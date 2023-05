Scuola in festa per la visita del Vescovo. Le foto

Maddaloni – È stata una grande gioia ricevere la visita stamattina del Vescovo S.E. Mons. Pietro Lagnese o meglio di ” Padre Lagnese ” come ha voluto essere chiamato da noi !

L’intera comunità scolastica , gli alunni di ogni ordine e grado , i docenti , i collaboratori scolastici e tutto il personale lo hanno incontrato con entusiasmo ed hanno accolto il suo messaggio di pace e fratellanza con grande emozione .

Il Vescovo è stato accolto dai più piccoli della Scuola dell’Infanzia con canti , messaggi , cartelloni e fiori colorati … tanti sorrisi e la felicità nei volti delle maestre , dei bimbi e del Vescovo stesso .

Gli alunni delle quinte classi della Scuola Primaria hanno salutato S.E. con un canto corale ” Supereroi ” , scelto proprio per esprimere la necessità di essere uniti e vicini nelle difficoltà.

Gli alunni del corso ad indirizzo musicale hanno emozionato con un’esibizione dell’orchestra che è stata particolarmente apprezzata dal Vescovo per la maestria dell’esecuzione e l’entusiasmo dei ragazzi .

Infine il Vescovo ha incontrato in sala conferenze le classi prime della Scuola Secondaria di primo grado che gli hanno posto domande ed hanno discusso sul tema della cura del pianeta e del significato del film documentario ” The letter” di Papa Francesco .

Nel concludere la visita S.E. ha vouto salutare i ragazzi delle classi terze facendo loro un in bocca al lupo per l’imminente esame e i bimbi che consumavano il pasto nel Refettorio .

Tutti noi ringraziamo il Vescovo per la vicinanza al mondo della scuola e la bella visita che ha dedicato alla nostra comunità scolastica.

Questo il caloroso messaggio della dirigente Annalisa Lombardi al termine di una giornata speciale, da custodire nei ricordi più cari, per gli alunni e il personale dell’istituto “Maddaloni 1-Villaggio”.