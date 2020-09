Scuola, Bove (IV): “Medici anti-Covid a supporto dirigenti scolastici”

NAPOLI – “Ritengo indispensabile l’apporto di ‘medici anti-Covid’ a supporto dei dirigenti scolastici che siano in grado di aiutarli nella gestione dei casi sospetti, di quelli accertati e nel controllo di eventuali focolai. Un ruolo che non può essere demandato solo al referente Covid della scuola, ma presuppone competenze che solo i medici di medicina generale possono offrire”. Lo ha dichiarato Pasquale Bove, candidato di Italia Viva alle elezioni regionali in Campania.

“I vertici degli istituti non siano lasciati soli ad affrontare le difficoltà legate all’emergenza sanitaria Covid-19. L’anno scolastico – ha aggiunto Bove – deve ripartire in piena sicurezza per gli studenti, per il personale docente e per quello tecnico amministrativo”.

“La Regione Campania può esercitare un ruolo fondamentale in questo senso provvedendo a garantire a tutte le scuole il necessario supporto sanitario grazi