola ,3 I Ciclo 52 52 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1970 10 N 0 0 N 0 0 802 25

290 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000600001 27/02/2020 12:09:12 70.000,00 0,00 70.000,00 0630492104 NAPOLI Via Maurizio Piscicelli ,37 I Ciclo 52 52 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1970 10 N 0 0 N 0 0 805 25

291 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000580001 27/02/2020 12:18:46 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491826 NAPOLI Via Luca Giordano ,128 I Ciclo 52 52 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1960 10 N 0 0 N 0 0 805 25

292 Campania Caserta Comune di Caserta D26B20000250001 05/02/2020 12:46:34 70.000,00 5.000,00 75.000,00 0610220013 CASERTA VIALE DELLE QUERCE ,SNC I Ciclo 51 51 6,666667 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1985 5 N 0 0 N 0 0 392 10

293 Campania Caserta Comune di Francolise F76B20000100001 07/02/2020 13:41:34 70.000,00 12.600,00 82.600,00 0610360764 FRANCOLISE Piazza A. De Gasperi ,snc I Ciclo 51 51 15,25424 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1965 10 N 0 0 N 0 0 101 5

294 Campania Caserta Comune di Francolise F76B20000120001 07/02/2020 13:42:28 70.000,00 12.600,00 82.600,00 0610360760 FRANCOLISE PIAZZA A. De Gasperi ,snc I Ciclo 51 51 15,25424 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 126 5

295 Campania Caserta Comune di Francolise F76B20000130001 07/02/2020 13:42:51 70.000,00 12.600,00 82.600,00 0610360759 FRANCOLISE Via V. Emanuele ,snc I Ciclo 51 51 15,25424 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1965 10 N 0 0 N 0 0 20 5

296 Campania Caserta Comune di Santa Maria a Vico D86B20000940005 11/02/2020 12:35:02 65.800,00 4.200,00 70.000,00 0610820002 SANTA MARIA A VICO VIA ROSCIANO ,77 I Ciclo 51 51 6 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1965 10 N 0 0 N 0 0 27 5

297 Campania Caserta Comune di Santa Maria a Vico D86B20000980005 11/02/2020 12:40:54 65.800,00 4.200,00 70.000,00 0610820008 SANTA MARIA A VICO VIA MANDRE ,16 I Ciclo 51 51 6 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1962 10 N 0 0 N 0 0 136 5

298 Campania Caserta Comune di Santa Maria a Vico D86B20000990005 11/02/2020 12:41:55 65.800,00 4.200,00 70.000,00 0610820009 SANTA MARIA A VICO VIA ROSCIANO ,79 I Ciclo 51 51 6 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1965 10 N 0 0 N 0 0 80 5

299 Campania Caserta Comune di Caianello I66B20000470001 11/02/2020 18:32:52 65.800,00 4.200,00 70.000,00 0610080536 CAIANELLO Via LA PIANA ,21 I Ciclo 51 51 6 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 38 5

300 Campania Caserta Comune di Caianello I66B20000480001 11/02/2020 18:38:36 65.800,00 4.200,00 70.000,00 0610080538 CAIANELLO VIA CERASELLE ,SNC I Ciclo 51 51 6 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 21 5

301 Campania Napoli Comune di Tufino H66B20000230001 14/02/2020 19:00:43 63.000,00 4.100,00 67.100,00 0630850003 TUFINO CORSO GARIBALDI ,2 I Ciclo 51 51 6,110283 1 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1969 10 N 0 0 N 0 0 49 5

302 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000410001 21/02/2020 12:34:23 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491418 NAPOLI Viale Delle Galassie ,2 I Ciclo 51 51 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 2002 1 N 0 0 N 0 0 580 15

303 Campania Napoli Comune di Roccarainola D46B19003060001 24/02/2020 10:59:23 65.800,00 4.200,00 70.000,00 0630651272 ROCCARAINOLA VIA NAZARIO SAURO ,SNC I Ciclo 51 51 6 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1965 10 N 0 0 N 0 0 72 5

304 Campania Avellino Comune di Lauro I29I20000000001 25/02/2020 11:02:49 100.000,00 6.500,00 106.500,00 0640430005 LAURO PIAZZA U. NOBILE – EX CONVENTO ROCCHETTINE ,SNC II Ciclo 51 51 6,103286 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1642 10 N 0 0 N 0 0 60 5

305 Campania Caserta Comune di Portico di Caserta C66B20000740005 25/02/2020 16:15:46 65.800,00 4.200,00 70.000,00 0610621712 PORTICO DI CASERTA Via Collodi ,14 I Ciclo 51 51 6 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1969 10 N 0 0 N 0 0 96 5

306 Campania Caserta Comune di Piana di Monte Verna C96B20000650005 26/02/2020 11:21:07 65.800,00 4.200,00 70.000,00 0610560132 PIANA DI MONTE VERNA Via VILLA S. CROCE ,0 I Ciclo 51 51 6 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1968 10 N 0 0 N 0 0 18 5

307 Campania Napoli Comune di Qualiano G16B20000770001 26/02/2020 12:25:40 70.000,00 0,00 70.000,00 0630620463 QUALIANO Via Macello ,0 I Ciclo 51 51 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 2004 1 N 0 0 N 0 0 400 15

308 Campania Avellino Comune di Sperone F86B20001660001 26/02/2020 16:27:51 64.000,00 5.000,00 69.000,00 0641030002 SPERONE VIA S.ELIA ,SNC I Ciclo 51 51 7,246377 1 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1962 10 N 0 0 N 0 0 137 5

309 Campania Avellino Comune di Senerchia C36B20000480009 26/02/2020 17:25:53 70.000,00 4.500,00 74.500,00 0640980001 SENERCHIA VIA CASTAGNI ,2 I Ciclo 51 51 6,040268 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1954 10 N 0 0 N 0 0 35 5

310 Campania Napoli Comune di San Sebastiano al Vesuvio G96B18000630001 27/02/2020 10:52:38 70.000,00 0,00 70.000,00 0630700007 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO VIA FALCONI ,12 I Ciclo 51 51 0 0 Livello di priorità c) del D.I. 21 marzo 2018 18 1972 8 N 0 0 S 10 10 570 15

311 Campania Caserta Comune di San Gregorio Matese B26B20001060001 17/03/2020 20:38:38 63.636,36 6.363,64 70.000,00 0610760002 SAN GREGORIO MATESE VIA NAZIONALE ,SNC I Ciclo 51 51 9,090914 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1965 10 N 0 0 N 0 0 35 5

312 Campania Napoli Comune di Caivano J46B20007300001 20/03/2020 09:31:04 70.000,00 0,00 70.000,00 0630110005 CAIVANO VIA FOSCOLO ,SNC I Ciclo 51 51 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 2002 1 N 0 0 N 0 0 679 15

313 Campania Napoli Comune di Caivano J46B20007320001 20/03/2020 09:32:15 70.000,00 0,00 70.000,00 0630110007 CAIVANO VIA ROSSELLI ,99 I Ciclo 51 51 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 2002 1 N 0 0 N 0 0 548 15

314 Campania Benevento Comune di Morcone J86B19005300001 24/01/2020 13:57:28 70.000,00 0,00 70.000,00 0620440059 MORCONE VIALE DEI SANNITI ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1987 5 N 0 0 N 0 0 160 10

315 Campania Salerno Comune di Futani B66B20000060001 27/01/2020 11:38:22 65.000,00 0,00 65.000,00 0650541682 FUTANI Corso Umberto I? ,6 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 24 5

316 Campania Caserta Comune di Pietravairano F36B20000080001 28/01/2020 13:32:11 70.000,00 4.200,00 74.200,00 0610590704 PIETRAVAIRANO Via Roma I Trav. ,1 I Ciclo 50 50 5,660377 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1961 10 N 0 0 N 0 0 126 5

317 Campania Benevento Comune di Sant’Agata de’Goti H76B20000180001 31/01/2020 11:40:59 70.000,00 0,00 70.000,00 0620700004 SANT’AGATA DE’ GOTI LOCALITÀ SANT`ANNA ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1986 5 N 0 0 N 0 0 159 10

318 Campania Napoli Comune di Scisciano B76B20000040001 04/02/2020 13:43:17 70.000,00 0,00 70.000,00 0630771295 SCISCIANO Via Palazzuolo ,0 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1965 10 N 0 0 N 0 0 123 5

319 Campania Salerno Comune di Camerota F99E20000170001 06/02/2020 12:39:33 70.000,00 0,00 70.000,00 0650210003 CAMEROTA VIA PANTANA ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 55 5

320 Campania Salerno Comune di Camerota F99E20000190001 06/02/2020 12:39:53 70.000,00 0,00 70.000,00 0650210005 CAMEROTA VIA SULMONA ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 117 5

321 Campania Salerno Comune di Camerota F99E20000180001 06/02/2020 12:40:13 70.000,00 0,00 70.000,00 0650210007 CAMEROTA VIA CONVENTO DEI CAPPUCCINI ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 52 5

322 Campania Salerno Comune di Trentinara F59E20000030001 07/02/2020 13:46:59 64.465,00 0,00 64.465,00 0651521089 TRENTINARA Via Alessandro Manzoni ,SNC I Ciclo 60 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1969 10 N 0 0 S 10 0 117 5

323 Campania Caserta Comune di Santa Maria a Vico D86B20000930005 11/02/2020 12:33:17 58.100,00 11.900,00 70.000,00 0610820003 SANTA MARIA A VICO VIA MANDRE ,1 I Ciclo 50 50 17 2 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1976 8 N 0 0 N 0 0 80 5

324 Campania Avellino Comune di Solofra D66B20000640001 13/02/2020 17:32:48 70.000,00 0,00 70.000,00 0641010006 SOLOFRA VIA VICOLO PALAZZO ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1990 5 N 0 0 N 0 0 150 10

325 Campania Salerno Comune di Ottati D29E20000070005 13/02/2020 18:02:48 70.000,00 2.000,00 72.000,00 0650860001 OTTATI VIA P. AQUARO ,46 I Ciclo 50 50 2,777778 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1955 10 N 0 0 N 0 0 36 5

326 Campania Salerno Comune di Omignano E96B20000190001 14/02/2020 14:41:17 50.000,00 0,00 50.000,00 0650841734 OMIGNANO VIA NAZIONALE ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1959 10 N 0 0 N 0 0 54 5

327 Campania Benevento Comune di Tocco Caudio C36B20000210001 17/02/2020 13:44:00 55.000,00 0,00 55.000,00 0620750002 TOCCO CAUDIO VIA LA RIOLA ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1965 10 N 0 0 N 0 0 112 5

328 Campania Napoli Comune di Trecase E36B20000080001 17/02/2020 15:57:03 70.000,00 0,00 70.000,00 0630910001 TRECASE VIA CATTANEO ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1983 5 N 0 0 N 0 0 329 10

329 Campania Avellino Comune di Cesinali G36B20000540001 18/02/2020 16:10:52 70.000,00 0,00 70.000,00 0640260036 CESINALI VIALE SABINO COCCHIA ,2 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 138 5

330 Campania Napoli Comune di Casoria J76B20000610001 19/02/2020 09:11:08 70.000,00 0,00 70.000,00 0630230022 CASORIA VIA A. Negri – II Traversa Pascoli ,snc I Ciclo 50 50 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1983 5 N 0 0 N 0 0 190 10

331 Campania Napoli Comune di Casoria J76B20000580001 19/02/2020 09:17:26 70.000,00 0,00 70.000,00 0630230025 CASORIA VIA Bellini ,snc I Ciclo 50 50 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1988 5 N 0 0 N 0 0 215 10

332 Campania Napoli Comune di Casoria J76B20000450001 19/02/2020 09:20:29 70.000,00 0,00 70.000,00 0630230013 CASORIA PIAZZA Dante ,snc I Ciclo 50 50 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1967 10 N 0 0 N 0 0 120 5

333 Campania Napoli Comune di Casoria J76B20000410001 19/02/2020 09:22:54 70.000,00 0,00 70.000,00 0630230017 CASORIA VIA Arpino ,snc I Ciclo 50 50 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1967 10 N 0 0 N 0 0 80 5

334 Campania Napoli Comune di Casoria J76B20000480001 19/02/2020 09:26:42 70.000,00 0,00 70.000,00 0630230002 CASORIA VIA Pio XII ,135 I Ciclo 50 50 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1988 5 N 0 0 N 0 0 155 10

335 Campania Napoli Comune di Casoria J76B20000820001 19/02/2020 09:36:16 70.000,00 0,00 70.000,00 0630230006 CASORIA VIA Pelella/Via P. Nenni ,snc I Ciclo 50 50 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1988 5 N 0 0 N 0 0 216 10

336 Campania Avellino Comune di Montemiletto B96B20000290001 19/02/2020 10:58:35 70.000,00 0,00 70.000,00 0640590003 MONTEMILETTO PIAZZA REGINA ELENA ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 94 5

337 Campania Salerno Comune di Capaccio H46B20000810001 19/02/2020 13:03:16 70.000,00 0,00 70.000,00 0650251438 CAPACCIO PAESTUM Via Gromola ,51 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 100 5

338 Campania Salerno Comune di Capaccio H46B20000840001 19/02/2020 13:05:54 70.000,00 0,00 70.000,00 0650251102 CAPACCIO PAESTUM Via Degli Ulivi ,13 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 65 5

339 Campania Salerno Comune di Capaccio H46B20000850001 19/02/2020 13:07:17 70.000,00 0,00 70.000,00 0650250947 CAPACCIO PAESTUM Via Scigliati ,0 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 50 5

340 Campania Salerno Comune di Capaccio H46B20000860001 19/02/2020 13:08:25 70.000,00 0,00 70.000,00 0650250949 CAPACCIO PAESTUM Via Scigliati ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 65 5

341 Campania Salerno Comune di Pellezzano C66B20000240001 19/02/2020 17:50:59 70.000,00 0,00 70.000,00 0650900001 PELLEZZANO VIA NICOLA RUSSO ,7 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1983 5 N 0 0 N 0 0 274 10

342 Campania Salerno Comune di Pellezzano C66B20000230001 19/02/2020 17:58:37 70.000,00 0,00 70.000,00 0650900003 PELLEZZANO VIA FRAVITA ,2 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1990 5 N 0 0 N 0 0 170 10

343 Campania Salerno Comune di Pellezzano C66B20000220001 19/02/2020 18:00:10 70.000,00 0,00 70.000,00 0650900005 PELLEZZANO VIA G. AMENDOLA ,87/A I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1950 10 N 0 0 N 0 0 44 5

344 Campania Salerno Comune di Pellezzano C66B20000200001 19/02/2020 18:04:36 70.000,00 0,00 70.000,00 0650900008 PELLEZZANO VIA DELLA QUERCIA ,62/D I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1984 5 N 0 0 N 0 0 207 10

345 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000620001 20/02/2020 09:51:10 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490051 NAPOLI VIA V. MARRONE ,67/69 I Ciclo 50 50 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1971 8 N 0 0 N 0 0 713 25

346 Campania Salerno Comune di Pellezzano C66B20000410001 20/02/2020 10:08:35 70.000,00 0,00 70.000,00 0650900004 PELLEZZANO VIA SANTAMARIA AMATO ,1 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 81 5

347 Campania Salerno Comune di Rofrano B76B19000810001 20/02/2020 11:45:25 70.000,00 0,00 70.000,00 0651090001 ROFRANO VIA CANONICO RONSINI ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1950 10 N 0 0 N 0 0 102 5

348 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000930001 20/02/2020 11:54:31 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490067 NAPOLI VIA COSENZ ,51 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1981 5 N 0 0 N 0 0 200 10

349 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000740001 20/02/2020 12:12:05 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491958 NAPOLI Via Camillo Pellegrino ,4 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1900 10 N 0 0 N 0 0 140 5

350 Campania Avellino Comune di Prata di Principato Ultra E66B20000200001 20/02/2020 17:54:44 70.000,00 0,00 70.000,00 0640740756 PRATA DI PRINCIPATO ULTRA Via Mazzini ,13 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1965 10 N 0 0 N 0 0 100 5

351 Campania Salerno Comune di Sarno I62G20000080001 20/02/2020 18:08:23 70.000,00 0,00 70.000,00 0651351780 SARNO Via Ticino ,0 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1946 10 N 0 0 N 0 0 97 5

352 Campania Benevento Comune di Benevento J86B20001630001 20/02/2020 18:19:07 70.000,00 0,00 70.000,00 0620080193 BENEVENTO Via CRISTOFORO RICCI ,6 I Ciclo 60 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1982 5 S 10 0 N 0 0 228 10

353 Campania Benevento Comune di Benevento J86B20001620001 20/02/2020 18:19:53 70.000,00 0,00 70.000,00 0620080205 BENEVENTO STRADA STATALE ,19-79 I Ciclo 60 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1967 10 S 10 0 N 0 0 118 5

354 Campania Benevento Comune di Sant’Angelo a Cupolo I86B20000930001 21/02/2020 10:38:31 70.000,00 0,00 70.000,00 0620710001 SANT’ANGELO A CUPOLO VIA G. LEOPARDI ,S.N.C. I Ciclo 50 50 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1965 10 N 0 0 N 0 0 120 5

355 Campania Benevento Comune di Sant’Angelo a Cupolo I86B20000950001 21/02/2020 10:39:07 70.000,00 0,00 70.000,00 0620710005 SANT’ANGELO A CUPOLO LOCALITÀ MOTTA VALLE ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1966 10 N 0 0 N 0 0 110 5

356 Campania Benevento Comune di Sant’Angelo a Cupolo I86B20000940001 21/02/2020 10:43:24 70.000,00 0,00 70.000,00 0620710003 SANT’ANGELO A CUPOLO VIA TEN. G. CARDILLO ,S.N.C. I Ciclo 50 50 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1965 10 N 0 0 N 0 0 125 5

357 Campania Napoli Comune di Striano J26B20000780001 21/02/2020 12:02:47 70.000,00 0,00 70.000,00 0630810821 STRIANO Via Monte ,4-6 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1985 5 N 0 0 N 0 0 286 10

358 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000310001 21/02/2020 12:32:11 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491416 NAPOLI Via Cupa Capodichino ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1982 5 N 0 0 N 0 0 200 10

359 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000390001 21/02/2020 12:39:29 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491434 NAPOLI Via Acquino ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1985 5 N 0 0 N 0 0 200 10

360 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000340001 21/02/2020 12:40:41 40.000,00 0,00 40.000,00 0630491429 NAPOLI Via Lombardia ,28 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1982 5 N 0 0 N 0 0 150 10

361 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000120001 21/02/2020 12:44:12 20.000,00 0,00 20.000,00 0630490736 NAPOLI Via Traversa Maglione ,35 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1988 5 N 0 0 N 0 0 330 10

362 Campania Napoli Comune di Piano di Sorrento B16B20000310001 21/02/2020 12:46:07 70.000,00 0,00 70.000,00 0630530394 PIANO DI SORRENTO Via San Pietro ,4 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1968 10 N 0 0 N 0 0 109 5

363 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000130001 21/02/2020 12:58:27 50.000,00 0,00 50.000,00 0630490737 NAPOLI Via Cupa Carbone ,65/bis I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1963 10 N 0 0 N 0 0 130 5

364 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000150001 21/02/2020 13:08:26 40.000,00 0,00 40.000,00 0630491356 NAPOLI Via Piemonte ,61 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1985 5 N 0 0 N 0 0 380 10

365 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000180001 21/02/2020 13:19:00 40.000,00 0,00 40.000,00 0630491381 NAPOLI Via G. Pascale ,52 – 56 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1983 5 N 0 0 N 0 0 280 10

366 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000240001 21/02/2020 13:26:57 30.000,00 0,00 30.000,00 0630491401 NAPOLI Via Dello Stelvio ,1 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 120 5

367 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000400001 21/02/2020 13:44:18 20.000,00 0,00 20.000,00 0630491465 NAPOLI Via Rosa dei Venti ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1989 5 N 0 0 N 0 0 365 10

368 Campania Salerno Comune di Laurino D46B20000250001 24/02/2020 10:53:54 100.000,00 0,00 100.000,00 0650610002 LAURINO VIA DELL`IMMACOLATA ,8 II Ciclo 60 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1950 10 N 0 0 S 10 0 125 5

369 Campania Salerno Comune di Laurino D46B20000240001 24/02/2020 10:54:12 70.000,00 0,00 70.000,00 0650610993 LAURINO Via dell`Immacolata ,6 I Ciclo 60 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1915 10 N 0 0 S 10 0 35 5

370 Campania Benevento Comune di Moiano H46B20000920001 24/02/2020 18:15:55 70.000,00 0,00 70.000,00 0620400074 MOIANO Via San Vito ,snc I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1965 10 N 0 0 N 0 0 120 5

371 Campania Caserta Comune di Sant’Arpino B49I20000000001 24/02/2020 21:32:31 35.000,00 0,00 35.000,00 0610871749 SANT’ARPINO Via Guglielmo Marconi ,0 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1964 10 N 0 0 N 0 0 117 5

372 Campania Avellino Comune di Marzano di Nola C66B20000670001 25/02/2020 09:59:49 70.000,00 0,00 70.000,00 0640470004 MARZANO DI NOLA PIAZZA MARIA SS ABBONDANZA ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 45 5

373 Campania Caserta Comune di San Marcellino E36B20000450001 25/02/2020 10:43:22 69.686,00 0,00 69.686,00 0610771004 SAN MARCELLINO Via Garibaldi ,snc I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 99 5

374 Campania Napoli Comune di Marano di Napoli G76B20000280001 25/02/2020 11:52:52 70.000,00 0,00 70.000,00 0630410020 MARANO DI NAPOLI VIA MARANO – PIANURA ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1935 10 N 0 0 N 0 0 85 5

375 Campania Salerno Comune di Tramonti B46B20000660001 25/02/2020 12:02:11 40.000,00 0,00 40.000,00 0651510002 TRAMONTI VIA GETE ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 106 5

376 Campania Napoli Comune di Marano di Napoli G76B20000320001 25/02/2020 12:09:58 70.000,00 0,00 70.000,00 0630410005 MARANO DI NAPOLI VIA CAMPANIA ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1981 5 N 0 0 N 0 0 305 10

377 Campania Avellino Comune di Forino H26B20000590001 25/02/2020 12:44:30 70.000,00 0,00 70.000,00 0640340362 FORINO Via Campi ,12 I Ciclo 60 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1966 10 S 10 0 N 0 0 93 5

378 Campania Salerno Comune di Bracigliano B46B20000650001 25/02/2020 12:50:13 70.000,00 0,00 70.000,00 0650160002 BRACIGLIANO VIA FILZI ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1984 5 N 0 0 N 0 0 163 10

379 Campania Salerno Comune di Bracigliano B46B20000700001 25/02/2020 12:53:57 70.000,00 0,00 70.000,00 0650160004 BRACIGLIANO VIA FILZI ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1984 5 N 0 0 N 0 0 151 10

380 Campania Caserta Comune di Aversa I32G20000050001 25/02/2020 13:02:28 69.438,30 0,00 69.438,30 0610051902 AVERSA Via Fermi ,SNC I Ciclo 60 50 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1990 5 N 0 0 S 10 0 210 10

381 Campania Napoli Comune di Crispano D56B20000310001 25/02/2020 14:42:10 70.000,00 0,00 70.000,00 0630300006 CRISPANO VIA PROVINCIALE ,1 I Ciclo 50 50 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1940 10 N 0 0 N 0 0 108 5

382 Campania Salerno Comune di Salerno I56B20000470001 25/02/2020 15:36:11 70.000,00 0,00 70.000,00 0651160012 SALERNO SALITA Montevergine ,snc I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 59 5

383 Campania Napoli Comune di Brusciano I36B20000830001 25/02/2020 17:00:29 70.000,00 0,00 70.000,00 0630100002 BRUSCIANO PIAZZA SAN GIOVANNI ,S.N.C. I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1985 5 N 0 0 N 0 0 178 10

384 Campania Napoli Comune di Brusciano I36B20000840001 25/02/2020 17:02:30 70.000,00 0,00 70.000,00 0630100003 BRUSCIANO PIAZZA SAN GIOVANNI ,S.N.C. I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1985 5 N 0 0 N 0 0 178 10

385 Campania Salerno Comune di Monte San Giacomo E96B20000460001 25/02/2020 17:26:02 70.000,00 0,00 70.000,00 0650750002 MONTE SAN GIACOMO PIAZZA SANDRO PERTINI – LARGO V. EMANUELE ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1957 10 N 0 0 N 0 0 120 5

386 Campania Salerno Comune di Monte San Giacomo E96B20000480001 26/02/2020 10:04:47 30.960,00 0,00 30.960,00 0650750001 MONTE SAN GIACOMO VIA SANT`ANNA ,02 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1961 10 N 0 0 N 0 0 21 5

387 Campania Caserta Comune di Conca della Campania J26B20003560001 26/02/2020 10:43:00 56.000,00 0,00 56.000,00 0610310002 CONCA DELLA CAMPANIA VIA CONCA DELLA CAMPANIA ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1969 10 N 0 0 N 0 0 41 5

388 Campania Benevento Comune di Baselice C76B20000210001 26/02/2020 11:14:38 70.000,00 0,00 70.000,00 0620070078 BASELICE Via Borgo Oliveto ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1990 5 N 0 0 N 0 0 203 10

389 Campania Napoli Comune di Gragnano B19E20000120005 26/02/2020 12:31:10 70.000,00 20.630,00 90.630,00 0630351555 GRAGNANO Via Volte ,10 I Ciclo 50 50 22,76288 2 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1978 8 N 0 0 N 0 0 104 5

390 Campania Caserta Comune di Rocca D’ Evandro F49I20000030006 26/02/2020 12:35:51 70.000,00 0,00 70.000,00 0610690002 ROCCA D’EVANDRO VIA VANDRA ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1969 10 N 0 0 N 0 0 72 5

391 Campania Avellino Comune di Rocca San Felice H23H20000140001 26/02/2020 12:41:30 70.000,00 0,00 70.000,00 0640791648 ROCCA SAN FELICE Via San Nicola ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1965 10 N 0 0 N 0 0 42 5

392 Campania Salerno Comune di Montecorvino Rovella G76B20000420001 26/02/2020 12:46:06 70.000,00 0,00 70.000,00 0650731812 MONTECORVINO ROVELLA Via Tullio Lenza ,31 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1990 5 N 0 0 N 0 0 152 10

393 Campania Salerno Comune di Montecorvino Pugliano F66B20000950001 26/02/2020 12:46:34 70.000,00 0,00 70.000,00 0650720006 MONTECORVINO PUGLIANO VIA T. LAMBERTI ,25 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1966 10 N 0 0 N 0 0 40 5

394 Campania Salerno Comune di Padula C36B20000390001 26/02/2020 12:51:39 70.000,00 0,00 70.000,00 0650870002 PADULA VIA DANTE ALIGHIERI ,32 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1962 10 N 0 0 N 0 0 104 5

395 Campania Napoli Comune di Somma Vesuviana D96B20000250001 26/02/2020 12:52:12 70.000,00 0,00 70.000,00 0630790007 SOMMA VESUVIANA VIA COSTANTINOPOLI ,214 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 51 5

396 Campania Salerno Comune di Padula C36B20000410001 26/02/2020 12:53:56 70.000,00 0,00 70.000,00 0650870005 PADULA VIA PROVINCIALE ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1967 10 N 0 0 N 0 0 94 5

397 Campania Napoli Comune di Somma Vesuviana D96B20000270001 26/02/2020 12:59:55 70.000,00 0,00 70.000,00 0630790019 SOMMA VESUVIANA VIA SAN GIOVANNI DE MATHA ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 65 5

398 Campania Salerno Comune di Tortorella J32G20000090001 26/02/2020 13:00:48 70.000,00 0,00 70.000,00 0651500001 TORTORELLA VIA GIULIANI ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1961 10 N 0 0 N 0 0 14 5

399 Campania Caserta Comune di Rocchetta E Croce B76B20000650001 26/02/2020 13:28:54 40.000,00 0,00 40.000,00 0610720344 ROCCHETTA E CROCE Via IZZO ANTONIO ,0 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1968 10 N 0 0 N 0 0 22 5

400 Campania Caserta Comune di Capua G46B20001040001 26/02/2020 13:47:51 70.000,00 0,00 70.000,00 0610151334 CAPUA Via Brezza ,0 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1950 10 N 0 0 N 0 0 80 5

401 Campania Caserta Comune di Pietramelara E22G20000080001 26/02/2020 13:57:39 70.000,00 0,00 70.000,00 0610580371 PIETRAMELARA Via S. GIOVANNI ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1967 10 N 0 0 N 0 0 132 5

402 Campania Caserta Comune di Maddaloni F16B20000780001 26/02/2020 15:33:01 61.849,78 0,00 61.849,78 0610480582 MADDALONI Via SAN FRANCESCO D`ASSISI ,188 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1898 10 N 0 0 N 0 0 65 5

403 Campania Napoli Comune di San Vitaliano I52G20000040001 26/02/2020 18:26:33 70.000,00 0,00 70.000,00 0630750001 SAN VITALIANO Via Nicholas Green ,2 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1985 5 N 0 0 N 0 0 171 10

404 Campania Napoli Comune di San Vitaliano I52G20000050001 26/02/2020 18:27:43 70.000,00 0,00 70.000,00 0630750002 SAN VITALIANO VIA NICHOLAS GREEN ,2 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1985 5 N 0 0 N 0 0 150 10

405 Campania Napoli Comune di San Vitaliano I52G20000060001 26/02/2020 18:28:43 70.000,00 0,00 70.000,00 0630750003 SAN VITALIANO VIA NICHOLAS GREEN ,2 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1985 5 N 0 0 N 0 0 150 10

406 Campania Napoli Comune di San Vitaliano I52G20000070001 26/02/2020 18:30:05 70.000,00 0,00 70.000,00 0630751274 SAN VITALIANO Via Appia ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 106 5

407 Campania Napoli Comune di San Vitaliano I52G20000080001 26/02/2020 18:31:24 70.000,00 0,00 70.000,00 0630751275 SAN VITALIANO Via Roma ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1940 10 N 0 0 N 0 0 80 5

408 Campania Caserta Comune di Castel Morrone C66B20000430005 27/02/2020 09:04:27 70.000,00 0,00 70.000,00 0610260794 CASTEL MORRONE Via Provinciale ,6 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1961 10 N 0 0 N 0 0 141 5

409 Campania Caserta Comune di Alife F96B20000610001 27/02/2020 10:56:36 35.860,52 0,00 35.860,52 0610020004 ALIFE VIA FORMA ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1961 10 N 0 0 N 0 0 32 5

410 Campania Salerno Comune di Baronissi C16B20001040001 27/02/2020 11:11:20 70.000,00 0,00 70.000,00 0650130599 BARONISSI Via SABATINI ,11 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1969 10 N 0 0 N 0 0 98 5

411 Campania Salerno Comune di Palomonte G56B20000610001 27/02/2020 11:14:52 70.000,00 0,00 70.000,00 0650891162 PALOMONTE Corso Umberto I ,21 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 80 5

412 Campania Salerno Comune di Palomonte G56B20000640001 27/02/2020 11:16:08 66.272,00 0,00 66.272,00 0650891735 PALOMONTE CORSO GIOSUE`CARDUCCI ,14 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 69 5

413 Campania Caserta Comune di Alife F96B20000640001 27/02/2020 11:23:52 13.875,31 0,00 13.875,31 0610020002 ALIFE VIA S. MICHELE ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1961 10 N 0 0 N 0 0 41 5

414 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000570001 27/02/2020 11:55:33 70.000,00 0,00 70.000,00 0630492105 NAPOLI Via Giacomo Puccini ,1 I Ciclo 50 50 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1975 8 N 0 0 N 0 0 805 25

415 Campania Avellino Comune di Ariano Irpino B96B20000530003 27/02/2020 12:24:06 70.000,00 0,00 70.000,00 0640051316 ARIANO IRPINO Via Cardito ,21 I Ciclo 50 50 0 0 Livello di priorità b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 30 1970 10 N 0 0 N 0 0 216 10

416 Campania Salerno Comune di Furore J56B20004560001 27/02/2020 12:35:04 70.000,00 0,00 70.000,00 0650530530 FURORE Via Salita S. Michele ,1 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 50 5

417 Campania Avellino Comune di Calabritto G96B20000600001 27/02/2020 12:45:44 70.000,00 0,00 70.000,00 0640140002 CALABRITTO VIA SAN VITO ,1 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1982 5 N 0 0 N 0 0 150 10

418 Campania Avellino Comune di Taurano I26B20000730001 27/02/2020 13:03:43 70.000,00 0,00 70.000,00 0641061263 TAURANO Via Umberto Nobile ,s.n.c. I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1962 10 N 0 0 N 0 0 31 5

419 Campania Napoli Comune di Agerola D52G20000090001 27/02/2020 13:14:43 70.000,00 0,00 70.000,00 0630030115 AGEROLA Via Case Amatruda ,0 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1950 10 N 0 0 N 0 0 92 5

420 Campania Napoli Comune di Giugliano In Campania G96B20000440001 27/02/2020 13:14:51 70.000,00 0,00 70.000,00 0630341114 GIUGLIANO IN CAMPANIA Via San Rocco ,42 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1986 5 N 0 0 N 0 0 320 10

421 Campania Salerno Comune di Atena Lucana B76B20000680001 27/02/2020 13:39:09 65.500,00 0,00 65.500,00 0650101181 ATENA LUCANA Via Marconi ,3 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1953 10 N 0 0 N 0 0 128 5

422 Campania Salerno Comune di Atena Lucana B76B20000690001 27/02/2020 13:42:24 67.790,00 0,00 67.790,00 0650101182 ATENA LUCANA Via NAZIONALE TAVERNE ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1930 10 N 0 0 N 0 0 92 5

423 Campania Benevento Comune di Castelpagano I86B20001370003 12/03/2020 18:32:50 70.000,00 0,00 70.000,00 0620170001 CASTELPAGANO VIA VICO III UMBERTO I ,5 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1965 10 N 0 0 N 0 0 35 5

424 Campania Avellino Comune di Salza Irpina I46B20001000001 16/03/2020 12:15:04 70.000,00 0,00 70.000,00 0640810219 SALZA IRPINA Via Cittadella ,14 I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1950 10 N 0 0 N 0 0 30 5

425 Campania Napoli Comune di Ischia I36B20001240001 18/03/2020 10:38:14 70.000,00 0,00 70.000,00 0630371713 ISCHIA VIA EMANUELE GIANTURCO ,SNC I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 68 5

426 Campania Benevento Comune di Foiano di Val Fortore B49E20000100001 18/03/2020 12:16:11 20.000,00 0,00 20.000,00 0620310220 FOIANO DI VAL FORTORE Via Nazionale ,snc I Ciclo 50 50 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1966 10 N 0 0 N 0 0 47 5

427 Campania Caserta Comune di Gallo Matese H96B20001270001 18/03/2020 19:33:51 66.031,51 3.968,49 70.000,00 0610380001 GALLO MATESE VIA TRAVERSA GIRONE ,SNC I Ciclo 50 50 5,669271 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1964 10 N 0 0 N 0 0 30 5

428 Campania Caserta Comune di Roccaromana H66B20002120001 19/03/2020 18:47:44 66.037,74 3.962,26 70.000,00 0610710542 ROCCAROMANA Largo PONTE ,0 I Ciclo 50 50 5,660371 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1964 10 N 0 0 N 0 0 64 5

429 Campania Caserta Comune di Francolise F76B20000110001 07/02/2020 13:42:04 70.000,00 12.600,00 82.600,00 0610360761 FRANCOLISE PIAZZA A. De Gasperi ,snc I Ciclo 49 49 15,25424 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1977 8 N 0 0 N 0 0 128 5

430 Campania Napoli Comune di Cicciano D26B20000420005 20/02/2020 09:27:40 27.811,74 1.775,22 29.586,96 0630271150 CICCIANO Via Marconi ,19 I Ciclo 49 49 6,000008 1 Livello di priorità a) e c) del D.I. 21 marzo 2018 23 1953 10 N 0 0 N 0 0 455 15

431 Campania Avellino Comune di Cervinara F26B20000100001 27/01/2020 13:23:05 70.000,00 0,00 70.000,00 0640251852 CERVINARA Via Curielli – Murillo ,SNC I Ciclo 48 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1975 8 N 0 0 N 0 0 106 5

432 Campania Salerno Comune di Angri G46B20000200001 28/01/2020 11:27:40 60.944,75 0,00 60.944,75 0650070002 ANGRI VIA EUROPA ,1 I Ciclo 48 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1991 3 N 0 0 N 0 0 203 10

433 Campania Salerno Comune di Cicerale D36B20000340001 29/01/2020 10:39:55 70.000,00 0,00 70.000,00 0650421661 CICERALE Via Roma ,0 I Ciclo 48 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1978 8 N 0 0 N 0 0 70 5

434 Campania Napoli Comune di Scisciano B76B20000020001 04/02/2020 13:43:55 70.000,00 0,00 70.000,00 0630771296 SCISCIANO Via Frascatoli ,0 I Ciclo 48 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1980 8 N 0 0 N 0 0 138 5

435 Campania Benevento Comune di Guardia Sanframondi E16B20000320001 13/02/2020 12:57:45 70.000,00 0,00 70.000,00 0620370001 GUARDIA SANFRAMONDI VIA PARALLELA ,SNC I Ciclo 48 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1980 8 N 0 0 N 0 0 95 5

436 Campania Salerno Comune di Omignano E96B20000160001 14/02/2020 14:40:17 70.000,00 0,00 70.000,00 0650841732 OMIGNANO Via Nazionale ,SNC I Ciclo 48 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1973 8 N 0 0 N 0 0 108 5

437 Campania Salerno Comune di Omignano E96B20000170001 14/02/2020 14:40:43 70.000,00 0,00 70.000,00 0650841731 OMIGNANO VIA Nazionale ,SNC I Ciclo 48 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1973 8 N 0 0 N 0 0 108 5

438 Campania Salerno Comune di Omignano E96B20000180001 14/02/2020 14:40:58 50.000,00 0,00 50.000,00 0650841733 OMIGNANO Via Pagliarole ,SNC I Ciclo 48 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1975 8 N 0 0 N 0 0 23 5

439 Campania Napoli Comune di Pimonte H26B20000430001 18/02/2020 17:42:58 70.000,00 0,00 70.000,00 0630541370 PIMONTE Via San Sebastiano ,SNC I Ciclo 48 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1977 8 N 0 0 N 0 0 114 5

440 Campania Napoli Comune di Pimonte H26B20000440001 18/02/2020 17:43:43 70.000,00 0,00 70.000,00 0630541369 PIMONTE Via Chiesa Tralia ,30 I Ciclo 48 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1976 8 N 0 0 N 0 0 127 5

441 Campania Benevento Comune di Calvi F36B20000410001 18/02/2020 20:50:57 70.000,00 0,00 70.000,00 0620120002 CALVI VIA ETTORE BOCCHINI ,28 I Ciclo 48 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1998 3 N 0 0 N 0 0 270 10

442 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000880001 20/02/2020 11:45:06 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490055 NAPOLI VIA P. SCURA ,26 I Ciclo 48 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1991 3 N 0 0 N 0 0 350 10

443 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000920001 20/02/2020 11:49:48 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490061 NAPOLI VICOLO LEPRE AI VENTAGLIERI ,1 I Ciclo 48 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1991 3 N 0 0 N 0 0 210 10

444 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000970001 20/02/2020 11:57:01 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490068 NAPOLI VIA G. B. MANSO ,6 I Ciclo 48 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1991 3 N 0 0 N 0 0 290 10

445 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000850001 20/02/2020 11:58:01 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491964 NAPOLI Via Manso ,4 I Ciclo 48 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1991 3 N 0 0 N 0 0 260 10

446 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000830001 20/02/2020 12:08:40 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490066 NAPOLI VIA COSENZ ,47 I Ciclo 48 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1991 3 N 0 0 N 0 0 280 10

447 Campania Salerno Comune di Perito I86B20000880001 20/02/2020 12:35:14 50.000,00 0,00 50.000,00 0650920003 PERITO VIA S. GIOVANNI ,1 I Ciclo 48 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1979 8 N 0 0 N 0 0 28 5

448 Campania Benevento Comune di Benevento J86B20001470001 20/02/2020 18:16:14 70.000,00 0,00 70.000,00 0620080198 BENEVENTO Via Port`Arsa ,SNC I Ciclo 58 48 0 0 Livello di priorità a) e c) del D.I. 21 marzo 2018 23 1962 10 S 10 0 N 0 0 471 15

449 Campania Benevento Comune di Benevento J86B20001530001 20/02/2020 18:32:40 70.000,00 0,00 70.000,00 0620080211 BENEVENTO VIA PALERMO ,SNC I Ciclo 58 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1975 8 S 10 0 N 0 0 100 5

450 Campania Benevento Comune di Faicchio I29E20000070001 21/02/2020 09:59:40 70.000,00 0,00 70.000,00 0620290001 FAICCHIO VIA Regina Elena ,s.n.c. I Ciclo 48 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1973 8 N 0 0 N 0 0 143 5

451 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000210001 21/02/2020 13:06:54 30.000,00 0,00 30.000,00 0630491384 NAPOLI Via Fosso del Lupo ,15 I Ciclo 48 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1972 8 N 0 0 N 0 0 50 5

452 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000140001 21/02/2020 13:11:15 20.000,00 0,00 20.000,00 0630491349 NAPOLI Via Lombardia ,snc I Ciclo 48 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1973 8 N 0 0 N 0 0 120 5

453 Campania Benevento Comune di Torrecuso D46B20000410001 21/02/2020 13:30:33 70.000,00 0,00 70.000,00 0620760090 TORRECUSO Via Collepiano ,SNC I Ciclo 48 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1976 8 N 0 0 N 0 0 20 5

454 Campania Salerno Comune di Laurino D46B20000230001 24/02/2020 10:53:32 70.000,00 0,00 70.000,00 0650610001 LAURINO VIA TEATRO ,SNC I Ciclo 58 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1972 8 N 0 0 S 10 0 35 5

455 Campania Napoli Comune di Sant’Anastasia G29I20000260001 24/02/2020 18:26:31 70.000,00 0,00 70.000,00 0630720006 SANT’ANASTASIA VIA G. BOCCACCIO (IC2 E.MORANTE S.AN.2) ,13 I Ciclo 48 48 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1995 3 N 0 0 N 0 0 256 10

456 Campania Avellino Comune di Sant’Andrea di Conza F36B20000560001 25/02/2020 08:40:31 70.000,00 0,00 70.000,00 0640890016 SANT’ANDREA DI CONZA Piazza De Martiri ,20 I Ciclo 48 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1979 8 N 0 0 N 0 0 65 5

457 Campania Caserta Comune di San Marcellino E36B20000430001 25/02/2020 10:39:39 69.686,00 0,00 69.686,00 0610771007 SAN MARCELLINO Via Garibaldi ,2 I Ciclo 48 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1976 8 N 0 0 N 0 0 84 5

458 Campania Napoli Comune di Marano di Napoli G76B20000230001 25/02/2020 11:30:56 70.000,00 0,00 70.000,00 0630410319 MARANO DI NAPOLI Via Tagliamento ,0 I Ciclo 48 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1976 8 N 0 0 N 0 0 132 5

459 Campania Caserta Comune di Fontegreca D56B20000520001 26/02/2020 10:21:54 70.000,00 0,00 70.000,00 0610340003 FONTEGRECA VIA RESTAURAZIONE ,SNC I Ciclo 48 48 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1977 8 N 0 0 N 0 0 89 5

460 Campania Caserta Comune di Villa di Briano H66B20001740001 26/02/2020 12:22:17 70.000,00 0,00 70.000,00 0610980005 VILLA DI BRIANO VIA DEL TRAMONTO ,5 I Ciclo 48 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1992 3 N 0 0 N 0 0 170 10

461 Campania Salerno Comune di Montecorvino Pugliano F66B20000960001 26/02/2020 12:47:12 70.000,00 0,00 70.000,00 0650720004 MONTECORVINO PUGLIANO VIA SAN MATTEO ,23-25 I Ciclo 48 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1976 8 N 0 0 N 0 0 53 5

462 Campania Napoli Comune di Somma Vesuviana D96B20000240001 26/02/2020 12:56:46 70.000,00 0,00 70.000,00 0630790002 SOMMA VESUVIANA VIA GIOVANNI DE MATHA ,SNC I Ciclo 48 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1980 8 N 0 0 N 0 0 104 5

463 Campania Napoli Comune di Somma Vesuviana D96B20000190001 26/02/2020 12:57:59 70.000,00 0,00 70.000,00 0630790008 SOMMA VESUVIANA VIA CUPA DI NOLA ,SNC I Ciclo 48 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1999 3 N 0 0 N 0 0 175 10

464 Campania Caserta Comune di Capua G46B20001030001 26/02/2020 14:02:57 70.000,00 0,00 70.000,00 0610151333 CAPUA Via Brezza ,0 I Ciclo 48 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1976 8 N 0 0 N 0 0 137 5

465 Campania Caserta Comune di Capua G46B20001070001 26/02/2020 14:04:23 70.000,00 0,00 70.000,00 0610151338 CAPUA Via Luigi Baia ,65 I Ciclo 48 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1976 8 N 0 0 N 0 0 63 5

466 Campania Caserta Comune di Maddaloni F16B20000750001 26/02/2020 15:37:48 69.007,55 0,00 69.007,55 0610480386 MADDALONI Via CANCELLO ,SNC I Ciclo 58 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1976 8 S 10 0 N 0 0 94 5

467 Campania Caserta Comune di Raviscanina C18D20000040001 27/02/2020 10:56:52 70.000,00 0,00 70.000,00 0610660001 RAVISCANINA VIA MERLIN SCOTT ,03 I Ciclo 48 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1976 8 N 0 0 N 0 0 90 5

468 Campania Napoli Comune di Giugliano In Campania G96B20000570001 27/02/2020 13:11:19 70.000,00 0,00 70.000,00 0630341590 GIUGLIANO IN CAMPANIA Via Signorelli a Patria ,0 I Ciclo 48 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1993 3 N 0 0 N 0 0 378 10

469 Campania Caserta Comune di Sant’Angelo d’Alife I38D20000050001 27/02/2020 13:16:05 70.000,00 0,00 70.000,00 0610860001 SANT’ANGELO D’ALIFE VIA ROMA ,SNC I Ciclo 48 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1977 8 N 0 0 N 0 0 145 5

470 Campania Napoli Comune di Giugliano In Campania G96B20000450001 27/02/2020 13:28:07 70.000,00 0,00 70.000,00 0630341587 GIUGLIANO IN CAMPANIA Via Giuseppe Verdi ,0 I Ciclo 48 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1977 8 N 0 0 N 0 0 101 5

471 Campania Avellino Comune di Montoro B86B20000570001 18/03/2020 18:13:43 40.000,00 0,00 40.000,00 0641210006 MONTORO VIA MUNICIPIO ,S.N.C. I Ciclo 48 48 0 0 Livello di priorità c) del D.I. 21 marzo 2018 18 1960 10 N 0 0 S 10 10 307 10

472 Campania Caserta Comune di Mondragone D56B20000190001 19/03/2020 17:09:09 70.000,00 0,00 70.000,00 0610521936 MONDRAGONE Via Como ,0 I Ciclo 48 48 0 0 Livello di priorità a) e c) del D.I. 21 marzo 2018 23 1961 10 N 0 0 N 0 0 450 15

473 Campania Napoli Comune di Caivano J46B20007240001 20/03/2020 09:27:42 70.000,00 0,00 70.000,00 0630110001 CAIVANO VIA COLANTON FIORE ,SNC I Ciclo 48 48 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1980 8 N 0 0 N 0 0 132 5

474 Campania Caserta Comune di Santa Maria a Vico D86B20000950005 11/02/2020 12:36:39 58.100,00 11.900,00 70.000,00 0610820005 SANTA MARIA A VICO VIA APPIA ,521 I Ciclo 47 47 17 2 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1986 5 N 0 0 N 0 0 50 5

475 Campania Caserta Comune di Santa Maria a Vico D86B20001000005 11/02/2020 12:43:04 58.100,00 11.900,00 70.000,00 0610820011 SANTA MARIA A VICO VIA PROLUNGAMENTO VIALE LIBERTA` ,SNC I Ciclo 47 47 17 2 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1985 5 N 0 0 N 0 0 63 5

476 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000270001 20/02/2020 10:00:40 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490032 NAPOLI VIA CANONICO SCHERILLO ,34/38 I Ciclo 47 47 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1981 5 N 0 0 N 0 0 869 25

477 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001890001 24/02/2020 15:32:30 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491863 NAPOLI Via Bausan ,33 I Ciclo 47 47 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1780 10 N 0 0 N 0 0 719 25

478 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001800001 25/02/2020 09:45:51 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491948 NAPOLI Largo Ferrantina a Chiaia ,3 I Ciclo 47 47 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1780 10 N 0 0 N 0 0 714 25

479 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20002250001 26/02/2020 09:14:08 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491693 NAPOLI Viale Kennedy ,431 I Ciclo 47 47 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1985 5 N 0 0 N 0 0 808 25

480 Campania Caserta Comune di Trentola Ducenta D26B20000380001 26/02/2020 14:22:42 69.164,00 0,00 69.164,00 0610940805 TRENTOLA DUCENTA Via Collodi ,0 I Ciclo 57 47 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1989 5 S 10 0 S 10 10 467 15

481 Campania Caserta Comune di Trentola Ducenta D26B20000360001 26/02/2020 14:23:52 69.164,00 0,00 69.164,00 0610940809 TRENTOLA DUCENTA Via Nunziale S. Antonio ,0 I Ciclo 57 47 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1989 5 S 10 0 S 10 10 470 15

482 Campania Napoli Comune di Castellammare di Stabia E86B20000290001 26/02/2020 16:25:52 70.000,00 0,00 70.000,00 0630240001 CASTELLAMMARE DI STABIA VIALE DANTE ,SNC I Ciclo 47 47 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1910 10 N 0 0 N 0 0 780 25

483 Campania Napoli Comune di Castellammare di Stabia E86B20000490001 26/02/2020 16:32:41 70.000,00 0,00 70.000,00 0630240024 CASTELLAMMARE DI STABIA VIA G. DANNUNZIO ,27 I Ciclo 47 47 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1950 10 N 0 0 N 0 0 700 25

484 Campania Napoli Comune di Castellammare di Stabia E86B20000580001 26/02/2020 16:33:39 70.000,00 0,00 70.000,00 0630240025 CASTELLAMMARE DI STABIA VIA D`ANNUNZIO ,27 I Ciclo 47 47 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1950 10 N 0 0 N 0 0 700 25

485 Campania Caserta Comune di Pietravairano F36B20000090001 28/01/2020 13:33:53 70.000,00 4.200,00 74.200,00 0610590700 PIETRAVAIRANO Via Roma I Trav. ,1 I Ciclo 46 46 5,660377 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 2003 1 N 0 0 N 0 0 152 10

486 Campania Napoli Comune di Casoria J76B20000430001 19/02/2020 09:21:46 70.000,00 0,00 70.000,00 0630230019 CASORIA VIA Nazionale delle Puglie ,232 I Ciclo 46 46 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 2001 1 N 0 0 N 0 0 280 10

487 Campania Salerno Comune di Castel San Lorenzo C53H20000230001 19/02/2020 09:55:31 70.000,00 0,00 70.000,00 0650350003 CASTEL SAN LORENZO VIA ROMA ,SNC I Ciclo 46 46 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 2016 1 N 0 0 N 0 0 187 10

488 Campania Benevento Comune di Benevento J86B20001660001 20/02/2020 18:17:02 70.000,00 0,00 70.000,00 0620080001 BENEVENTO VIA SANDRO PERTINI ,2 I Ciclo 56 46 0 0 Livello di priorità a) e c) del D.I. 21 marzo 2018 23 1974 8 S 10 0 N 0 0 444 15

489 Campania Benevento Comune di Benevento J86B20001670001 20/02/2020 18:40:35 70.000,00 0,00 70.000,00 0620080196 BENEVENTO Via C. Nuzzolo ,37 I Ciclo 56 46 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 2005 1 S 10 0 N 0 0 261 10

490 Campania Napoli Comune di Saviano J66B20001270001 21/02/2020 13:31:16 70.000,00 0,00 70.000,00 0630760478 SAVIANO Via MICCOLI ,0 I Ciclo 46 46 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 2003 1 N 0 0 N 0 0 276 10

491 Campania Napoli Comune di Roccarainola D46B19003070001 24/02/2020 10:56:48 65.800,00 4.200,00 70.000,00 0630651271 ROCCARAINOLA VIA CIRCUMVALLAZIONE ,SNC I Ciclo 46 46 6 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1986 5 N 0 0 N 0 0 43 5

492 Campania Napoli Comune di Sant’Anastasia G29E20000140001 24/02/2020 18:28:22 70.000,00 0,00 70.000,00 0630720011 SANT’ANASTASIA VIA ROSANEA (IC3 F.D`ASSISI – N.AMORE) ,29 I Ciclo 46 46 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 2005 1 N 0 0 N 0 0 367 10

493 Campania Napoli Comune di San Sebastiano al Vesuvio G96B18000640001 27/02/2020 10:56:20 50.000,00 0,00 50.000,00 0630700003 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO VIA DEGLI ASTRONAUTI ,SNC I Ciclo 46 46 0 0 Livello di priorità c) del D.I. 21 marzo 2018 18 1974 8 N 0 0 S 10 10 270 10

494 Campania Napoli Comune di San Sebastiano al Vesuvio G96B18000650001 27/02/2020 11:02:13 40.000,00 0,00 40.000,00 0630700004 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO VIA FALCONI ,SNC I Ciclo 46 46 0 0 Livello di priorità c) del D.I. 21 marzo 2018 18 1972 8 N 0 0 S 10 10 265 10

495 Campania Avellino Comune di Castelvetere Sul Calore E16B20000620001 27/02/2020 13:33:22 70.000,00 0,00 70.000,00 0640240002 CASTELVETERE SUL CALORE PIAZZA FIORENTINO SULLO SNC, 83040 ,SNC I Ciclo 46 46 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 2003 1 N 0 0 N 0 0 150 10

496 Campania Salerno Comune di Angri G46B20000180001 28/01/2020 11:41:01 33.736,00 0,00 33.736,00 0650070007 ANGRI VIA LEONARDO DA VINCI ,SNC I Ciclo 45 45 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1985 5 N 0 0 N 0 0 146 5

497 Campania Salerno Comune di San Pietro Al Tanagro G56B20000110001 31/01/2020 14:28:09 50.000,00 0,00 50.000,00 0651250001 SAN PIETRO AL TANAGRO VIA GROSOLEIA ,19 I Ciclo 45 45 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1982 5 N 0 0 N 0 0 100 5

498 Campania Salerno Comune di Camerota F99E20000150001 06/02/2020 12:38:57 70.000,00 0,00 70.000,00 0650210002 CAMEROTA VIA NUOVA ,SNC I Ciclo 45 45 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1988 5 N 0 0 N 0 0 10 5

499 Campania Salerno Comune di Sessa Cilento E36B20000370005 11/02/2020 12:31:43 70.000,00 0,00 70.000,00 0651410004 SESSA CILENTO VIA Roma ,snc I Ciclo 45 45 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1986 5 N 0 0 N 0 0 75 5

500 Campania Salerno Comune di Omignano E96B20000200001 14/02/2020 14:41:43 50.000,00 0,00 50.000,00 0650841735 OMIGNANO VIA NAZIONALE ,SNC I Ciclo 45 45 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1984 5 N 0 0 N 0 0 108 5

501 Campania Napoli Comune di Casoria J76B20000500001 19/02/2020 09:18:11 70.000,00 0,00 70.000,00 0630230012 CASORIA VIA Castagna ,snc I Ciclo 45 45 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1988 5 N 0 0 N 0 0 99 5

502 Campania Napoli Comune di Casoria J76B20000440001 19/02/2020 09:20:59 70.000,00 0,00 70.000,00 0630230020 CASORIA VIA Garibaldi ,29 I Ciclo 45 45 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1983 5 N 0 0 N 0 0 65 5

503 Campania Salerno Comune di Capaccio H46B20000820001 19/02/2020 13:09:17 70.000,00 0,00 70.000,00 0650250004 CAPACCIO PAESTUM VIA TEMPA SAN PAOLO ,15 I Ciclo 45 45 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1990 5 N 0 0 N 0 0 102 5

504 Campania Salerno Comune di Pellezzano C66B20000250001 19/02/2020 18:05:49 70.000,00 0,00 70.000,00 0650900006 PELLEZZANO VIA STELLA ,20/A I Ciclo 45 45 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1988 5 N 0 0 N 0 0 23 5

505 Campania Avellino Comune di Andretta G76B20000340001 20/02/2020 16:21:42 70.000,00 0,00 70.000,00 0640030461 ANDRETTA PIAZZA Ragazzi del 99 ,SNC I Ciclo 45 45 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1986 5 N 0 0 N 0 0 112 5

506 Campania Benevento Comune di Benevento J86B20001600001 20/02/2020 18:27:21 70.000,00 0,00 70.000,00 0620080209 BENEVENTO VIA NICOLA CILETTI ,32 I Ciclo 55 45 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1990 5 S 10 0 N 0 0 80 5

507 Campania Salerno Comune di Torre Orsaia F26B20000410001 21/02/2020 09:48:12 100.000,00 0,00 100.000,00 0651490004 TORRE ORSAIA VIA DANTE ALIGHIERI ,33 II Ciclo 45 45 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1982 5 N 0 0 N 0 0 90 5

508 Campania Napoli Comune di Napoli B65G20000100001 21/02/2020 12:20:02 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491801 NAPOLI Via G. Bruno ,0 I Ciclo 45 45 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1983 5 N 0 0 N 0 0 140 5

509 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000440001 21/02/2020 12:23:56 20.000,00 0,00 20.000,00 0630490738 NAPOLI VIA LOMBARDIA ,28 I Ciclo 45 45 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1984 5 N 0 0 N 0 0 84 5

510 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000330001 21/02/2020 12:38:10 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491428 NAPOLI Via Fratelli Rosselli ,29 I Ciclo 45 45 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1987 5 N 0 0 N 0 0 130 5

511 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001980001 26/02/2020 09:21:39 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491644 NAPOLI Via Giacomo Leopardi ,135-137 I Ciclo 45 45 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1994 3 N 0 0 N 0 0 782 25

512 Campania Salerno Comune di Santa Marina D76B20001910001 26/02/2020 11:09:00 70.000,00 0,00 70.000,00 0651270001 SANTA MARINA VIA S. CROCE ,SNC I Ciclo 55 45 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1985 5 N 0 0 S 10 0 37 5

513 Campania Avellino Comune di Rocca San Felice H23H20000150001 26/02/2020 12:43:09 70.000,00 0,00 70.000,00 0640791649 ROCCA SAN FELICE Via Don Raffaele De Antonellis ,SNC I Ciclo 45 45 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1982 5 N 0 0 N 0 0 20 5

514 Campania Napoli Comune di Pompei J66B20001990001 26/02/2020 13:42:14 70.000,00 0,00 70.000,00 0630580009 POMPEI VIA LEPANTO TRAVERSA CAMPO SPORTIVO ,SNC I Ciclo 45 45 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1986 5 N 0 0 N 0 0 134 5

515 Campania Napoli Comune di Pompei J66B20001970001 26/02/2020 13:53:40 70.000,00 0,00 70.000,00 0630580014 POMPEI VIA NOLANA ,163 I Ciclo 45 45 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1983 5 N 0 0 N 0 0 119 5

516 Campania Caserta Comune di Capua G46B20001050001 26/02/2020 13:59:26 70.000,00 0,00 70.000,00 0610151335 CAPUA Via C. Santagata ,0 I Ciclo 45 45 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1983 5 N 0 0 N 0 0 44 5

517 Campania Caserta Comune di Capua G46B20001080001 26/02/2020 14:01:12 70.000,00 0,00 70.000,00 0610151340 CAPUA Piazza Umberto I ,0 I Ciclo 45 45 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1988 5 N 0 0 N 0 0 129 5

518 Campania Napoli Comune di Pompei J66B20002000001 27/02/2020 08:25:27 70.000,00 0,00 70.000,00 0630580011 POMPEI VIA TRAVERSA STATALE 145 ,7 I Ciclo 45 45 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1986 5 N 0 0 N 0 0 84 5

519 Campania Caserta Comune di Castel Morrone C66B20000420005 27/02/2020 08:59:00 50.000,00 0,00 50.000,00 0610260795 CASTEL MORRONE Via Provinciale ,4 I Ciclo 45 45 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1985 5 N 0 0 N 0 0 141 5

520 Campania Salerno Comune di Roccapiemonte J66B20002740001 27/02/2020 10:20:36 70.000,00 0,00 70.000,00 0651080007 ROCCAPIEMONTE VIA Gioacchino Salvati ,SNC I Ciclo 45 45 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1988 5 N 0 0 N 0 0 50 5

521 Campania Napoli Comune di Ischia I36B20001250001 18/03/2020 10:40:16 70.000,00 0,00 70.000,00 0630371711 ISCHIA VIA LEONARDO MAZZELLA ,SNC I Ciclo 45 45 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1985 5 N 0 0 N 0 0 127 5

522 Campania Napoli Comune di Caivano J46B20007250001 20/03/2020 09:29:14 70.000,00 0,00 70.000,00 0630110002 CAIVANO VIA CIRCUMVALL. OVEST ,SNC I Ciclo 45 45 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1982 5 N 0 0 N 0 0 77 5

523 Campania Napoli Comune di Caivano J46B20007260001 20/03/2020 09:30:13 70.000,00 0,00 70.000,00 0630110003 CAIVANO VIA CIRCUMVALLAZIONE ,219 I Ciclo 45 45 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1982 5 N 0 0 N 0 0 52 5

524 Campania Napoli Comune di Caivano J46B20007940001 20/03/2020 10:40:16 70.000,00 0,00 70.000,00 0630110016 CAIVANO VIA CIRCUMVALLAZIONE ,SNC I Ciclo 45 45 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1982 5 N 0 0 N 0 0 119 5

525 Campania Salerno Comune di Camerota F99E20000120001 06/02/2020 12:38:24 70.000,00 0,00 70.000,00 0650210001 CAMEROTA VIA SULMONA ,SNC I Ciclo 43 43 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1996 3 N 0 0 N 0 0 98 5

526 Campania Salerno Comune di Camerota F99E20000200001 06/02/2020 12:40:46 70.000,00 0,00 70.000,00 0650210008 CAMEROTA VIA SULMONA ,SNC I Ciclo 43 43 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1997 3 N 0 0 N 0 0 68 5

527 Campania Avellino Comune di Mugnano del Cardinale F66B20000430001 14/02/2020 12:41:05 70.000,00 0,00 70.000,00 0640650658 MUGNANO DEL CARDINALE Via San Silvestro ,snc I Ciclo 43 43 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1991 3 N 0 0 N 0 0 101 5

528 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000320001 21/02/2020 12:35:37 50.000,00 0,00 50.000,00 0630491417 NAPOLI Via Cupa Mianella ,SNC I Ciclo 43 43 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1993 3 N 0 0 N 0 0 140 5

529 Campania Napoli Comune di Pozzuoli B86B20000180001 24/02/2020 08:18:01 70.000,00 0,00 70.000,00 0630600002 POZZUOLI VIA Coste di Agnano, 1 Traversa ,s.n.c. I Ciclo 43 43 0 0 Livello di priorità a) e c) del D.I. 21 marzo 2018 23 1965 10 N 0 0 N 0 0 207 10

530 Campania Napoli Comune di Pozzuoli B86B20000190001 24/02/2020 08:20:14 70.000,00 0,00 70.000,00 0630600020 POZZUOLI VIA TURNO ,SNC I Ciclo 43 43 0 0 Livello di priorità a) e c) del D.I. 21 marzo 2018 23 1965 10 N 0 0 N 0 0 186 10

531 Campania Avellino Comune di Villamaina I46B20000750001 24/02/2020 12:41:21 70.000,00 0,00 70.000,00 0641170616 VILLAMAINA Via SAN GIOVANNI ,241 I Ciclo 43 43 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1991 3 N 0 0 N 0 0 23 5

532 Campania Napoli Comune di Sant’Anastasia G29E20000180001 24/02/2020 18:11:31 40.000,00 0,00 40.000,00 0630720001 SANT’ANASTASIA VIA S.M.Arcangelo(IC1 Plesso Strettola) ,5 I Ciclo 43 43 0 0 Livello di priorità a) e c) del D.I. 21 marzo 2018 23 1961 10 N 0 0 N 0 0 158 10

533 Campania Caserta Comune di San Marcellino E36B20000460001 25/02/2020 10:40:56 69.686,00 0,00 69.686,00 0610771005 SAN MARCELLINO Via Lazio ,snc I Ciclo 43 43 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 2000 3 N 0 0 N 0 0 145 5

534 Campania Salerno Comune di Contursi Terme F76B20000880001 25/02/2020 12:30:37 70.000,00 0,00 70.000,00 0650461845 CONTURSI TERME Via Madonna delle Grazie ,snc I Ciclo 43 43 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1994 3 N 0 0 N 0 0 111 5

535 Campania Benevento Comune di Foglianise J36B20004570001 25/02/2020 12:51:06 70.000,00 0,00 70.000,00 0620300003 FOGLIANISE VIA FONTANA ,7 I Ciclo 43 43 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 2000 3 N 0 0 N 0 0 116 5

536 Campania Napoli Comune di Sant’Antimo B32G20000190005 25/02/2020 12:54:28 70.000,00 0,00 70.000,00 0630731193 SANT’ANTIMO Via Crucis ,6 I Ciclo 43 43 0 0 Livello di priorità c) del D.I. 21 marzo 2018 18 1936 10 N 0 0 N 0 0 600 15

537 Campania Salerno Comune di Salerno I56B20000460001 25/02/2020 15:34:40 70.000,00 0,00 70.000,00 0651160001 SALERNO CORSO Vittorio Emanuele ,153 I Ciclo 43 43 0 0 Livello di priorità c) del D.I. 21 marzo 2018 18 1913 10 N 0 0 N 0 0 644 15

538 Campania Salerno Comune di Caselle in Pittari C86B20000450001 25/02/2020 18:40:34 61.610,91 0,00 61.610,91 0650290003 CASELLE IN PITTARI VIA POZZO SAN GIOVANNI ,SNC I Ciclo 43 43 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1995 3 N 0 0 N 0 0 145 5

539 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001970001 26/02/2020 09:17:34 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491968 NAPOLI Via Degli Scipioni ,4 I Ciclo 43 43 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 2004 1 N 0 0 N 0 0 891 25

540 Campania Salerno Comune di Padula C36B20000380001 26/02/2020 12:50:31 70.000,00 0,00 70.000,00 0650870001 PADULA VIA CAIAZZANO ,SNC I Ciclo 43 43 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1995 3 N 0 0 N 0 0 48 5

541 Campania Napoli Comune di Terzigno F39E20000210001 26/02/2020 14:36:14 70.000,00 0,00 70.000,00 0630821282 TERZIGNO Via Gionti ,11 I Ciclo 43 43 0 0 Livello di priorità a) e c) del D.I. 21 marzo 2018 23 1940 10 N 0 0 N 0 0 248 10

542 Campania Napoli Comune di Terzigno F39E20000260001 26/02/2020 19:34:13 70.000,00 0,00 70.000,00 0630820005 TERZIGNO VIA SANT`ANTONIO ,75 I Ciclo 43 43 0 0 Livello di priorità a) e c) del D.I. 21 marzo 2018 23 1983 5 N 0 0 N 0 0 546 15

543 Campania Benevento Comune di Colle Sannita D76B20001980001 27/02/2020 09:11:01 70.000,00 0,00 70.000,00 0620251112 COLLE SANNITA Via Luigi Rizzo ,SNC I Ciclo 43 43 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1991 3 N 0 0 N 0 0 55 5

544 Campania Napoli Comune di San Sebastiano al Vesuvio G96B18000670001 27/02/2020 11:04:36 20.000,00 0,00 20.000,00 0630700001 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO VIA MARGHERITA ,SNC I Ciclo 43 43 0 0 Livello di priorità c) del D.I. 21 marzo 2018 18 1956 10 N 0 0 S 10 10 144 5

545 Campania Avellino Comune di Teora J49E20000160001 27/02/2020 11:20:58 70.000,00 0,00 70.000,00 0641081220 TEORA LARGO Europa ,8 I Ciclo 43 43 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1997 3 N 0 0 N 0 0 74 5

546 Campania Caserta Comune di Mondragone D56B20000160001 19/03/2020 17:05:43 69.500,00 0,00 69.500,00 0610521925 MONDRAGONE Viale Margherita ,103 I Ciclo 43 43 0 0 Livello di priorità a) e c) del D.I. 21 marzo 2018 23 1940 10 N 0 0 N 0 0 210 10

547 Campania Caserta Comune di Mondragone D56B20000200001 19/03/2020 17:09:57 62.000,00 0,00 62.000,00 0610521930 MONDRAGONE Via Filosofo Taglialatela ,0 I Ciclo 43 43 0 0 Livello di priorità a) e c) del D.I. 21 marzo 2018 23 1961 10 N 0 0 N 0 0 150 10

548 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000400001 20/02/2020 10:04:58 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490035 NAPOLI VIA ARNO ,14 I Ciclo 42 42 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1969 10 N 0 0 N 0 0 482 15

549 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000990001 24/02/2020 09:06:58 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491547 NAPOLI Via De Gasparis ,15 I Ciclo 42 42 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1600 10 N 0 0 N 0 0 453 15

550 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001050001 24/02/2020 09:24:40 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491527 NAPOLI Via Saverio Gatto ,16/A I Ciclo 42 42 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1970 10 N 0 0 N 0 0 660 15

551 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001040001 24/02/2020 09:28:58 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491501 NAPOLI Viale Colli Aminei ,18/B I Ciclo 42 42 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1960 10 N 0 0 N 0 0 447 15

552 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001220001 24/02/2020 09:41:24 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491971 NAPOLI Via Nicolardi ,236 I Ciclo 42 42 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1969 10 N 0 0 N 0 0 466 15

553 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001790001 25/02/2020 09:48:27 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491861 NAPOLI Corso Vittorio Emanuele ,124 I Ciclo 42 42 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1990 5 N 0 0 N 0 0 765 25

554 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001300001 25/02/2020 12:38:45 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490635 NAPOLI VIA Luigi Volpicella ,372/g I Ciclo 42 42 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1969 10 N 0 0 N 0 0 512 15

555 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001480001 25/02/2020 14:05:38 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490620 NAPOLI VIA Bernardino Martirano ,7 I Ciclo 42 42 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1940 10 N 0 0 N 0 0 680 15

556 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001090001 25/02/2020 15:10:01 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490628 NAPOLI PIAZZA Vincenzo Aprea ,15 I Ciclo 42 42 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1890 10 N 0 0 N 0 0 619 15

557 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001430001 25/02/2020 15:28:22 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490650 NAPOLI VIA Provinciale Madonnelle ,130 I Ciclo 42 42 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1970 10 N 0 0 N 0 0 458 15

558 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001650001 25/02/2020 15:30:28 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490616 NAPOLI CORSO Bruno Buozzi ,55 I Ciclo 42 42 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1970 10 N 0 0 N 0 0 484 15

559 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001910001 26/02/2020 08:57:06 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491666 NAPOLI Via Torre Cervati ,9 I Ciclo 42 42 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1970 10 N 0 0 N 0 0 464 15

560 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20002310001 26/02/2020 09:04:24 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491651 NAPOLI Via Luigi Rizzo ,28 I Ciclo 42 42 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1959 10 N 0 0 N 0 0 456 15

561 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001920001 26/02/2020 09:28:37 70.000,00 0,00 70.000,00 0630492113 NAPOLI Via Bramante ,30 I Ciclo 42 42 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1970 10 N 0 0 N 0 0 474 15

562 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001010001 26/02/2020 13:09:23 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491484 NAPOLI Piazza Mario Pagano ,1 I Ciclo 42 42 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1925 10 N 0 0 N 0 0 571 15

563 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000550001 27/02/2020 12:00:39 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491833 NAPOLI Via Ussani ,3 I Ciclo 42 42 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1970 10 N 0 0 N 0 0 600 15

564 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000510001 27/02/2020 12:04:54 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491836 NAPOLI Via Mosca ,43 I Ciclo 42 42 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1970 10 N 0 0 N 0 0 600 15

565 Campania Napoli Comune di Ischia I36B20001270001 18/03/2020 10:41:18 70.000,00 0,00 70.000,00 0630371709 ISCHIA VIA CASCIARO ,1 I Ciclo 42 42 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1937 10 N 0 0 N 0 0 694 15

566 Campania Salerno Comune di Sapri F56B20000380001 14/02/2020 09:43:45 70.000,00 0,00 70.000,00 0651340007 SAPRI VIA MERCADANTE ,3 I Ciclo 41 41 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 2005 1 N 0 0 N 0 0 141 5

567 Campania Salerno Comune di Sapri F56B20000360001 14/02/2020 09:51:40 70.000,00 0,00 70.000,00 0651340005 SAPRI VIA KENNEDY ,SNC I Ciclo 41 41 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 2012 1 N 0 0 N 0 0 136 5

568 Campania Napoli Comune di Sant’Antimo B32G20000200005 25/02/2020 12:54:49 70.000,00 0,00 70.000,00 0630731196 SANT’ANTIMO Via Giacinto Gigante ,3 I Ciclo 41 41 0 0 Livello di priorità c) del D.I. 21 marzo 2018 18 1975 8 N 0 0 N 0 0 630 15

569 Campania Salerno Comune di Monte San Giacomo E96B20000470001 26/02/2020 09:58:02 34.088,00 0,00 34.088,00 0650750003 MONTE SAN GIACOMO VIA SANDRO PERTINI – LARGO V. EMANUELE ,SNC I Ciclo 41 41 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 2005 1 N 0 0 N 0 0 120 5

570 Campania Benevento Comune di Airola F19E20000260001 26/02/2020 12:45:43 70.000,00 0,00 70.000,00 0620010733 AIROLA VIALE NICOLA ROMANO ,53-54 I Ciclo 41 41 0 0 Livello di priorità c) del D.I. 21 marzo 2018 18 1980 8 N 0 0 N 0 0 430 15

571 Campania Salerno Comune di Padula C36B20000400001 26/02/2020 12:52:46 70.000,00 0,00 70.000,00 0650870003 PADULA VIA CAIAZZANO ,SNC I Ciclo 41 41 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 2008 1 N 0 0 N 0 0 75 5

572 Campania Napoli Comune di Terzigno F39E20000220001 26/02/2020 19:20:17 70.000,00 0,00 70.000,00 0630821287 TERZIGNO VIA GIONTI ,16 I Ciclo 41 41 0 0 Livello di priorità a) e c) del D.I. 21 marzo 2018 23 1974 8 N 0 0 N 0 0 187 10

573 Campania Napoli Comune di Terzigno F39E20000270001 26/02/2020 19:36:03 70.000,00 0,00 70.000,00 0630821284 TERZIGNO Via S. Antonio ,24 I Ciclo 41 41 0 0 Livello di priorità a) e c) del D.I. 21 marzo 2018 23 1977 8 N 0 0 N 0 0 194 10

574 Campania Avellino Comune di Paternopoli B26B20000800001 27/02/2020 09:23:51 70.000,00 0,00 70.000,00 0640700001 PATERNOPOLI VIA SERRA ,SNC I Ciclo 41 41 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 2002 1 N 0 0 N 0 0 46 5

575 Campania Benevento Comune di Reino F26B20000740001 27/02/2020 10:27:37 70.000,00 0,00 70.000,00 0620560002 REINO VIA DOGANA ,S.N.C. I Ciclo 41 41 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 2004 1 N 0 0 N 0 0 44 5

576 Campania Napoli Comune di San Sebastiano al Vesuvio G96B18000660001 27/02/2020 10:58:53 50.000,00 0,00 50.000,00 0630700002 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO VIA DEGLI ASTRONAUTI ,SNC I Ciclo 41 41 0 0 Livello di priorità c) del D.I. 21 marzo 2018 18 1974 8 N 0 0 S 10 10 102 5

577 Campania Salerno Comune di Baronissi C16B20001030001 27/02/2020 11:11:00 70.000,00 0,00 70.000,00 0650130587 BARONISSI Via Sant`Andrea ,65 I Ciclo 41 41 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 2003 1 N 0 0 N 0 0 45 5

578 Campania Avellino Comune di Castel Baronia I86B20001330001 11/03/2020 10:40:28 70.000,00 0,00 70.000,00 0640220002 CASTEL BARONIA PIAZZA DANTE ,S.N.C. I Ciclo 41 41 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 2017 1 N 0 0 N 0 0 73 5

579 Campania Benevento Comune di Castelpagano I86B20001340003 12/03/2020 18:35:25 70.000,00 0,00 70.000,00 0620170003 CASTELPAGANO VIA GIUSEPPE GARIBALDI ,86 I Ciclo 41 41 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 2012 1 N 0 0 N 0 0 117 5

580 Campania Salerno Comune di Roccadaspide H46B20000150001 24/01/2020 12:11:31 70.000,00 0,00 70.000,00 0651060185 ROCCADASPIDE Piazzale Della Civilt ,0 I Ciclo 40 40 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1971 8 N 0 0 N 0 0 454 15

581 Campania Napoli Comune di Pollena Trocchia I46B20000530001 14/02/2020 14:37:38 70.000,00 0,00 70.000,00 0630560003 POLLENA TROCCHIA VIA APICELLA ,SNC I Ciclo 40 40 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1976 8 N 0 0 S 10 10 123 5

582 Campania Napoli Comune di Napoli B62G20000020001 20/02/2020 09:48:24 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490048 NAPOLI VIA V. MARRONE ,65 I Ciclo 40 40 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1971 8 N 0 0 N 0 0 587 15

583 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000280001 20/02/2020 10:08:04 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491596 NAPOLI Via Canonico Scherillo ,40 I Ciclo 40 40 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1971 8 N 0 0 N 0 0 507 15

584 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000170001 21/02/2020 13:17:55 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491376 NAPOLI Via Lazio ,20 I Ciclo 40 40 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1972 8 N 0 0 N 0 0 650 15

585 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20002320001 26/02/2020 09:02:49 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491858 NAPOLI Piazza Neghelli ,41 I Ciclo 40 40 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1980 8 N 0 0 N 0 0 425 15

586 Campania Napoli Comune di Casalnuovo di Napoli J16B20006770001 26/02/2020 11:52:24 69.840,31 0,00 69.840,31 0630171523 CASALNUOVO DI NAPOLI VIA E. De Filippo ,SNC I Ciclo 40 40 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1980 8 N 0 0 N 0 0 415 15

587 Campania Napoli Comune di Pomigliano D’Arco F56B20000790001 12/03/2020 11:13:33 68.826,78 600,00 69.426,78 0630571472 POMIGLIANO D’ARCO Via Michelangelo ,6 I Ciclo 40 40 0,86422 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1970 10 N 0 0 N 0 0 741 25

588 Campania Napoli Comune di Pomigliano D’Arco F56B20000980001 12/03/2020 11:26:34 68.900,00 550,00 69.450,00 0630571531 POMIGLIANO D’ARCO Via Roma ,77 I Ciclo 40 40 0,791937 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1970 10 N 0 0 N 0 0 706 25

589 Campania Caserta Comune di Lusciano G86B20000590001 19/03/2020 15:06:51 70.000,00 0,00 70.000,00 0610461599 LUSCIANO Via Della Resistenza ,0 I Ciclo 40 40 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1971 8 N 0 0 N 0 0 400 15

590 Campania Salerno Comune di Castel San Giorgio H49E20000020001 20/02/2020 09:08:21 70.000,00 0,00 70.000,00 0650340858 CASTEL SAN GIORGIO Via Avvocato Aniello Capuano ,6 I Ciclo 38 38 0 0 Livello di priorità c) del D.I. 21 marzo 2018 18 1960 10 N 0 0 N 0 0 251 10

591 Campania Napoli Comune di Cicciano D26B20000400005 20/02/2020 09:26:55 20.686,02 1.320,38 22.006,40 0630271424 CICCIANO Via Roccarainola ,91 I Ciclo 38 38 5,999982 0 Livello di priorità a) e c) del D.I. 21 marzo 2018 23 1969 10 N 0 0 N 0 0 104 5

592 Campania Napoli Comune di Sant’Anastasia G29E20000190001 24/02/2020 18:21:00 40.000,00 0,00 40.000,00 0630720010 SANT’ANASTASIA VIA TAMERICI (IC3 PLESSO STARZA) ,5 I Ciclo 38 38 0 0 Livello di priorità a) e c) del D.I. 21 marzo 2018 23 1965 10 N 0 0 N 0 0 98 5

593 Campania Napoli Comune di Sant’Anastasia G29I20000280001 24/02/2020 18:23:12 70.000,00 0,00 70.000,00 0630720005 SANT’ANASTASIA VIA G.CASTIELLO(IC2 PLES. S.C.DA SIENA) ,41 I Ciclo 38 38 0 0 Livello di priorità a) e c) del D.I. 21 marzo 2018 23 1965 10 N 0 0 N 0 0 118 5

594 Campania Napoli Comune di Terzigno F39E20000250001 26/02/2020 19:32:57 70.000,00 0,00 70.000,00 0630821283 TERZIGNO Via Leoncavallo ,0 I Ciclo 38 38 0 0 Livello di priorità a) e c) del D.I. 21 marzo 2018 23 1982 5 N 0 0 N 0 0 213 10

595 Campania Caserta Comune di San Felice a Cancello C16B20000030001 27/01/2020 14:47:05 69.804,71 0,00 69.804,71 0610751541 SAN FELICE A CANCELLO VIA ROMA ,423 I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1970 10 N 0 0 N 0 0 240 10

596 Campania Caserta Comune di San Felice a Cancello C16B20000040001 27/01/2020 14:49:44 67.862,00 0,00 67.862,00 0610751565 SAN FELICE A CANCELLO Via XXI Giugno ,0 I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1970 10 N 0 0 N 0 0 305 10

597 Campania Napoli Comune di Boscoreale J16B20000330001 03/02/2020 12:11:33 70.000,00 0,00 70.000,00 0630081242 BOSCOREALE VIA PAPA GIOVANNI XXIII ,SNC I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1964 10 N 0 0 N 0 0 524 15

598 Campania Napoli Comune di Pollena Trocchia I46B20000320001 14/02/2020 14:36:11 70.000,00 0,00 70.000,00 0630560008 POLLENA TROCCHIA VIA FUSCO ,11 I Ciclo 47 37 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1968 10 N 0 0 S 10 0 332 10

599 Campania Napoli Comune di Pollena Trocchia I46B20000310001 14/02/2020 14:36:42 70.000,00 0,00 70.000,00 0630560005 POLLENA TROCCHIA VIA S. FUSCO ,1 I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1930 10 N 0 0 N 0 0 178 10

600 Campania Napoli Comune di Cicciano D26B20000430005 20/02/2020 09:27:52 25.857,52 1.650,48 27.508,00 0630271419 CICCIANO Via Degli Anemoni ,1 I Ciclo 37 37 6 1 Livello di priorità a) e c) del D.I. 21 marzo 2018 23 1991 3 N 0 0 N 0 0 298 10

601 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000910001 20/02/2020 11:48:02 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490058 NAPOLI VIA VICARIA VECCHIA ,5 I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1900 10 N 0 0 N 0 0 220 10

602 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000860001 20/02/2020 11:53:49 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491966 NAPOLI Piazza Ges Nuovo ,2 I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1600 10 N 0 0 N 0 0 260 10

603 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000750001 20/02/2020 12:12:45 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490059 NAPOLI PIAZZA SANT` ELIGIO ,7 I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1400 10 N 0 0 N 0 0 210 10

604 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001020001 24/02/2020 09:03:32 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491487 NAPOLI Via De Gasparis ,11 I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1970 10 N 0 0 N 0 0 254 10

605 Campania Napoli Comune di Napoli B66B00000000001 24/02/2020 09:05:37 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491485 NAPOLI VIA De Gasparis ,11 I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1970 10 N 0 0 N 0 0 254 10

606 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001180001 24/02/2020 09:10:32 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491788 NAPOLI Via Calata Capoldichino ,203 I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1945 10 N 0 0 N 0 0 260 10

607 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001210001 24/02/2020 09:16:18 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491970 NAPOLI Via Salita Stella ,137 I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1900 10 N 0 0 N 0 0 284 10

608 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001200001 24/02/2020 09:17:21 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491969 NAPOLI Via S. Margherita a Fonseca ,10 I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1900 10 N 0 0 N 0 0 310 10

609 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001030001 24/02/2020 09:20:46 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491489 NAPOLI Via Pio XII ,15 I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1960 10 N 0 0 N 0 0 320 10

610 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001240001 24/02/2020 09:25:31 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491973 NAPOLI Salita San Raffaele ,59 I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1600 10 N 0 0 N 0 0 165 10

611 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001000001 24/02/2020 09:26:25 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490301 NAPOLI VIA L. GIUSSO ,SNC I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1970 10 N 0 0 N 0 0 173 10

612 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001160001 24/02/2020 09:39:06 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491785 NAPOLI Via Sant` Antonio a Capodimonte ,46 I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1970 10 N 0 0 N 0 0 175 10

613 Campania Caserta Comune di Arienzo H22G20000130001 24/02/2020 11:30:41 70.000,00 0,00 70.000,00 0610041362 ARIENZO Via Cappella ,2 I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1962 10 N 0 0 N 0 0 200 10

614 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001880001 24/02/2020 15:51:50 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491864 NAPOLI Via S. Teresa a Chiaia ,8 I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1780 10 N 0 0 N 0 0 608 15

615 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001870001 24/02/2020 15:54:20 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490149 NAPOLI VICOLO TIRATOIO ,25 I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1780 10 N 0 0 N 0 0 550 15

616 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001830001 25/02/2020 09:25:16 70.000,00 0,00 70.000,00 0630492054 NAPOLI Via Posillipo ,88 I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1968 10 N 0 0 N 0 0 541 15

617 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001780001 25/02/2020 09:42:56 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491866 NAPOLI Via Fiorelli ,2 I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1968 10 N 0 0 N 0 0 403 15

618 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001840001 25/02/2020 09:50:29 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490122 NAPOLI VIA MANZONI ,193 I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1968 10 N 0 0 N 0 0 535 15

619 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001620001 25/02/2020 14:00:58 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490612 NAPOLI VIA Rione Bisignano ,85 I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1970 10 N 0 0 N 0 0 283 10

620 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001540001 25/02/2020 14:23:18 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490602 NAPOLI VIA Delle Repubbliche Marinare ,301 I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1970 10 N 0 0 N 0 0 187 10

621 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001550001 25/02/2020 14:25:39 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490603 NAPOLI VIA Delle Repubbliche Marinare ,301 I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1970 10 N 0 0 N 0 0 225 10

622 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001270001 25/02/2020 14:33:30 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490632 NAPOLI VIA Camillo de Meis ,19 I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1969 10 N 0 0 N 0 0 395 10

623 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001330001 25/02/2020 14:42:22 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490639 NAPOLI VIA Thomas Eliot ,s.n.c. I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1969 10 N 0 0 N 0 0 266 10

624 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001630001 25/02/2020 14:50:41 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490614 NAPOLI VIA Giambattista Vela ,227 I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1970 10 N 0 0 N 0 0 173 10

625 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001370001 25/02/2020 15:02:09 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490643 NAPOLI VIA Molino Fellapane ,s.n.c. I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1989 5 N 0 0 N 0 0 576 15

626 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001400001 25/02/2020 15:16:01 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490647 NAPOLI VIA Il flauto magico ,s.n.c. I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1989 5 N 0 0 N 0 0 418 15

627 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20002300001 26/02/2020 09:05:59 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491646 NAPOLI Via Tacito ,31 I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1970 10 N 0 0 N 0 0 220 10

628 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20002290001 26/02/2020 09:07:45 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491722 NAPOLI Via Ilioneo ,113 I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1968 10 N 0 0 N 0 0 326 10

629 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20002260001 26/02/2020 09:10:50 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491857 NAPOLI Via Di Pozzuoli ,68 I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1970 10 N 0 0 N 0 0 190 10

630 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001950001 26/02/2020 09:12:37 70.000,00 0,00 70.000,00 0630492116 NAPOLI Via Vincenzo Ciaravolo ,13 I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1954 10 N 0 0 N 0 0 302 10

631 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20002000001 26/02/2020 09:15:38 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491723 NAPOLI Via Diomede Carafa ,28 I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1940 10 N 0 0 N 0 0 397 10

632 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001960001 26/02/2020 09:25:20 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491686 NAPOLI Via Benedetto Cariteo ,47 I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1970 10 N 0 0 N 0 0 394 10

633 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001930001 26/02/2020 09:27:04 70.000,00 0,00 70.000,00 0630492115 NAPOLI Via Cerlone ,SNC I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1970 10 N 0 0 N 0 0 316 10

634 Campania Caserta Comune di Gricignano di Aversa D56B20000770001 26/02/2020 13:41:52 70.000,00 0,00 70.000,00 0610430759 GRICIGNANO DI AVERSA VIA Aversa [CORPO A] ,SNC I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1958 10 N 0 0 N 0 0 169 10

635 Campania Napoli Comune di Castellammare di Stabia E86B20000480001 26/02/2020 16:31:48 70.000,00 0,00 70.000,00 0630240023 CASTELLAMMARE DI STABIA VIA NOCERA ,85 I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1945 10 N 0 0 N 0 0 650 15

636 Campania Napoli Comune di Castellammare di Stabia E86B20000520001 26/02/2020 16:35:49 70.000,00 0,00 70.000,00 0630240028 CASTELLAMMARE DI STABIA VIA CICERONE ,16/A I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1960 10 N 0 0 N 0 0 550 15

637 Campania Napoli Comune di Castellammare di Stabia E86B20000530001 26/02/2020 16:39:32 70.000,00 0,00 70.000,00 0630240029 CASTELLAMMARE DI STABIA VIA CICERONE ,16/fab C I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1960 10 N 0 0 N 0 0 550 15

638 Campania Napoli Comune di Castellammare di Stabia E86B20000540001 26/02/2020 16:40:22 70.000,00 0,00 70.000,00 0630240030 CASTELLAMMARE DI STABIA VIA CICERONE ,16/fab D I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1960 10 N 0 0 N 0 0 550 15

639 Campania Napoli Comune di Castellammare di Stabia E86B20000550001 26/02/2020 16:41:09 70.000,00 0,00 70.000,00 0630240031 CASTELLAMMARE DI STABIA VIA CICERONE ,16/fab E I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1960 10 N 0 0 N 0 0 550 15

640 Campania Napoli Comune di Castellammare di Stabia E86B20000560001 26/02/2020 16:41:58 70.000,00 0,00 70.000,00 0630240032 CASTELLAMMARE DI STABIA VIA CICERONE ,16 I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1960 10 N 0 0 N 0 0 550 15

641 Campania Napoli Comune di Castellammare di Stabia E86B20000310001 26/02/2020 16:46:07 70.000,00 0,00 70.000,00 0630240003 CASTELLAMMARE DI STABIA VIA CICERONE ,16 I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1960 10 N 0 0 N 0 0 550 15

642 Campania Napoli Comune di Castellammare di Stabia E86B20000340001 26/02/2020 16:49:21 70.000,00 0,00 70.000,00 0630240006 CASTELLAMMARE DI STABIA VIA ANNUNZIATELLA ,SNC I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1960 10 N 0 0 N 0 0 520 15

643 Campania Napoli Comune di Castellammare di Stabia E86B20000370001 26/02/2020 16:54:07 70.000,00 0,00 70.000,00 0630240010 CASTELLAMMARE DI STABIA PIAZZA GIOVANNI XXIII ,30 I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1900 10 N 0 0 N 0 0 430 15

644 Campania Napoli Comune di Castellammare di Stabia E86B20000570001 26/02/2020 16:56:43 70.000,00 0,00 70.000,00 0630240033 CASTELLAMMARE DI STABIA VIA CASTELLAMMARE DI STABIA ,16/fab F I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1960 10 N 0 0 N 0 0 600 15

645 Campania Caserta Comune di Macerata Campania J96B20004820001 27/02/2020 14:24:35 54.865,20 0,00 54.865,20 0610470280 MACERATA CAMPANIA Via G. MAZZINI ,10 I Ciclo 37 37 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1960 10 N 0 0 N 0 0 252 10

646 Campania Napoli Comune di Cicciano D26B20000410005 20/02/2020 09:27:18 27.239,85 1.738,71 28.978,56 0630270937 CICCIANO Via Degli Anemoni ,3 I Ciclo 36 36 5,999988 0 Livello di priorità a) e c) del D.I. 21 marzo 2018 23 1994 3 N 0 0 N 0 0 365 10

647 Campania Napoli Comune di Terzigno F39E20000230001 26/02/2020 19:27:15 70.000,00 0,00 70.000,00 0630821286 TERZIGNO VIA BIFULCO ,25 I Ciclo 36 36 0 0 Livello di priorità a) e c) del D.I. 21 marzo 2018 23 1977 8 N 0 0 N 0 0 93 5

648 Campania Napoli Comune di Terzigno F39E20000240001 26/02/2020 19:31:29 70.000,00 0,00 70.000,00 0630821285 TERZIGNO VIA Dei Pini ,5 I Ciclo 36 36 0 0 Livello di priorità a) e c) del D.I. 21 marzo 2018 23 1998 3 N 0 0 N 0 0 205 10

649 Campania Caserta Comune di Mondragone D56B20000170001 19/03/2020 17:07:07 60.000,00 0,00 60.000,00 0610521928 MONDRAGONE Via Castelvolturno ,0 I Ciclo 36 36 0 0 Livello di priorità a) e c) del D.I. 21 marzo 2018 23 2000 3 N 0 0 N 0 0 191 10

650 Campania Caserta Comune di Mondragone D56B20000150001 19/03/2020 17:10:48 68.000,00 0,00 68.000,00 0610521924 MONDRAGONE Piazzale Rodari ,SNC I Ciclo 36 36 0 0 Livello di priorità a) e c) del D.I. 21 marzo 2018 23 1999 3 N 0 0 N 0 0 307 10

651 Campania Caserta Comune di San Felice a Cancello C16B20000070001 27/01/2020 14:57:26 45.000,00 0,00 45.000,00 0610751532 SAN FELICE A CANCELLO Piazza Volta dei Pierri ,SNC I Ciclo 35 35 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1975 8 N 0 0 N 0 0 190 10

652 Campania Caserta Comune di San Felice a Cancello C16B20000100001 27/01/2020 15:18:44 40.000,00 0,00 40.000,00 0610751560 SAN FELICE A CANCELLO Via TROTTI ,0 I Ciclo 35 35 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1975 8 N 0 0 N 0 0 150 10

653 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000580001 20/02/2020 09:45:11 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490045 NAPOLI VIA PALLUCCI ,100 I Ciclo 35 35 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1991 3 N 0 0 N 0 0 584 15

654 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000590001 20/02/2020 09:46:26 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490046 NAPOLI VIA PALLUCCI ,100 I Ciclo 35 35 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1991 3 N 0 0 N 0 0 587 15

655 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000230001 20/02/2020 09:55:08 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490054 NAPOLI VIA S. MANNA ,25 I Ciclo 35 35 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1971 8 N 0 0 N 0 0 257 10

656 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000240001 20/02/2020 09:55:43 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491606 NAPOLI Via Adriano ,10 I Ciclo 35 35 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1971 8 N 0 0 N 0 0 161 10

657 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000250001 20/02/2020 09:57:20 7.000,00 0,00 7.000,00 0630491884 NAPOLI Via Romolo e Remo ,33 I Ciclo 35 35 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1971 8 N 0 0 N 0 0 243 10

658 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000410001 20/02/2020 10:04:20 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490036 NAPOLI VIA TEVERE ,45 I Ciclo 35 35 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1971 8 N 0 0 N 0 0 263 10

659 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001230001 24/02/2020 09:15:20 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491972 NAPOLI Vicolo S. Eframo Vecchio ,11/A I Ciclo 35 35 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1991 3 N 0 0 N 0 0 431 15

660 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001190001 24/02/2020 09:27:59 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491789 NAPOLI Via Calata Capoldichino ,211/A I Ciclo 35 35 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1999 3 N 0 0 N 0 0 480 15

661 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001900001 24/02/2020 15:31:30 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491851 NAPOLI VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA ,2A I Ciclo 35 35 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1980 8 N 0 0 N 0 0 576 15

662 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001380001 25/02/2020 15:18:04 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490644 NAPOLI VIA Provinciale Botteghelle ,513 I Ciclo 35 35 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1973 8 N 0 0 N 0 0 353 10

663 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20002330001 26/02/2020 09:00:32 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491663 NAPOLI Piazza Neghelli ,70 I Ciclo 35 35 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1980 8 N 0 0 N 0 0 171 10

664 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20002340001 26/02/2020 09:30:45 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491738 NAPOLI Piazza Neghelli ,36 I Ciclo 35 35 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1980 8 N 0 0 N 0 0 394 10

665 Campania Caserta Comune di Villa di Briano H66B20001720001 26/02/2020 12:16:58 70.000,00 0,00 70.000,00 0610980002 VILLA DI BRIANO VIA TASSO ,28 I Ciclo 35 35 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1974 8 N 0 0 N 0 0 280 10

666 Campania Caserta Comune di Gricignano di Aversa D56B20000750001 26/02/2020 13:43:44 70.000,00 0,00 70.000,00 0610430733 GRICIGNANO DI AVERSA Via G. D`Annunzio ,17 I Ciclo 35 35 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1972 8 N 0 0 N 0 0 394 10

667 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20002450001 26/02/2020 14:43:49 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491607 NAPOLI Via S.Maria Catene alle Fontanelle ,0 I Ciclo 35 35 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1980 8 N 0 0 N 0 0 202 10

668 Campania Napoli Comune di Castellammare di Stabia E86B20000450001 26/02/2020 16:29:04 70.000,00 0,00 70.000,00 0630240019 CASTELLAMMARE DI STABIA VIA NAPOLI ,84 I Ciclo 35 35 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1980 8 N 0 0 N 0 0 650 15

669 Campania Napoli Comune di Castellammare di Stabia E86B20000500001 26/02/2020 16:34:23 70.000,00 0,00 70.000,00 0630240026 CASTELLAMMARE DI STABIA VIA TRAVERSA TAVERNOLA ,19 I Ciclo 35 35 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1980 8 N 0 0 N 0 0 500 15

670 Campania Napoli Comune di Cercola G16B20000820001 26/02/2020 20:59:25 70.000,00 0,00 70.000,00 0630260883 CERCOLA Via Europa ,22 I Ciclo 35 35 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1998 3 N 0 0 N 0 0 550 15

671 Campania Salerno Comune di Roccapiemonte J66B20002790001 27/02/2020 10:21:11 70.000,00 0,00 70.000,00 0651080003 ROCCAPIEMONTE VIA FERRENTINO ,15 I Ciclo 35 35 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1979 8 N 0 0 N 0 0 238 10

672 Campania Napoli Comune di Sant’Antimo B32G20000160005 25/02/2020 12:54:07 70.000,00 0,00 70.000,00 0630731216 SANT’ANTIMO VIA PIAVE – succursale G. XXIII ,SNC I Ciclo 34 34 0 0 Livello di priorità c) del D.I. 21 marzo 2018 18 2003 1 N 0 0 N 0 0 600 15

673 Campania Salerno Comune di Celle di Bulgheria J86B20007060001 26/02/2020 17:35:59 55.257,60 3.589,68 58.847,28 0650380929 CELLE DI BULGHERIA VIA Canonico De Luca ,31 I Ciclo 34 34 6,099993 1 Livello di priorità c) del D.I. 21 marzo 2018 18 1970 10 N 0 0 N 0 0 96 5

674 Campania Caserta Comune di Mondragone D56B20000180001 19/03/2020 17:08:02 65.000,00 0,00 65.000,00 0610521933 MONDRAGONE Via Duca degli Abruzzi ,0 I Ciclo 34 34 0 0 Livello di priorità a) e c) del D.I. 21 marzo 2018 23 2003 1 N 0 0 N 0 0 150 10

675 Campania Napoli Comune di Pozzuoli B86B20000200001 24/02/2020 08:19:49 70.000,00 0,00 70.000,00 0630600043 POZZUOLI VIA G.PARINI ,1 I Ciclo 33 33 0 0 Livello di priorità a) e c) del D.I. 21 marzo 2018 23 1986 5 N 0 0 N 0 0 98 5

676 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001140001 24/02/2020 09:19:24 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491769 NAPOLI Via Sogliano ,40 I Ciclo 33 33 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 2004 1 N 0 0 N 0 0 460 15

677 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001150001 24/02/2020 09:40:14 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491779 NAPOLI Via Sogliano ,40 I Ciclo 33 33 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 2004 1 N 0 0 N 0 0 460 15

678 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001500001 25/02/2020 14:07:52 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490624 NAPOLI VIA Sorrento ,1 I Ciclo 33 33 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 2007 1 N 0 0 N 0 0 488 15

679 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001530001 25/02/2020 14:19:55 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490601 NAPOLI VIA Delle Repubbliche Marinare ,301 I Ciclo 33 33 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 2005 1 N 0 0 N 0 0 500 15

680 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001450001 25/02/2020 15:26:07 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490617 NAPOLI VIA Comunale Ottaviano ,130 bis I Ciclo 33 33 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 2007 1 N 0 0 N 0 0 490 15

681 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20002280001 26/02/2020 09:09:24 70.000,00 0,00 70.000,00 0630492112 NAPOLI Via Ilioneo ,12 I Ciclo 33 33 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 2004 1 N 0 0 N 0 0 489 15

682 Campania Benevento Comune di Campolattaro J46B20007860001 20/03/2020 13:49:19 38.000,00 0,00 38.000,00 0620130936 CAMPOLATTARO Via Bebiana ,13 I Ciclo 33 33 0 0 Livello di priorità c) del D.I. 21 marzo 2018 18 1952 10 N 0 0 N 0 0 54 5

683 Campania Salerno Comune di Roccadaspide H46E17000010001 24/01/2020 11:59:04 70.000,00 0,00 70.000,00 0651060184 ROCCADASPIDE Via Tempalta ,0 I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1950 10 N 0 0 N 0 0 107 5

684 Campania Salerno Comune di Roccadaspide H46B20000130001 24/01/2020 12:02:37 70.000,00 0,00 70.000,00 0651060179 ROCCADASPIDE Strada Statale degli Alburni ,0 I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1960 10 N 0 0 N 0 0 73 5

685 Campania Salerno Comune di Roccadaspide H46B20000140001 24/01/2020 12:15:23 70.000,00 0,00 70.000,00 0651060183 ROCCADASPIDE Via Nazionale ,0 I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1960 10 N 0 0 N 0 0 105 5

686 Campania Caserta Comune di San Felice a Cancello C16B20000090001 27/01/2020 15:10:48 50.000,00 0,00 50.000,00 0610751534 SAN FELICE A CANCELLO Via XXI Giugno ,0 I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1985 5 N 0 0 N 0 0 247 10

687 Campania Caserta Comune di San Felice a Cancello C16B20000110001 27/01/2020 15:24:05 40.000,00 0,00 40.000,00 0610751545 SAN FELICE A CANCELLO VIA NAPOLI ,SNC I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1970 10 N 0 0 N 0 0 130 5

688 Campania Napoli Comune di Boscoreale J16B20000310001 03/02/2020 12:09:37 70.000,00 0,00 70.000,00 0630081254 BOSCOREALE VIA PAPA GIOVANNI XXIII ,SNC I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1964 10 N 0 0 N 0 0 175 10

689 Campania Napoli Comune di Boscoreale J19B18000040004 03/02/2020 12:11:48 70.000,00 0,00 70.000,00 0630081253 BOSCOREALE VIA PAPA GIOVANNI XXIII ,SNC I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1964 10 N 0 0 N 0 0 319 10

690 Campania Napoli Comune di Pollena Trocchia I46B20000560001 14/02/2020 14:40:49 70.000,00 0,00 70.000,00 0630560006 POLLENA TROCCHIA VIA CESARE BATTISTI ,SNC I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1961 10 N 0 0 N 0 0 98 5

691 Campania Napoli Comune di Pollena Trocchia I46B20000540001 14/02/2020 14:43:59 70.000,00 0,00 70.000,00 0630560002 POLLENA TROCCHIA VIA SAN GENNARIELLO ,SNC I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1946 10 N 0 0 N 0 0 142 5

692 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000560001 20/02/2020 09:43:53 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490043 NAPOLI VIA PROVINCIALE ,121 I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1981 5 N 0 0 N 0 0 150 10

693 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000600001 20/02/2020 09:47:34 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490047 NAPOLI VIA CAMPANILE ,39 I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1981 5 N 0 0 N 0 0 152 10

694 Campania Napoli Comune di Napoli B63H20000210001 20/02/2020 09:50:24 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490050 NAPOLI VIA D. PADULA ,131 I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1981 5 N 0 0 N 0 0 197 10

695 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000630001 20/02/2020 09:51:49 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490052 NAPOLI VIA D. PADULA ,131 I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1981 5 N 0 0 N 0 0 298 10

696 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000430001 20/02/2020 09:54:13 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490038 NAPOLI VIA NAPOLI ,101 I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1981 5 N 0 0 N 0 0 216 10

697 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000290001 20/02/2020 10:07:00 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491570 NAPOLI Via Canonico Scherillo ,75 I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1981 5 N 0 0 N 0 0 150 10

698 Campania Avellino Comune di Avellino G36B20000560001 21/02/2020 10:50:33 70.000,00 0,00 70.000,00 0640080308 AVELLINO Via FONTANATETTA ,16 I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1960 10 N 0 0 N 0 0 120 5

699 Campania Caserta Comune di Arienzo H22G20000100001 24/02/2020 11:25:53 60.000,00 0,00 60.000,00 0610040404 ARIENZO Via Roma ,104 I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1890 10 N 0 0 N 0 0 120 5

700 Campania Caserta Comune di Arienzo H22G20000110001 24/02/2020 11:28:48 70.000,00 0,00 70.000,00 0610041359 ARIENZO Via Crisci ,0 I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1960 10 N 0 0 N 0 0 80 5

701 Campania Caserta Comune di Arienzo H22G20000120001 24/02/2020 11:29:47 30.000,00 0,00 30.000,00 0610041360 ARIENZO Via Celentano ,1 I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1960 10 N 0 0 N 0 0 50 5

702 Campania Avellino Comune di Sant’Angelo Dei Lombardi D66B20000920001 24/02/2020 11:47:52 70.000,00 0,00 70.000,00 0640921256 SANT’ANGELO DEI LOMBARDI Via XXIII Novembre ,snc I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1983 5 N 0 0 N 0 0 189 10

703 Campania Salerno Comune di Acerno C76B20000260001 24/02/2020 13:58:10 70.000,00 0,00 70.000,00 0650011198 ACERNO Via Duomo ,41 I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1956 10 N 0 0 N 0 0 40 5

704 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001860001 24/02/2020 15:30:03 70.000,00 0,00 70.000,00 0630492058 NAPOLI Vicolo S. M. Apparente ,12 I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1780 10 N 0 0 N 0 0 198 10

705 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001820001 25/02/2020 09:36:48 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491949 NAPOLI Via Orazio ,120 I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1968 10 N 0 0 N 0 0 220 10

706 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001320001 25/02/2020 12:34:00 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490638 NAPOLI VIA Lago di Scanno ,s.n.c. I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1988 5 N 0 0 N 0 0 195 10

707 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001310001 25/02/2020 12:35:42 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490636 NAPOLI VIA Bronzi di Riace ,s.n.c. I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1989 5 N 0 0 N 0 0 287 10

708 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001280001 25/02/2020 12:43:07 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490633 NAPOLI VIA Camillo de Meis ,90 I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1988 5 N 0 0 N 0 0 244 10

709 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001600001 25/02/2020 13:58:33 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490611 NAPOLI VIA Mastellone ,s.n.c. I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1970 10 N 0 0 N 0 0 144 5

710 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001590001 25/02/2020 14:44:54 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490609 NAPOLI VIA Luigi Volpicella ,384 I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1970 10 N 0 0 N 0 0 81 5

711 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001260001 25/02/2020 15:04:13 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490631 NAPOLI VIA Cupa San Pietro ,40 I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1988 5 N 0 0 N 0 0 334 10

712 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001410001 25/02/2020 15:06:21 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490649 NAPOLI VIA Manlio Rossi Doria ,s.n.c. I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1989 5 N 0 0 N 0 0 292 10

713 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001440001 25/02/2020 15:08:18 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490642 NAPOLI VIA Mario Palermo ,s.n.c. I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1989 5 N 0 0 N 0 0 343 10

714 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001420001 25/02/2020 15:20:18 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490648 NAPOLI VIA Manlio Rossi Doria ,s.n.c. I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1989 5 N 0 0 N 0 0 292 10

715 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001940001 26/02/2020 09:23:26 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491860 NAPOLI Via Enea Zanfagna ,1 I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1985 5 N 0 0 N 0 0 318 10

716 Campania Napoli Comune di Castellammare di Stabia E86B20000470001 26/02/2020 16:31:01 70.000,00 0,00 70.000,00 0630240022 CASTELLAMMARE DI STABIA VIA NAPOLI ,271-273 I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1965 10 N 0 0 N 0 0 320 10

717 Campania Napoli Comune di Castellammare di Stabia E86B20000510001 26/02/2020 16:35:04 70.000,00 0,00 70.000,00 0630240027 CASTELLAMMARE DI STABIA VIA SAN BENEDETTO ,1 I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1965 10 N 0 0 N 0 0 350 10

718 Campania Napoli Comune di Castellammare di Stabia E86B20000430001 26/02/2020 16:43:44 70.000,00 0,00 70.000,00 0630240016 CASTELLAMMARE DI STABIA VIA BRACCO ,65 I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1950 10 N 0 0 N 0 0 150 10

719 Campania Napoli Comune di Castellammare di Stabia E86B20000420001 26/02/2020 16:44:29 70.000,00 0,00 70.000,00 0630240015 CASTELLAMMARE DI STABIA VIA LATTARO ,23 I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1960 10 N 0 0 N 0 0 300 10

720 Campania Napoli Comune di Castellammare di Stabia E86B20000320001 26/02/2020 16:47:06 70.000,00 0,00 70.000,00 0630240004 CASTELLAMMARE DI STABIA VIA COTTRAU ,27 I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1970 10 N 0 0 N 0 0 250 10

721 Campania Napoli Comune di Castellammare di Stabia E86B20000390001 26/02/2020 16:51:58 70.000,00 0,00 70.000,00 0630240012 CASTELLAMMARE DI STABIA VIA MONACIELLO ,5 I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1970 10 N 0 0 N 0 0 270 10

722 Campania Napoli Comune di Castellammare di Stabia E86B20000380001 26/02/2020 16:53:18 70.000,00 0,00 70.000,00 0630240011 CASTELLAMMARE DI STABIA VIA MONACIELLO ,7 I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1968 10 N 0 0 N 0 0 270 10

723 Campania Salerno Comune di Roccapiemonte J66B20002770001 27/02/2020 10:19:21 70.000,00 0,00 70.000,00 0651080004 ROCCAPIEMONTE VIA PONTE ,SNC I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1954 10 N 0 0 N 0 0 136 5

724 Campania Salerno Comune di Castelnuovo Cilento F26B20000840005 27/02/2020 13:42:20 60.377,59 3.853,89 64.231,48 0650321153 CASTELNUOVO CILENTO Via Nazionale S.S,18 ,18 I Ciclo 42 32 6,000002 1 Livello di priorità c) del D.I. 21 marzo 2018 18 1974 8 N 0 0 S 10 0 96 5

725 Campania Salerno Comune di Fisciano D49E20000180001 27/02/2020 18:05:09 70.000,00 0,00 70.000,00 0650520191 FISCIANO Via ROMA ,83/A I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1965 10 N 0 0 N 0 0 211 10

726 Campania Salerno Comune di Fisciano D49E20000130001 27/02/2020 18:10:52 70.000,00 0,00 70.000,00 0650520142 FISCIANO Via ROMA ,0 I Ciclo 32 32 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1965 10 N 0 0 N 0 0 195 10

727 Campania Salerno Comune di Roccadaspide H46B20000160001 24/01/2020 12:21:36 70.000,00 0,00 70.000,00 0651060177 ROCCADASPIDE Via Largo Guevara ,0 I Ciclo 30 30 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1978 8 N 0 0 N 0 0 122 5

728 Campania Napoli Comune di Boscoreale J16B20000550001 05/02/2020 11:57:37 70.000,00 0,00 70.000,00 0630081243 BOSCOREALE Via Papa Giovanni XXIII ,0 I Ciclo 30 30 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1980 8 N 0 0 N 0 0 217 10

729 Campania Napoli Comune di Pollena Trocchia I46B20000520001 14/02/2020 14:37:09 70.000,00 0,00 70.000,00 0630560004 POLLENA TROCCHIA VIA VIGNA CARACCIOLO ,SNC I Ciclo 30 30 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1991 3 N 0 0 N 0 0 152 10

730 Campania Napoli Comune di Pollena Trocchia I46B20000550001 14/02/2020 14:38:41 70.000,00 0,00 70.000,00 0630560001 POLLENA TROCCHIA VIA CALABRESE ,7 I Ciclo 40 30 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1980 8 S 10 0 N 0 0 84 5

731 Campania Salerno Comune di Castellabate E16B19002140001 19/02/2020 12:15:17 70.000,00 0,00 70.000,00 0650311123 CASTELLABATE Via De Angelis ,0 I Ciclo 30 30 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1976 8 N 0 0 N 0 0 211 10

732 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000510001 20/02/2020 09:42:09 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490041 NAPOLI VIA CONTRADA PISANI ,10 I Ciclo 30 30 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1991 3 N 0 0 N 0 0 181 10

733 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000520001 20/02/2020 09:43:12 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490042 NAPOLI VIA MASSERIA GRANDE ,54 I Ciclo 30 30 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1971 8 N 0 0 N 0 0 98 5

734 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000500001 20/02/2020 09:52:39 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490040 NAPOLI VIA G. DE CHIRICO ,19 I Ciclo 30 30 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1991 3 N 0 0 N 0 0 314 10

735 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000440001 20/02/2020 09:53:35 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490039 NAPOLI VIA TORRICELLI ,52 I Ciclo 30 30 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1991 3 N 0 0 N 0 0 251 10

736 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000260001 20/02/2020 09:58:24 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490034 NAPOLI VIA LIVIO ANDRONICO ,113 I Ciclo 30 30 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1971 8 N 0 0 N 0 0 106 5

737 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001100001 24/02/2020 09:18:29 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491765 NAPOLI Via Marco Aurelio Severino ,26 I Ciclo 30 30 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1992 3 N 0 0 N 0 0 311 10

738 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001060001 24/02/2020 09:21:45 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491548 NAPOLI Via Saverio Gatto ,16/C I Ciclo 30 30 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1998 3 N 0 0 N 0 0 277 10

739 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001850001 25/02/2020 09:20:51 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491867 NAPOLI Altro Salita del Casale ,20 I Ciclo 30 30 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1980 8 N 0 0 N 0 0 220 10

740 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001770001 25/02/2020 09:38:39 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491865 NAPOLI Via T. Campanella ,1 I Ciclo 30 30 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1980 8 N 0 0 N 0 0 283 10

741 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001810001 25/02/2020 09:40:28 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491862 NAPOLI Via Manzoni ,174 I Ciclo 30 30 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1980 8 N 0 0 N 0 0 340 10

742 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20002150001 25/02/2020 11:49:27 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490019 NAPOLI VIA MONTE ROSA ,149 I Ciclo 30 30 0 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1969 10 N 0 0 N 0 0 400 15

743 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20002060001 25/02/2020 11:51:33 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491944 NAPOLI Via Ramaglia ,51 I Ciclo 30 30 0 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1950 10 N 0 0 N 0 0 400 15

744 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001470001 25/02/2020 15:22:06 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490619 NAPOLI VIA Pazzigno ,1 I Ciclo 30 30 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1998 3 N 0 0 N 0 0 380 10

745 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001460001 25/02/2020 15:23:58 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490618 NAPOLI VIA Raffaele Testa ,4 I Ciclo 30 30 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 2000 3 N 0 0 N 0 0 200 10

746 Campania Napoli Comune di Casalnuovo di Napoli J12G20000090001 26/02/2020 11:40:11 69.910,32 0,00 69.910,32 0630171504 CASALNUOVO DI NAPOLI Via Strettola ,SNC I Ciclo 30 30 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1995 3 N 0 0 N 0 0 296 10

747 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001080001 26/02/2020 13:11:15 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491610 NAPOLI Via Giuseppe Piazzi ,4 I Ciclo 30 30 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1998 3 N 0 0 N 0 0 306 10

748 Campania Salerno Comune di Torchiara I92H18000260008 27/02/2020 11:20:04 70.000,00 0,00 70.000,00 0651471756 TORCHIARA Via Nazionale ,SNC I Ciclo 30 30 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1980 8 N 0 0 N 0 0 120 5

749 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20002110001 25/02/2020 11:37:15 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490024 NAPOLI VIA FRATELLI CERVI LOTTO 6/W ,SNC I Ciclo 28 28 0 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1974 8 N 0 0 N 0 0 400 15

750 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20002120001 25/02/2020 11:39:13 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490023 NAPOLI VIA GHISLERI ,182 I Ciclo 28 28 0 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1974 8 N 0 0 N 0 0 400 15

751 Campania Napoli Comune di Napoli B62G20000040001 25/02/2020 11:41:49 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490009 NAPOLI VIA DELLA RESISTENZA ,19/O I Ciclo 28 28 0 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1975 8 N 0 0 N 0 0 400 15

752 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20002130001 25/02/2020 11:44:08 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490022 NAPOLI VIA DELL`ABBONDANZA ,26 I Ciclo 28 28 0 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1974 8 N 0 0 N 0 0 400 15

753 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20002160001 25/02/2020 11:45:43 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490014 NAPOLI VIA MARFELLA ,6/E I Ciclo 28 28 0 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1974 8 N 0 0 N 0 0 400 15

754 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20002070001 25/02/2020 11:53:09 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491940 NAPOLI Via F.lli Cervi – lotto 6W ,0 I Ciclo 28 28 0 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1975 8 N 0 0 N 0 0 400 15

755 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20002170001 25/02/2020 11:56:32 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490012 NAPOLI VIA MADONNA DELLE GRAZIE ,7 I Ciclo 28 28 0 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1974 8 N 0 0 N 0 0 400 15

756 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20002080001 25/02/2020 12:01:31 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490031 NAPOLI VIA LABRIOLA LOTTO 10/H ,SNC I Ciclo 28 28 0 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1975 8 N 0 0 N 0 0 400 15

757 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20002050001 25/02/2020 12:02:55 70.000,00 0,00 70.000,00 0630492077 NAPOLI Via Baku` ,Lotto 4Q I Ciclo 28 28 0 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1975 8 N 0 0 N 0 0 400 15

758 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20002010001 25/02/2020 12:04:26 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490008 NAPOLI VIALE DELLA RESISTENZA ,239 I Ciclo 28 28 0 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1975 8 N 0 0 N 0 0 400 15

759 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20002030001 25/02/2020 12:08:27 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491941 NAPOLI Via Tiglio ,6 I Ciclo 28 28 0 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1975 8 N 0 0 N 0 0 400 15

760 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20002040001 25/02/2020 12:10:08 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490018 NAPOLI VIA DEL GRAN SASSO ,6 I Ciclo 28 28 0 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1975 8 N 0 0 N 0 0 400 15

761 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001490001 25/02/2020 14:03:39 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490623 NAPOLI CORSO San Giovanni ,887 bis I Ciclo 28 28 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 2008 1 N 0 0 N 0 0 316 10

762 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001560001 25/02/2020 14:28:34 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490604 NAPOLI VIA Delle Repubbliche Marinare ,301 I Ciclo 28 28 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 2005 1 N 0 0 N 0 0 156 10

763 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001570001 25/02/2020 14:31:14 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490606 NAPOLI VIA Pasquale Ciccarelli ,11 I Ciclo 28 28 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 2005 1 N 0 0 N 0 0 375 10

764 Campania Napoli Comune di Castellammare di Stabia E86B20000440001 26/02/2020 16:42:47 70.000,00 0,00 70.000,00 0630240018 CASTELLAMMARE DI STABIA VIA FONDO D`ORTO ,SNC I Ciclo 28 28 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 2001 1 N 0 0 N 0 0 650 15

765 Campania Napoli Comune di Castellammare di Stabia E86B20000410001 26/02/2020 16:50:18 70.000,00 0,00 70.000,00 0630240014 CASTELLAMMARE DI STABIA VIA TAVERNOLA ,15 I Ciclo 28 28 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 2002 1 N 0 0 N 0 0 500 15

766 Campania Caserta Comune di Recale D26B20000770005 02/03/2020 11:59:14 70.000,00 0,00 70.000,00 0610670001 RECALE VIA P. BORSELLINO ,SNC I Ciclo 28 28 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 2011 1 N 0 0 N 0 0 184 10

767 Campania Caserta Comune di Teverola B96B20000590001 20/03/2020 10:10:04 70.000,00 0,00 70.000,00 0610920002 TEVEROLA VIA CAMPANELLO ,SNC I Ciclo 28 28 0 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1980 8 N 0 0 N 0 0 600 15

768 Campania Caserta Comune di San Felice a Cancello C16B20000080001 27/01/2020 15:02:38 25.000,00 0,00 25.000,00 0610751543 SAN FELICE A CANCELLO VIA ELEVATA ,SNC I Ciclo 27 27 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1985 5 N 0 0 N 0 0 88 5

769 Campania Napoli Comune di Boscoreale J16B20000320001 03/02/2020 12:05:54 70.000,00 0,00 70.000,00 0630081255 BOSCOREALE VIA PAPA GIOVANNI XXIII ,SNC I Ciclo 27 27 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1964 10 N 0 0 N 0 0 30 5

770 Campania Napoli Comune di Boscoreale J16B20000400001 03/02/2020 12:08:58 70.000,00 0,00 70.000,00 0630081251 BOSCOREALE VIA MARCHESA ,SNC I Ciclo 27 27 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1990 5 N 0 0 N 0 0 354 10

771 Campania Napoli Comune di Boscoreale J16B20000350001 03/02/2020 12:10:52 70.000,00 0,00 70.000,00 0630081240 BOSCOREALE Via Passanti Flocco ,0 I Ciclo 27 27 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1962 10 N 0 0 N 0 0 80 5

772 Campania Napoli Comune di Boscoreale J16B20000560001 05/02/2020 11:57:53 70.000,00 0,00 70.000,00 0630081256 BOSCOREALE VIA NICOLA DE PRISCO ,SNC I Ciclo 27 27 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1985 5 N 0 0 N 0 0 188 10

773 Campania Napoli Comune di Boscoreale J16B20000570001 05/02/2020 11:58:08 70.000,00 0,00 70.000,00 0630081246 BOSCOREALE VIA NICOLA DE PRISCO ,SNC I Ciclo 27 27 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1985 5 N 0 0 N 0 0 188 10

774 Campania Caserta Comune di Marzano Appio B36B20000130001 12/02/2020 11:52:01 70.000,00 0,00 70.000,00 0610500001 MARZANO APPIO VIA CALDARONI ,SNC I Ciclo 27 27 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1965 10 N 0 0 N 0 0 40 5

775 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000570004 20/02/2020 09:44:30 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490044 NAPOLI VIA PROVINCIALE ,121A I Ciclo 27 27 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1982 5 N 0 0 N 0 0 124 5

776 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000610001 20/02/2020 09:49:38 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490049 NAPOLI VIA NAPOLI ,121 I Ciclo 27 27 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1981 5 N 0 0 N 0 0 116 5

777 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000310001 20/02/2020 10:05:40 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491566 NAPOLI Via Le Bucoliche ,3 I Ciclo 27 27 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1981 5 N 0 0 N 0 0 102 5

778 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000300001 20/02/2020 10:06:18 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491563 NAPOLI Via Le Bucoliche ,3 I Ciclo 27 27 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1981 5 N 0 0 N 0 0 65 5

779 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000640001 20/02/2020 10:08:45 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490053 NAPOLI VIA D. PADULA ,131 I Ciclo 27 27 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1981 5 N 0 0 N 0 0 98 5

780 Campania Caserta Comune di Arienzo H22G20000090001 24/02/2020 11:27:47 50.000,00 0,00 50.000,00 0610041358 ARIENZO Parco Europa ,0 I Ciclo 27 27 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1988 5 N 0 0 N 0 0 50 5

781 Campania Avellino Comune di Forino H26B20000600001 25/02/2020 10:14:07 70.000,00 0,00 70.000,00 0640340363 FORINO Piazza Angelo Laudati ,2 I Ciclo 27 27 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1960 10 N 0 0 N 0 0 70 5

782 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001290001 25/02/2020 12:41:01 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490634 NAPOLI VIA Camillo de Meis ,126 I Ciclo 27 27 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1985 5 N 0 0 N 0 0 78 5

783 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001250001 25/02/2020 14:17:31 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490630 NAPOLI VIA Ulisse Prota Giurleo ,s.n.c. I Ciclo 27 27 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1988 5 N 0 0 N 0 0 75 5

784 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001360001 25/02/2020 14:47:47 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490641 NAPOLI VIA Fratelli Grimm ,s.n.c. I Ciclo 27 27 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1985 5 N 0 0 N 0 0 139 5

785 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001390001 25/02/2020 15:12:34 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490646 NAPOLI VIA Argine ,917/b I Ciclo 27 27 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1989 5 N 0 0 N 0 0 66 5

786 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001340001 25/02/2020 15:14:17 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490640 NAPOLI VIA Walt Disney ,s.n.c. I Ciclo 27 27 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1985 5 N 0 0 N 0 0 136 5

787 Campania Salerno Comune di Calvanico E86B20000720001 26/02/2020 14:58:08 70.000,00 0,00 70.000,00 0650200002 CALVANICO VIA ROMA ,SNC I Ciclo 27 27 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1959 10 N 0 0 N 0 0 100 5

788 Campania Napoli Comune di Castellammare di Stabia E86B20000460001 26/02/2020 16:30:05 70.000,00 0,00 70.000,00 0630240020 CASTELLAMMARE DI STABIA VIA QUISISANA ,1 I Ciclo 27 27 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1988 5 N 0 0 N 0 0 250 10

789 Campania Napoli Comune di Castellammare di Stabia E86B20000400001 26/02/2020 16:51:10 70.000,00 0,00 70.000,00 0630240013 CASTELLAMMARE DI STABIA VIA VENEZIA ,1 I Ciclo 27 27 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1990 5 N 0 0 N 0 0 250 10

790 Campania Napoli Comune di Castellammare di Stabia E86B20000350001 26/02/2020 16:55:50 70.000,00 0,00 70.000,00 0630240007 CASTELLAMMARE DI STABIA VIA PONTE DELLA PERSICA ,18 I Ciclo 27 27 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1968 10 N 0 0 N 0 0 65 5

791 Campania Salerno Comune di Roccapiemonte J66B20002760001 27/02/2020 10:19:43 70.000,00 0,00 70.000,00 0651080001 ROCCAPIEMONTE VIA Carmine Pagano ,12 I Ciclo 27 27 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1988 5 N 0 0 N 0 0 51 5

792 Campania Salerno Comune di Roccapiemonte J66B20002750001 27/02/2020 10:20:02 70.000,00 0,00 70.000,00 0651080002 ROCCAPIEMONTE VIALE Berlinguer ,2 I Ciclo 27 27 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1988 5 N 0 0 N 0 0 59 5

793 Campania Salerno Comune di Fisciano D49E20000190001 27/02/2020 18:04:09 70.000,00 0,00 70.000,00 0650520256 FISCIANO Via A. DE CARO ,0 I Ciclo 27 27 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1985 5 N 0 0 N 0 0 154 10

794 Campania Salerno Comune di Fisciano D49E20000150001 27/02/2020 18:09:04 70.000,00 0,00 70.000,00 0650520188 FISCIANO Via G.MATTEOTTI ,0 I Ciclo 27 27 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1962 10 N 0 0 N 0 0 102 5

795 Campania Salerno Comune di Fisciano D49E20000140001 27/02/2020 18:09:46 70.000,00 0,00 70.000,00 0650520143 FISCIANO Via SUBIA ,0 I Ciclo 27 27 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1965 10 N 0 0 N 0 0 56 5

796 Campania Caserta Comune di Casal di Principe C89I20000020005 26/02/2020 10:22:59 65.000,00 5.000,00 70.000,00 0610190555 CASAL DI PRINCIPE Via PARROCO GAGLIARDI ,21 I Ciclo 26 26 7,142857 1 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1983 5 N 0 0 N 0 0 575 15

797 Campania Caserta Comune di Casal di Principe C89I20000010005 26/02/2020 10:29:44 70.000,00 5.000,00 75.000,00 0610190562 CASAL DI PRINCIPE VIA CAVOUR ,2 I Ciclo 26 26 6,666667 1 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1981 5 N 0 0 N 0 0 598 15

798 Campania Napoli Comune di Boscoreale J16B20000390001 03/02/2020 12:04:39 70.000,00 0,00 70.000,00 0630081250 BOSCOREALE VIA CANGIANI ,SNC I Ciclo 25 25 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1980 8 N 0 0 N 0 0 67 5

799 Campania Napoli Comune di Boscoreale J16B20000360001 03/02/2020 12:07:51 70.000,00 0,00 70.000,00 0630081241 BOSCOREALE Via Passanti Flocco ,0 I Ciclo 25 25 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1978 8 N 0 0 N 0 0 81 5

800 Campania Napoli Comune di Casoria J76B20000350001 19/02/2020 09:24:45 70.000,00 0,00 70.000,00 0630230010 CASORIA VIA Puccini ,snc I Ciclo 25 25 0 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1988 5 N 0 0 N 0 0 500 15

801 Campania Caserta Comune di Calvi Risorta C86B20000380001 20/02/2020 18:45:27 70.000,00 0,00 70.000,00 0610100206 CALVI RISORTA Via ROMA (PADIGLIONE D) ,6 I Ciclo 25 25 0 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1966 10 N 0 0 N 0 0 210 10

802 Campania Salerno Comune di Sicignano degli Alburni G59E20000070001 21/02/2020 10:46:00 70.000,00 0,00 70.000,00 0651430003 SICIGNANO DEGLI ALBURNI VIA M. PAGANO ,3 I Ciclo 25 25 0 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1960 10 N 0 0 N 0 0 172 10

803 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20002140001 25/02/2020 11:47:53 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490016 NAPOLI VIA RUGGIERO MOSCATI ,5 I Ciclo 25 25 0 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1985 5 N 0 0 N 0 0 400 15

804 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20002180001 25/02/2020 11:54:42 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490011 NAPOLI VIA CUPA SPINELLI ,SNC I Ciclo 25 25 0 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1985 5 N 0 0 N 0 0 400 15

805 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20002100001 25/02/2020 11:59:44 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490026 NAPOLI VIA DON PINO PUGLISI ,55 I Ciclo 25 25 0 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1984 5 N 0 0 N 0 0 400 15

806 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20002020001 25/02/2020 12:06:38 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491942 NAPOLI VIA Trav. dell` Abbondanza ,0 I Ciclo 25 25 0 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1985 5 N 0 0 N 0 0 400 15

807 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20002190001 25/02/2020 12:12:07 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490010 NAPOLI VIA TOSCANELLA ,235 I Ciclo 25 25 0 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1985 5 N 0 0 N 0 0 400 15

808 Campania Benevento Comune di Ceppaloni E46B20000620001 26/02/2020 14:05:41 70.000,00 0,00 70.000,00 0620220292 CEPPALONI Via Catalani ,SNC I Ciclo 25 25 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1995 3 N 0 0 N 0 0 106 5

809 Campania Salerno Comune di Sant’Arsenio F96B20000910001 26/02/2020 14:13:02 70.000,00 0,00 70.000,00 0651290007 SANT’ARSENIO PIAZZA DOMENICO PICA ,SNC I Ciclo 25 25 0 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1970 10 N 0 0 N 0 0 358 10

810 Campania Salerno Comune di Calvanico E86B20000730001 26/02/2020 14:59:34 70.000,00 0,00 70.000,00 0650200001 CALVANICO PIAZZA Raffaele Conforti ,SNC I Ciclo 25 25 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1978 8 N 0 0 N 0 0 120 5

811 Campania Napoli Comune di Castellammare di Stabia E86B20000330001 26/02/2020 16:48:08 70.000,00 0,00 70.000,00 0630240005 CASTELLAMMARE DI STABIA VIA Cassiodoro ,SNC I Ciclo 25 25 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1980 8 N 0 0 N 0 0 50 5

812 Campania Salerno Comune di Fisciano D49E20000170001 27/02/2020 18:07:15 70.000,00 0,00 70.000,00 0650520190 FISCIANO Via VIGNADONICA ,0 I Ciclo 25 25 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1980 8 N 0 0 N 0 0 126 5

813 Campania Napoli Comune di Pomigliano D’Arco F56B20001000001 12/03/2020 11:31:31 60.025,03 500,00 60.525,03 0630571605 POMIGLIANO D’ARCO Via Mazzini ,39 I Ciclo 25 25 0,826105 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1970 10 N 0 0 N 0 0 366 10

814 Campania Caserta Comune di Calvi Risorta C86B20000370001 20/02/2020 18:43:09 70.000,00 0,00 70.000,00 0610100207 CALVI RISORTA Via ORESTE MANCINI ,1 I Ciclo 23 23 0 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1973 8 N 0 0 N 0 0 172 10

815 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20002090001 25/02/2020 11:58:13 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490028 NAPOLI VIA COMUNALE MARGHERITA ,329 I Ciclo 23 23 0 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1994 3 N 0 0 N 0 0 400 15

816 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001510001 25/02/2020 14:10:02 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490626 NAPOLI VIA Comunale Lieto ,s.n.c. I Ciclo 23 23 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 2007 1 N 0 0 N 0 0 70 5

817 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20001520001 25/02/2020 14:14:11 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490652 NAPOLI PIAZZA Capri ,SNC I Ciclo 23 23 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 2005 1 N 0 0 N 0 0 50 5

818 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20002200001 25/02/2020 14:39:44 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490608 NAPOLI VIA Pasquale Ciccarelli ,9 I Ciclo 23 23 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 2005 1 N 0 0 N 0 0 102 5

819 Campania Benevento Comune di Ceppaloni E46B20000630001 26/02/2020 14:06:05 65.000,00 0,00 65.000,00 0620220293 CEPPALONI Via Lenguecane ,SNC I Ciclo 23 23 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 2004 1 N 0 0 N 0 0 44 5

820 Campania Salerno Comune di Roccapiemonte J66B20002800001 27/02/2020 10:18:40 70.000,00 0,00 70.000,00 0651080006 ROCCAPIEMONTE VIA PIGNO ,SNC I Ciclo 23 23 0 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1971 8 N 0 0 N 0 0 325 10

821 Campania Napoli Comune di Pomigliano D’Arco F56B20001020001 12/03/2020 11:34:54 61.518,12 500,00 62.018,12 0630571665 POMIGLIANO D’ARCO Via San Giusto ,0 I Ciclo 23 23 0,806216 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1976 8 N 0 0 N 0 0 392 10

822 Campania Avellino Comune di Montoro B84B20000080001 18/03/2020 18:14:06 30.000,00 0,00 30.000,00 0641210010 MONTORO VIA PROVINCIALE BORGO ,S.N.C. I Ciclo 23 23 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 2010 1 N 0 0 N 0 0 300 10

823 Campania Napoli Comune di Boscoreale J16B20000420001 03/02/2020 12:08:30 70.000,00 0,00 70.000,00 0630081247 BOSCOREALE VIA PASSANTI SCAFATI – PIANO NAPOLI ,SNC I Ciclo 22 22 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1982 5 N 0 0 N 0 0 142 5

824 Campania Napoli Comune di Boscoreale J16B20000410001 03/02/2020 12:10:14 70.000,00 0,00 70.000,00 0630081252 BOSCOREALE VIA PASSANTI SCAFATI ,SNC I Ciclo 22 22 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1982 5 N 0 0 N 0 0 36 5

825 Campania Napoli Comune di Boscoreale J16B20000580001 05/02/2020 11:58:27 70.000,00 0,00 70.000,00 0630081244 BOSCOREALE VIA SETTETERMINI-PIANO NAPOLI ,SNC I Ciclo 22 22 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1982 5 N 0 0 N 0 0 55 5

826 Campania Napoli Comune di Boscoreale J16B20000590001 05/02/2020 11:58:45 70.000,00 0,00 70.000,00 0630081248 BOSCOREALE VIA SETTETERMINI-PIANO NAPOLI ,SNC I Ciclo 22 22 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1982 5 N 0 0 N 0 0 48 5

827 Campania Salerno Comune di Oliveto Citra D86B20001020001 18/02/2020 11:59:49 70.000,00 0,00 70.000,00 0650830004 OLIVETO CITRA VIA F. CAVALLOTTI ,15 I Ciclo 22 22 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1982 5 N 0 0 N 0 0 123 5

828 Campania Napoli Comune di Castellammare di Stabia E86B20000360001 26/02/2020 16:55:06 70.000,00 0,00 70.000,00 0630240008 CASTELLAMMARE DI STABIA VIA P. CARRESE ,SNC I Ciclo 22 22 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1987 5 N 0 0 N 0 0 110 5

829 Campania Napoli Comune di Pomigliano D’Arco F56B20000970001 12/03/2020 11:20:42 62.938,29 550,00 63.488,29 0630571474 POMIGLIANO D’ARCO Via INDIRA GANDHI ,8 I Ciclo 21 21 0,866302 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 2001 1 N 0 0 N 0 0 483 15

830 Campania Salerno Comune di Postiglione E89E20000140001 21/02/2020 20:26:38 70.000,00 0,00 70.000,00 0651010002 POSTIGLIONE VIA MARTIRI POSTIGLIONESI ,SNC I Ciclo 20 20 0 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1982 5 N 0 0 N 0 0 172 10

831 Campania Salerno Comune di Cuccaro Vetere H12F20000000001 26/02/2020 16:57:02 19.000,00 0,00 19.000,00 0650491654 CUCCARO VETERE Via Convento ,16 I Ciclo 20 20 0 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1962 10 N 0 0 N 0 0 15 5

832 Campania Salerno Comune di Cuccaro Vetere H12F20000010001 26/02/2020 16:58:39 19.000,00 0,00 19.000,00 0650491655 CUCCARO VETERE Via Convento ,14 I Ciclo 20 20 0 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1964 10 N 0 0 N 0 0 25 5

833 Campania Salerno Comune di Fisciano D49E20000120001 27/02/2020 18:12:06 70.000,00 0,00 70.000,00 0650520141 FISCIANO Via dell`Irpinia ,2 I Ciclo 20 20 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 1995 3 N 0 0 N 0 0 83 5

834 Campania Napoli Comune di Castellammare di Stabia E86B20000300001 26/02/2020 16:45:20 70.000,00 0,00 70.000,00 0630240002 CASTELLAMMARE DI STABIA VIA MARTUCCI ,SNC I Ciclo 18 18 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 2008 1 N 0 0 N 0 0 90 5

835 Campania Salerno Comune di Fisciano D49E20000160001 27/02/2020 18:08:16 70.000,00 0,00 70.000,00 0650520189 FISCIANO VIA Agiolina Gaddi ,2 I Ciclo 18 18 0 0 Livello di priorità b) del D.I. 21 marzo 2018 12 2007 1 N 0 0 N 0 0 40 5

836 Campania Napoli Comune di Pomigliano D’Arco F56B20001010001 12/03/2020 11:24:38 52.590,13 500,00 53.090,13 0630571475 POMIGLIANO D’ARCO Via F. Gioia ,0 I Ciclo 18 18 0,941795 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1994 3 N 0 0 N 0 0 210 10

837 Campania Napoli Comune di Pomigliano D’Arco F56B20001030001 12/03/2020 11:29:13 62.221,19 550,00 62.771,19 0630571539 POMIGLIANO D’ARCO Via Principe di Piemonte ,0 I Ciclo 18 18 0,876198 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1994 3 N 0 0 N 0 0 333 10

838 Campania Napoli Comune di Pomigliano D’Arco F56B20000990001 12/03/2020 11:33:04 56.699,40 500,00 57.199,40 0630571577 POMIGLIANO D’ARCO Via Carmine Guadagni ,0 I Ciclo 18 18 0,874135 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1994 3 N 0 0 N 0 0 206 10

839 Campania Salerno Comune di San Gregorio Magno I96B20000610001 24/02/2020 13:52:48 70.000,00 0,00 70.000,00 0651200002 SAN GREGORIO MAGNO VIA GENERALE LORDI ,SNC I Ciclo 15 15 0 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1986 5 N 0 0 N 0 0 114 5

840 Campania Salerno Comune di Alfano E16B20000420001 25/02/2020 09:06:56 70.000,00 0,00 70.000,00 0650040001 ALFANO VIA S.PIETRO ,SNC I Ciclo 15 15 0 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1982 5 N 0 0 N 0 0 70 5

841 Campania Salerno Comune di Casal Velino B79E20000250001 25/02/2020 13:41:08 19.580,00 0,00 19.580,00 0650281653 CASAL VELINO Via Europa ,20 I Ciclo 15 15 0 0 Livello di priorità a) del D.I. 21 marzo 2018 5 1985 5 N 0 0 N 0 0 78 5